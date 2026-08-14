ПЛЕВАКО ФЁДОР НИКИФОРОВИЧ
ПЛЕВАКО ФЁДОР НИКИФОРОВИЧ - русский юрист, адвокат, судебный оратор, статный советник, Депутат третьей Государственной думы от партии «Союз 17 октября» (1907-1908 годы).
Незаконнорождённый сын чиновника - дворянина, литовца по происхождению, и выросшей в сиротстве казашки или калмычки. Окончил юридический факультет Московского университета (1864 год). С 1870 года - присяжный поверенный округа Московской судебной палаты. В 1872 году привлекался к дознанию по делу о «тайном юридическом обществе» московских адвокатов и студентов (члены которого намеревались знакомить молодёжь с революционными идеями, печатая и распространяя запрещённые книги) и находился под полицейским надзором. Участвовал в громких уголовных процессах последней трети XIX - начала XX веков. Выступал защитником на политических процессах: об избиении мясниками Охотного ряда участников студенческой манифестации в Москве (1878 год), о сопротивлении властям крестьян селе Люторичи Тульской губернии (1880 год), по делу руководителей Морозовской стачки 1885 года П.А. Моисеенко и В.С. Волкова (1886 год), князя В.П. Мещерского (1904 год) и других. В 1900 году по просьбе художников В.И. Сурикова, В.Д. Поленова и других взял на себя защиту обвинённого в финансовых злоупотреблениях С.И. Мамонтова и выиграл дело, доказав, что его подзащитный, хотя и допустил растрату, но корысти не имел.
Плевако - блестящий оратор, тонкий психолог. В 1905 году, после выхода Манифеста 17 октября, Плевако записался в партию октябристов, от которой был избран депутатом Думы.
Получая большие гонорары от богатых клиентов, бесплатно защищал бедных доверителей, а в отд. случаях даже из собств. средств оплачивал их пребывание в изоляторе во время судебного следствия. Речи адвоката Плевако отличались прекрасным слогом, умением выбирать меткие выражения, приводить удачные сравнения и примеры, отличным знанием законодательства. «Не с ненавистью судите, а с любовью», - обратился однажды Плевако к присяжным. Плевако был глубоко религиозным человеком, много лет являлся церковным старостой кремлёвского Успенского собора в Москве. Фамилия Плевако стала синонимом адвоката высочайшего класса. В 1997 году адвокатским сообществом России учреждена Золотая медаль, а в 2003 году - Серебряная медаль имени Ф.Н. Плевако для награждения адвокатов и общественных деятелей за вклад в правозащитное движение.
Сочинения:
Избранные речи. М., 1993.
Автор статьи: Л.С. Мамут.