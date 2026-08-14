ПЛЕВАКО ФЁДОР НИКИФОРОВИЧ

ПЛЕВАКО ФЁДОР НИКИФОРОВИЧ - русский юрист, ад­во­кат, су­деб­ный ора­тор, статный советник, Де­пу­тат третьей Государственной ду­мы от пар­тии «Со­юз 17 ок­тяб­ря» (1907-1908 годы).

Не­за­кон­но­рож­дён­ный сын чи­нов­ни­ка - дво­ря­ни­на, ли­тов­ца по про­ис­хож­де­нию, и вы­рос­шей в си­рот­ст­ве ка­заш­ки или кал­мыч­ки. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1864 год). С 1870 года - при­сяж­ный по­ве­рен­ный ок­ру­га Московской су­деб­ной па­ла­ты. В 1872 году при­вле­кал­ся к доз­на­нию по де­лу о «тай­ном юри­ди­че­ском об­ще­ст­ве» московских ад­во­ка­тов и сту­ден­тов (чле­ны ко­то­ро­го на­ме­ре­ва­лись зна­ко­мить мо­ло­дёжь с ре­во­люционными идея­ми, пе­ча­тая и рас­про­стра­няя за­пре­щён­ные кни­ги) и на­хо­дил­ся под по­ли­цей­ским над­зо­ром. Уча­ст­во­вал в гром­ких уго­лов­ных про­цес­сах по­след­ней тре­ти XIX - начала XX веков. Вы­сту­пал за­щит­ни­ком на по­ли­тических про­цес­сах: об из­бие­нии мяс­ни­ка­ми Охот­но­го ря­да уча­ст­ни­ков сту­денческой ма­ни­фе­ста­ции в Мо­ск­ве (1878 год), о со­про­тив­ле­нии вла­стям кре­сть­ян селе Лю­то­ри­чи Туль­ской губернии (1880 год), по де­лу ру­ко­во­ди­те­лей Мо­ро­зов­ской стач­ки 1885 года П.А. Мои­сеен­ко и В.С. Вол­ко­ва (1886 год), князя В.П. Ме­щер­ско­го (1904 год) и других. В 1900 году по прось­бе ху­дож­ни­ков В.И. Су­ри­ко­ва, В.Д. По­ле­но­ва и других взял на се­бя за­щи­ту об­ви­нён­но­го в фи­нан­со­вых зло­упот­реб­ле­ни­ях С.И. Ма­мон­то­ва и вы­иг­рал де­ло, до­ка­зав, что его под­за­щит­ный, хо­тя и до­пус­тил рас­тра­ту, но ко­ры­сти не имел.

Плевако - бле­стя­щий ора­тор, тон­кий пси­хо­лог. В 1905 году, по­сле вы­хо­да Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря , Плевако за­пи­сал­ся в пар­тию ок­тяб­ри­стов, от ко­то­рой был из­бран де­пу­та­том Ду­мы.

По­лу­чая боль­шие го­но­ра­ры от бо­га­тых кли­ен­тов, бес­плат­но за­щи­щал бед­ных до­ве­ри­те­лей, а в отд. слу­ча­ях да­же из собств. средств оп­лачи­вал их пре­бы­ва­ние в изо­ля­то­ре во вре­мя су­деб­но­го след­ст­вия. Ре­чи ад­во­ка­та Плевако от­ли­ча­лись пре­крас­ным сло­гом, уме­ни­ем вы­би­рать мет­кие вы­ра­же­ния, при­во­дить удач­ные срав­не­ния и при­ме­ры, от­лич­ным зна­ни­ем за­ко­но­да­тель­ст­ва . «Не с не­на­ви­стью су­ди­те, а с лю­бо­вью», - об­ра­тил­ся од­на­ж­ды Плевако к при­сяж­ным. Плевако был глу­бо­ко ре­лигиозным че­ло­ве­ком, мно­го лет яв­лял­ся цер­ков­ным ста­ро­стой крем­лёв­ско­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра в Мо­ск­ве. Фа­ми­лия Плевако ста­ла си­но­ни­мом ад­во­ка­та вы­со­чай­ше­го клас­са. В 1997 году ад­во­кат­ским со­об­ще­ст­вом Рос­сии уч­ре­ж­де­на Зо­ло­тая ме­даль, а в 2003 году - Се­реб­ря­ная ме­даль имени Ф.Н. Пле­ва­ко для на­гра­ж­де­ния ад­во­ка­тов и об­щественных дея­те­лей за вклад в пра­во­за­щит­ное дви­же­ние.

Сочинения:

Из­бран­ные ре­чи. М., 1993.

Автор статьи: Л.С. Ма­мут.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)