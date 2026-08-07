ПЛЕТНЁВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЛЕТНЁВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский литературный критик, поэт, журналист; действительный член Петербурской АН (1841 год).
Сын сельского священника. Учился в Тверской духовной семинарии (1800-1810 годы), окончил петербургский Педагогический институт (1814 год). До начала 1830-х годов преподавал словесность в женских и военных учебных заведениях Санкт-Петербурга. В 1832-1849 годах профессор словесности Санкт-Петербургского университета; в 1840-1861 года - ректор. В 1859-1861 годах председатель Отделения русского языка и словесности Петербургской АН. С 1861 года жил во Франции.
С 1818 года выступал в печати как критик и поэт (предисл. к роману «Евгения, или Письма к другу» И.С. Георгиевского, стихотворение «К Гонорскому»). С 1819 года - член Вольного общества любителей российской словесности, в 1822-1825 года - редактор журнала «Соревнователь просвещения и благотворения». В начале 1820-х годах примкнул к дружескому «союзу поэтов» (А.С. Пушкин, А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер, Е.А. Баратынский). Писал элегии, антологические стихотворения и послания, в которых подчёркивал скромность своего дара и давал порой очень меткие характеристики своим друзьям-поэтам («К А.С. Пушкину», «К Вяземскому», оба 1822 года; «Послание к Жуковскому», 1824 год, «Объяснение», 1825 год, и другие). Лирика Плетнёва отличается эмоциональной мягкостью, представляя главным образом чистые помыслы и добрые чувства (почти все стихотворения Плетнёва написаны до 1828 года).
В 1820-1830-е годы Плетнёв - ведущий критик пушкинского круга писателей, способствовавший своими статьями его консолидации. Отличался доброжелательностью, откликаясь лишь на близкие ему по духу произведения (К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, Н.И. Гнедича, А.С. Пушкина и других) и обходя молчанием всё, что было для него неприемлемо. С 1824 года ближайший сотрудник А.А. Дельвига в альманахе «Северные цветы» (первый выпуск открывался статьёй Плетнёва «Письмо к графине С.И. С<оллогуб> о русских поэтах», где он назвал 1820-е годы «золотым веком» русской словесности) и постоянный поверенный Пушкина в его издательских делах (к Плетнёву обращено посвящение романа «Евгений Онегин»). В 1830-1831 годы Плетнёв активно участвовал в «Литературной газете»; в 1836 гл. помощник Пушкина в «Современнике», в 1838- 1846 единственный редактор-издатель журнала. Содействовал изданию «Выбранных мест из переписки с друзьями», а также «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя, на которые написал восторженный отзыв (статья «Чичиков, или Мёртвые души», 1842 год). В наследии Плетнёва-критика наиболее ценны выполненные в жанре литературного портрета мемуарно-биографические очерки «А.С. Пушкин» (1838 год), «Е.А. Баратынский» (1844 год), «Жизнь и сочинения И.А. Крылова» (1847 год) и «О жизни и сочинениях В.А. Жуковского» (1853 год).
Сочинения:
Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т. 1-3;
Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1-3;
Из переписки П.А. Плетнева // Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1987;
Статьи. Стихотворения. Письма. М., 1988;
Стихотворения. Тверь, 1998.