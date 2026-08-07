ПЛЕТНЁВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПЛЕТНЁВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский литературный кри­тик, по­эт, жур­на­лист; действительный член Пе­тербурской АН (1841 год).

Сын сель­ско­го свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Твер­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1800-1810 годы), окон­чил пе­тербургский Пе­да­го­гический институт (1814 год). До начала 1830-х годов пре­по­да­вал сло­вес­ность в жен­ских и во­енных учеб­ных за­ве­дени­ях Санкт-Пе­тер­бур­га. В 1832-1849 годах профессор сло­вес­но­сти Санкт-Пе­тербургского университета; в 1840-1861 года - рек­тор. В 1859-1861 годах председатель От­де­ле­ния русского язы­ка и сло­вес­но­сти Пе­тербургской АН. С 1861 года жил во Фран­ции.

С 1818 года вы­сту­пал в пе­ча­ти как кри­тик и по­эт (пре­дисл. к ро­ма­ну «Ев­ге­ния, или Пись­ма к дру­гу» И.С. Ге­ор­ги­ев­ско­го, стихотворение «К Го­нор­ско­му»). С 1819 года - член Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти ​, в 1822-1825 года - ре­дак­тор журнала «Со­рев­но­ва­тель про­све­ще­ния и бла­го­тво­ре­ния». В начале 1820-х годах при­мк­нул к дру­же­ско­му «сою­зу по­этов» (А.С. Пуш­кин, А.А. Дель­виг, В.К. Кю­хель­бе­кер, Е.А. Ба­ра­тын­ский). Пи­сал эле­гии, ан­то­ло­гические сти­хо­тво­ре­ния и по­сла­ния, в ко­то­рых под­чёр­ки­вал скром­ность сво­его да­ра и да­вал по­рой очень мет­кие ха­рак­те­ри­сти­ки сво­им друзь­ям-по­этам («К А.С. Пуш­ки­ну», «К Вя­зем­ско­му», оба 1822 года; «По­сла­ние к Жу­ков­ско­му», 1824 год, «Объ­яс­не­ние», 1825 год, и другие). Ли­ри­ка Плетнёва от­ли­ча­ет­ся эмо­цио­наль­ной мяг­ко­стью, пред­став­ляя главным образом чис­тые по­мыс­лы и до­б­рые чув­ст­ва (поч­ти все сти­хо­тво­ре­ния Плетнёва на­пи­са­ны до 1828 года).

В 1820-1830-е годы Плетнёв - ве­ду­щий кри­тик пуш­кин­ско­го кру­га пи­са­те­лей, спо­соб­ст­во­вав­ший свои­ми стать­я­ми его кон­со­ли­да­ции. От­ли­чал­ся доб­ро­же­ла­тель­но­стью, от­кли­ка­ясь лишь на близ­кие ему по ду­ху про­из­ве­де­ния (К.Н. Ба­тюш­кова, В.А. Жу­ков­ско­го , Н.И. Гне­ди­ча, А.С. Пуш­ки­на и других) и об­хо­дя мол­ча­ни­ем всё, что бы­ло для не­го не­при­ем­лемо. С 1824 года бли­жай­ший со­труд­ник А.А. Дель­ви­га в альманахе «Се­вер­ные цве­ты» (первый вы­пуск от­кры­вал­ся стать­ёй Плетнёва «Пись­мо к гра­фи­не С.И. С<ол­ло­губ> о рус­ских по­этах», где он на­звал 1820-е годы «зо­ло­тым ве­ком» русской сло­вес­но­сти) и по­сто­ян­ный по­ве­рен­ный Пуш­ки­на в его из­да­тель­ских де­лах (к Плетнёву обра­ще­но по­свя­ще­ние ро­ма­на «Ев­ге­ний Оне­гин»). В 1830-1831 годы Плетнёв ак­тив­но уча­ст­во­вал в «Ли­те­ра­тур­ной га­зе­те» ; в 1836 гл. по­мощ­ник Пуш­ки­на в «Со­вре­мен­ни­ке», в 1838- 1846 един­ст­вен­ный ре­дак­тор-из­да­тель жур­на­ла. Со­дей­ст­во­вал из­да­нию «Вы­бран­ных мест из пе­ре­пис­ки с друзь­я­ми», а так­же «Мёрт­вых душ» Н.В. Го­го­ля, на ко­то­рые на­пи­сал вос­тор­жен­ный от­зыв (статья «Чи­чи­ков, или Мёрт­вые ду­ши», 1842 год). В на­сле­дии Плетнёва-кри­ти­ка наи­бо­лее цен­ны вы­пол­нен­ные в жан­ре литературного порт­ре­та ме­му­ар­но-био­гра­фические очер­ки «А.С. Пуш­кин» (1838 год), «Е.А. Ба­ра­тын­ский» (1844 год), «Жизнь и со­чи­не­ния И.А. Кры­ло­ва» (1847 год) и «О жиз­ни и со­чи­не­ни­ях В.А. Жу­ков­ско­го» (1853 год).

Сочинения:

Со­чи­не­ния и пе­ре­пис­ка. СПб., 1885. Т. 1-3;

Пе­ре­пис­ка Я.К. Гро­та с П.А. Плет­не­вым. СПб., 1896. Т. 1-3;

Из пе­ре­пис­ки П.А. Плет­не­ва // Па­мят­ни­ки куль­ту­ры. Но­вые от­кры­тия. Л., 1987;

Ста­тьи. Сти­хо­тво­ре­ния. Пись­ма. М., 1988;

Сти­хо­тво­ре­ния. Тверь, 1998.

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