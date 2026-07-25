ПЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Плесский государственный историко- архитектурный и художественный музей-заповедник открылся 22 октября 1982 года.

Музей-заповедник включен в Перечень историко-культурных объектов федерального (общероссийского) значения.

Территория музея-заповедника составляет 78 га, она охватывает архитектурно-ландшафтный ансамбль исторического Плеса, сформировавшийся в конце XVIII - начале XX веков. Заповедная территория, непосредственно прилегающая к наиболее ценной застройке, составляет 256 га, зона охраняемого ландшафта - около 20000 га.

Архитектурный ансамбль города, дошедший до нашего времени, сформировался в основных своих чертах к концу XIX века. Представляет собой рядовую каменную и каменно-деревянную застройку в стиле провинциального классицизма . Большинство зданий - бывшие купеческие особняки.

Градостроительная композиция Плеса обусловлена Волгой и сложным сильно пересеченным рельефом, в который искусно вписана классицистическая сетка улиц города.

Ландшафт города крайне разнообразен: здесь имеется наряду с широкими панорамными пейзажами большое количество полуоткрытых и замкнутых камерных видов. Именно это уникальное сочетание архитектуры и природного ландшафта и делает город и окрестности столь привлекательными для посетителей.

На территории музея-заповедника и в его охранных зонах очень высокая плотность памятников истории, культуры и природы, в том числе памятники архитектуры, археологии, садово-паркового искусства. Общее число памятников приближается к тремстам. В окрестностях города и на его территории обнаружены уникальные природные и антропогенные биогеоценозы с большим количеством интересных видов животных и растений.

Экспозиции музея-заповедника развернуты в Доме-музее И.И. Левитана , Музее пейзажа, на выставке Художественные промыслы Ивановского края, в музейно-выставочном центре «Присутственные места». Фондовая коллекция Плесского музея-заповедника начала комплектоваться с момента его создания, и составляет сегодня более 20 тысяч единиц хранения основного фонда (около 70 тысяч предметов).

Иллюстрации:

Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.