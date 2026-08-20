ПЛЕСНЕСК

ПЛЕСНЕСК - комплекс славянских и древнерусских археологических памятников к югу от села Подгорцы; древнерусский город.

Ком­плекс (об­щая пло­щадь бо­лее 450 га) вклю­ча­ет: го­ро­ди­ще на мы­со­вид­ной вер­ши­не пла­то; об­шир­ный кур­ган­ный (в северной час­ти) и грун­то­вые (на го­ро­ди­ще) мо­гиль­ни­ки; се­ли­ща, рас­по­ло­жен­ные к юго- за­па­ду и за­па­ду от го­ро­ди­ща .

Спо­ра­ди­че­ские ис­сле­до­ва­ния с начала XIX века. В 1940 году здесь про­во­дил рас­коп­ки Я. Пас­тер­нак и на­чал сис­те­ма­тич. ис­сле­до­ва­ния И.Д. Стар­чук, про­дол­жив их в 1946-1949 годах. Пе­рио­дические ра­бо­ты ве­лись в 1950-1980-е годы, в том числе М.П. Ку­че­рой, Р.С. Баг­ри­ем (1970-1972, 1986-1989 годы). С 1990 года дей­ст­ву­ет по­сто­ян­ная экс­пе­ди­ция под руководством М.А. Фи­лип­чу­ка.

Славянские па­мят­ни­ки от­но­сят­ся к праж­ской куль­ту­ре и куль­ту­ре Лу­ки-Рай­ко­вец­кой, в том числе рас­по­ло­жен­ный в уро­чи­ще Оле­нин парк куль­то­вый ком­плекс, вклю­чаю­щий по­гре­бе­ния (че­ре­па и отдельные кос­ти, в том числе обо­жжён­ные и каль­ци­ни­ро­ван­ные; уг­ли, кам­ни); многие ве­щи, в том числе 2 ви­зан­тий­ские и паль­ча­тая фи­бу­лы, на­клад­ка в ви­де льва, брас­ле­ты с рас­ши­рен­ны­ми кон­ца­ми, на­ко­неч­ни­ки стрел, ка­мен­ные ли­тей­ные фор­моч­ки и так далее, да­ти­ру­ют­ся от второй половины VI до VII века, ке­ра­мический на­бор - не ра­нее VII века. С се­ве­ра к мо­гиль­ни­ку при­мы­ка­ли пло­щад­ки, ин­тер­пре­ти­руе­мые как ос­тат­ки сме­няв­ших­ся длин­ных об­щественных по­стро­ек («кон­тин»), и пря­мо­уголь­ная плот­ная ка­мен­ная вы­мос­тка (IX-X века).

В IX-X веках здесь сло­жил­ся круп­ный ре­гио­наль­ный (воз­мож­но, ран­не­го­су­дар­ст­вен­ный) центр. Внеш­ние ли­нии обо­ро­ны (де­ревянные сте­ны с зем­ля­ным от­ко­сом и рвом с внеш­ней сто­ро­ны, на­зем­ны­ми по­строй­ка­ми с внутренней сто­ро­ны) ох­ва­ты­ва­ли пло­щадь около 300 га (од­но из круп­ней­ших го­ро­дищ куль­ту­ры Лу­ки-Рай­ко­вец­кой), где рас­по­ла­га­лись груп­пы до­мов (квад­рат­ные в пла­не по­лу­зем­лян­ки с пе­чью-ка­мен­кой в уг­лу) и грун­то­вые мо­гиль­ни­ки (тру­посож­же­ния на сто­ро­не). Не­од­но­крат­но ук­ре­п­ля­лась и центральная часть ком­плек­са. Сле­ды по­жа­ров на го­ро­ди­ще, да­ти­руе­мые около конца X века, со­от­но­си­мы с по­хо­дом ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча на хор­ва­тов вос­точ­но­сла­вян­ских и вклю­че­ни­ем ре­гио­на в Древнерусское го­су­дар­ст­во.

В XI веке скла­ды­ва­ет­ся но­вая струк­ту­ра Плеснеска, со­стоя­щая из ук­ре­п­лён­ных де­тин­ца (уро­чи­ще Зам­чис­ко; 2,8 га) и рас­по­ло­жен­но­го се­вер­нее по­са­да, при­мы­каю­щих пред­мес­тий. На­чи­на­ет функ­цио­ни­ро­вать на­хо­дя­щий­ся ря­дом кур­ган­ный нек­ро­поль с тру­по­сож­же­ния­ми; около конца XI века рас­про­стра­ня­ют­ся тру­по­по­ло­же­ния. Не­ко­то­рые по­гре­бе­ния, со­дер­жа­щие ору­жие, на­ход­ки скан­ди­нав­ско­го кру­га, из­де­лия из зо­ло­та, кре­сти­ки и так далее, ин­тер­пре­ти­ру­ют­ся как дру­жин­ные. Со второй тре­ти XII века на де­тин­це стро­ят­ся рас­по­ло­жен­ные ря­да­ми на­зем­ные кар­кас­но-стол­бо­вые до­ма с ку­поль­ны­ми гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми. На­ход­ки в уро­чи­ще Оле­нин парк по­зво­ля­ют пред­по­ла­гать, что здесь на­хо­ди­лась цер­ковь (не ис­клю­че­но, что мо­на­стырь). В четырёх мес­тах на де­тин­це за­фик­си­ро­ва­ны грун­то­вые тру­по­по­ло­же­ния, воз­мож­но при­уро­чен­ные к церк­вам. Сре­ди на­хо­док древнерусского вре­ме­ни: свин­цо­вые вис­лые пе­ча­ти, рез­ная кос­тя­ная пла­стин­ка от западно-ев­ропейские шка­тул­ки XII века, сви­де­тель­ст­ва ме­тал­ло­об­ра­бот­ки и других ре­мё­сел, на­тель­ные кре­сты, ук­ра­ше­ния, ору­жие, ору­дия.

Древнерусский Плеснеск (Плъсньск, Плъснеск, Пре­снеск) впер­вые упо­мя­нут в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си в 1188 году в свя­зи с опи­са­ни­ем по­пыт­ки его за­хва­та князем Ро­ма­ном Мсти­сла­ви­чем, от­би­той от­ря­да­ми га­ли­чан и венг­ров. Ещё раз Плеснеск упо­ми­на­ет­ся в свя­зи с со­бы­тия­ми 1233 года, ко­гда го­род за­хва­тил вла­ди­ми­ро-во­лын­ский кн. Да­ни­ил Ро­ма­но­вич при уча­стии его бра­та Ва­силь­ко Ро­ма­но­ви­ча и их двою­род­но­го бра­та - белз­ско­го князя Алек­сан­д­ра Все­во­ло­до­ви­ча. В ре­зуль­та­те бы­ло пре­кра­ще­но прав­ле­ние в Плеснеске бо­яр Ар­бу­зо­ви­чей (Яр­бу­зо­ви­чей), за­хва­че­на боль­шая до­бы­ча. Ве­ро­ят­но, имен­но Плеснеск упо­ми­на­ет­ся в «Сне Свя­то­сла­ва» - фраг­мен­те «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве», по­свя­щён­ном ве­ще­му сну ки­ев­ско­го князя Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча (не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли пред­ла­га­ют иную ло­ка­ли­за­цию упо­мя­ну­то­го там то­по­ни­ма). Го­род пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние в середине XIII века, по-ви­ди­мо­му в свя­зи с мон­го­ло-та­тар­ским на­ше­ст­ви­ем или другими со­бы­тия­ми во вре­мя прав­ле­ния га­лиц­ко­го князя Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча.

Позд­нее здесь су­ще­ст­во­ва­ли не­боль­шие по­се­ле­ния (до 1946 года название «Плеснеск» имел ху­тор, став­ший ча­стью села Под­гор­цы). На северо-западной ок­раи­не го­ро­ди­ща рас­по­ло­жен Бла­го­ве­щен­ский Под­го­рец­кий монастырь, ос­но­ван­ный ва­си­лиа­на­ми в 1706 году (за­крыт по­сле 1944 года, вос­соз­дан в 1991 году), но, по пре­да­нию, вос­хо­дя­щий к мо­на­сты­рю, ос­но­ван­но­му в Плеснеске в 1180 году Еле­ной, до­че­рью белз­ско­го князя Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча. Вклю­ча­ет церковь Святого Онуф­рия в сти­ле ба­рок­ко (1726-1750 годы) с ко­ло­коль­ней (1750 год), ке­льи (1771-1786 годы).

Близ Плеснеска, в селе Под­гор­цы, - Му­зей-за­по­вед­ник «Под­го­рец­кий за­мок» (фи­ли­ал Львов­ской га­ле­реи ис­кусств), вклю­ча­ет за­мок ве­ли­ко­го гет­ма­на ко­рон­но­го С. Ко­нец­поль­ско­го (1635-1640 годы, архитектор А. дель Ака­ва при уча­стии Г. де Бо­пла­на; внутренняя от­дел­ка Я.Б. Фаль­ко­не, пор­та­лы и ка­ми­ны по про­ек­ту К. Тен­кал­ли) с ок­ру­жаю­щи­ми его ук­ре­п­ле­ния­ми, по­стоя­лый двор (XVIII век), кос­тёл (середина XVIII века, архитектор К. Рим­ля­нин), парк.

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