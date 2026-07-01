ПЛЕСНЕР ХЕЛЬМУТ
ПЛЕСНЕР ХЕЛЬМУТ - немецкий философ, один из основоположников философской антропологии как специальной дисциплины.
Родился в семье врача. В 1910-1916 годах изучал медицину, зоологию и философию в университетах Фрайбурга, Гейдельберга, Берлина и Гёттингена, его учителями были Х. Дриш, В. Виндельбанд, М. Вебер и Э. Гуссерль. После защиты диссертации в 1920 году в Кёльнском университете стал преподавать в нём (с 1926 года - экстраординарный профессор). В 1928 году выходит главный труд Плеснера «Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию» («Die Stufen des Organischen und der Mensch: Einleitung in die philosophische Anthropologie», русский перевод 2004 года), дополненный затем социально-антропологической частью «Власть и человеческая природа» («Macht und menschliche Natur», 1931 год). После прихода нацистов к власти в Германии в 1933 году уволен из университета из-за еврейского происхождения, эмигрировал в Нидерланды, где преподавал социологию и философию в университете Гронингена (во время немецкой оккупации находился на нелегальном положении). В 1951 году возвратился в Германию, преподавал социологию и философию в университете Гёттингена (до 1962 года), одновременно по приглашению М. Хоркхаймера и Т. Адорно сотрудничал во франкфуртском Институте социальных исследований. В 1955-1959 годах возглавлял Немецкое социологическое общество.
Философская и социологическая мысль Плеснера формировалась в диалоге с феноменологией Э. Гуссерля, философской антропологией М. Шелера, экзистенциальной философией М. Хайдеггера, социальной теорией франкфуртской школы. В то же время он опирался на данные, почерпнутые им из естественных наук, прежде всего из биологии (работы Я. фон Икскюля и других). Специфическая особенность живого Плеснер усматривал в том, что в отличие от неорганических тел оно само полагает свою границу во взаимоотношениях с окружающим миром. Рассматривая различные формы («ступени») этих взаимоотношений, Плеснер выделил открытую форму организации растения, непосредственно включённого в окружающую среду, и замкнутую форму организации животного в силу опосредованного характера этой включённости благодаря наличию центра, управляющего «функциональным кругом» сенсомоторных процессов. Если у растения нет центра, то «животное живёт из своего центра вовне и в свой центр вовнутрь, но оно не живёт как центр», который не дан ему в переживании. В отличие от этого, человек «знает» об этом центре и тем самым преступает его, дистанцируется от него; не переставая быть самим собой, он существует в то же время «вне себя» (как «другой самого себя»): его идентичность не задана ему изначально, и он находится в постоянном поиске её. Такова парадоксальная «эксцентрическая позиция» («exzentrische Positionalit ̈at») человека, которая раскрывается в формулируемых Плеснером антропологических законах «естественной искусственности» (в отличие от недостижимой для человека «естественности» других живых существ, ему предстоит «вести» свою жизнь, стать тем, что он уже есть), «опосредованной непосредственности» и «утопического местоположенния».
«Эксцентричность», по Плеснеру, лежит и в основе таких специфичных для человека способов самовыражения, как смех и плач: в ситуациях невозможности для личности дать осмысленный ответ с помощью вербальных и других знаковых средств коммуникации физиологический автоматизм обособившегося от личности тела становится единственно возможным ответом («Смех и плач. Исследование границ человеческого поведения» - «Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens», 1941 год). Выдвинутые Плеснером вслед за И.Г. Гердером идеи «эстезиологии духа», или антропологии чувств («Единство чувств» - «Die Einheit der Sinne», 1923 год), исследующей связь между духовной стороной человека и его чувственно-телесной организацией, были развиты в работах немецкого психолога Э. Штрауса, голландского психолога Ф. Бейтендейка и других.
В работе «Границы общности. Критика социального радикализма» («Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus», 1924 год) в контексте введённой Ф. Тённисом антитезы «общности» (Gemeinschaft) и «общества» (Gesellschaft) Плеснер подчёркивал утопический характер любых (националистических, коммунистических и так далее) проектов воссоздания некоей «идеальной» общности, считая, что только в обществе имеются необходимые условия для развития личности и её дистанции по отношению к другим и самому себе. Анализируя социальную и идеологическую историю Германии, Плеснер сформулировал понятие «запоздалой нации» («Die versp ̈atete Nation», 1959 год), объясняющее, по его мнению, своеобразие и пароксизмы истории Германии в XIX-XX веках. Идеи Плеснера оказали влияние на феноменологическую социологию П. Бергера и Т. Лукмана.
Сочинения:
Gesammelte Schriften. Fr./M., 1980- 1985. Bd 1-10.