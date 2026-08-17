ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО
ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО - моренное озеро в России, в Ярославской области.
Площадь 50,8 км2, глубина до 25 м. Форма округлая, берега низменные, заболоченные. Питание преимущественно снеговое. Размах колебаний уровня 1,3 м. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Впадает реку Трубеж, вытекает река Нерль [под названием Векса (Плещеевская)]. Рыболовство. На восточном берегу - город Переславль-Залесский.
В конце I - начале II тысячелетия н.э. называлось Клещино озеро. Его побережье было заселено восточными славянами и угро-финскими народами, в том числе мерей.
По берегам Плещеева озера исследованы многочисленные памятники археологии, в том числе на северном побережье озера - Клещинский археологический комплекс (смотрите в статье Переславль-Залесский). Близ него на берегу Плещеева озера находится Синий камень (валун ледникового происхождения массой до 12 т).
В 1691-1692 годах на берегу Плещеева озера, в селе Веськово, действовала организованная царём Петром I верфь, на которой построены корабли так называемой потешной флотилии, ставшей прародительницей российского военно-морского флота. Плещеево озеро - основной объект национального парка Плещеево озеро.