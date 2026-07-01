ПЛЁС
ПЛЁС - город в России, в Приволжском районе Ивановской области.
Население - 2,2 тысячи человек (2013). Расположен на высоком, правом берегу реки Волга (пристань), в месте впадения в неё реки Шохонка, в 39 км от железнодорожной станции Фурманов.
Основан, вероятно, в середине XII века как северный форпост Ростово-Суздальского княжества (с 1157 года - Владимирского великого княжества). В «Повести о разорении Рязани Батыем» (XIII век) Плёс упоминается в числе городов, сожжённых в ходе Монголо-татарского нашествия. Хорошо сохранился археологический комплекс Плёса (комплексные исследования П.Н. Травкина в 1986-2005 годах). На территории детинца (менее 1 га) прослежены остатки древнейшего крепостного вала, въезда, бревенчатых стен с клетями, где размещался гарнизон. Среди находок домонгольского времени - предметы быта, украшения, наконечники стрел, боевые топоры, остатки косторезного производства. В центре детинца изучено, вероятно, существовавшее в середине XII века - 1230-х годах общегородское святилище (по всей видимости, Велеса). Посад домонгольского времени располагался на протяжении более 1,5 км в две-три улицы по правому берегу Волги, по обе стороны от крепости, а также занимал берега Шохонки у впадения в Волгу. Находки включают предметы рыболовного и охотничьего промыслов, остатки ювелирного производства (в том числе связываемые с культурой мери). Многочисленные находки привозных стеклянных изделий, белоглиняной и парадной поливной керамики и так далее. На Холодной горе, над территорией посада, исследован курганно-грунтовый могильник.
После монголо-татарского нашествия крепость Плёса в течение некоторого времени не восстанавливалась, на её территории функционировало новое городское кладбище. Упоминается в «Списке русских городов ближних и дальних» (1380-1390-е годы). В 1410 году по приказу великого князя московского Василия I Дмитриевича сооружена новая крепость, Плёс стал центром плёсской таможенно-оборонительной системы, сыгравшей важную роль в борьбе с новгородскими ушкуйниками и в укреплении контроля великих князей московских над судоходством по Волге. Крепость (площадь свыше 5 га) построена с учётом возможности отражения артиллерийского обстрела; в клетях, составлявших каркас стен, размещался гарнизон. Сожжена ордынцами в 1429 году, вскоре восстановлена. Плёс часто становился местом дислокации войск Московского великого княжества и Русского государства на границах с Казанским ханством (1459, 1507, 1537, 1540, 1541, 1543, 1544, 1550 годы), а также и после его присоединения (1573, 1576 годы). С XV века перевалочный пункт колонизации Приуралья и Урала. Вероятно, в середине - второй половине XVI века крепость Плёса была разобрана. В 1565-1572 годах входил в опричнину.
В Смутное время Плёс - одно из мест сбора костромского ополчения. В 1609 году разорён польско-литовскими отрядами. В XVII веке развивался как торгово-ремесленный посад, фактически утратил статус города, центр Плёсского стана, к 1770-м годам пригород Костромы. Важный центр транзитной торговли, в Плёсе развивались ювелирное и кузнечное ремёсла, Заречье поставляло рыбу «на государев обиход». В 1666 году упоминается как один из первых поволжских центров массового товарного производства льняных тканей (работа закупочных контор гостя В.Г. Шорина). В 1708-1778 годах входил в состав Московской губернии (с 1719 года - в её Костромскую провинцию).
Уездный (1778-1796 годы) и заштатный (1796-1918 годы) город Костромской губернии (в 1778-1796 годах Костромское наместничество). С 1796 года входил в состав Нерехтского уезда. После открытия постоянного движения по железнодорожной линии Иваново-Вознесенск - Кинешма (1871 год) утратил торгово-экономическое значение, превратившись в популярное дачное место и своеобразную мекку для русских художников. В летние сезоны 1888-1890 годов в Плёсе работал художник-пейзажист И.И. Левитан (написал около 200 картин: «После дождя. Плёс», «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Вечер. Золотой Плёс» и другие); вместе с ним на этюды приезжали художник-анималист А.С. Степанов и ученица Левитана С.П. Кувшинникова. В 1889-1899 годах в Плёсе работал художник А.М. Корин (среди произведений, написанных в Плёсе, - «Плёс», «Переправа на Волге»), в конце XIX - начале XX веках художники М.Х. Аладжалов, Е.М. Хруслов, В.Н. Бакшеев, С.А. Виноградов, А.В. Маковский, В.В. Переплётчиков, Е.Е. Волков, скульптор С.М. Волнухин. Наряду с художниками, в Плёсе работали музыканты и писатели, в том числе Е.Н. Чириков (написал здесь повесть «Сон сладостный»), С.А. Найдёнов (пьесу «Дети Ванюшина»). В 1910-1912 годах в Плёсе бывал Ф.И. Шаляпин.
В 1918-1929 годах входил в состав Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии, затем Середского (с 1941 года - Фурмановского) района Шуйского округа Ивановской промышленной области (1929-30 годы), Ивановской промышленной области (1930-36 годы), Ивановской области (1936-46, 1963-83), Приволжского района Ивановской области (1946-63 годы, с 1983 года). В 1925 подтверждён статус города. С 1947 город-курорт, с 1971 республиканского значения.
Сохранившаяся городская планировка сложилась в XVII-XVIII веках. В 1781 году утверждён первый регулярный план застройки Плёса. Основные улицы проложены параллельно Волге. На Соборной горе расположены: Успенский собор типа «восьмерик на четверике» (1699 год) с шатровой колокольней (конце XVIII века), северный корпус Присутственных мест (1786 год), городской пейзажный парк (вторая половина XIX века). К северо-западу от бывшей крепости - Прибрежная слобода с ансамблем Торговой площади: пятиглавая Воскресенская церковь (1817 год), торговые ряды и так далее. На бывшей Воскресенской улице (ныне улица Ленина) - деревянная часовня Архангела Михаила (1825 год, перенесена в 1989 году из села Антоново Приволжского района). К югу от бывшеей крепости - бывшая Троицкая слобода с комплексом пятиглавой, преимущественно барочной, Троицкой церковь (1808 год) и небольшой зимней Введенской церковь (1828 год). В западной части города - кладбищенская Преображенская церковь в стиле позднего классицизма (1840-49 годы), дом отдыха «Плёс» (1924 год; деревянные корпуса с элементами модерна).
В Заречной (Рыбной) слободе - пятиглавая церковь Святой Варвары с трёхъярусной колокольней (1821 год); часовня Святого Николая (1892 год). На Петропавловской горе (ныне гора Левитана) - деревянная клетская Воскресенская церковь (1699 год; перенесена в 1982 году из села Билюково Ильинского района). Облик города во многом определяют двухэтажные кирпичные жилые дома XIX века. Памятники: великому князю московскому Василию I Дмитриевичу (в память 500-летия основания крепости; 1910 год, скульптор С.С. Алёшин), И.И. Левитану (1974 год, скульптор Н.В. Дыдыкин). Музеи: Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (1980 год, открыт в 1982 году), в его составе - Мемориальный музей И.И. Левитана (1972 год; в бывшем доме купца Солодовникова в Заречной слободе первой половины XIX века, где художник жил в 1888-1889 годах), Музей пейзажа (1997 год; в бывшем особняке купцов Грошева и Подгорного, начала XIX века), Музейно-выставочный центр «Присутственные места» (2012 год). Среди частных музеев - Музейный центр археолога П. Травкина, «Русская изба», Музей-галерея А.И. Тимофеева.
В Плёсе ежегодно проводятся: российский фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра» (с 2006 год); Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» (с 2007); Левитановский музыкальный фестиваль (с 2008 года).
Плёс - один из российских центров туризма (входит в «Золотое кольцо России»), климатический курорт. Климат умеренный континентальный, с умеренно холодной зимой (средняя температура января -12 °C) и тёплым летом (средняя температура июля около 17 °C); осадков около 600 мм в год. Проведению климатолечения и отдыху на курорте благоприятствуют живописный и разнообразный ландшафт. Функционируют санаторий для больных с закрытой формой туберкулёза лёгких; учреждения отдыха. В начале XXI века активно развивается туристическая инфраструктура: гостиничное хозяйство, предприятия экскурсионного обслуживания и общественного питания, розничной торговли (главным образом сувенирная продукция).
Близ Плёса расположено Пеньковское (Алабужское) городище (около IV века до н.э. - XII век; площадь 63:25 м, защищено валом с деревянным каркасом и тыном). Цитадель несколько раз перестраивалась. Исследованы многосекционная бревенчатая постройка (длина 50 м; служила одновременно восточной крепостной стеной), дома срубной конструкции (начиная со второй половине VII века), среди находок: следы ювелирного, косторезного, кузнечного, гончарного, камнерезного производства, предметы с начертаниями в виде мирового древа, Небесной лосихи, птиц и тому подобное, клад женских украшений (400 предметов III-VII веков), колотушка и модель бубна волхва (овальный плоский камень-чуринга со схематическими изображениями на одной стороне - мироздания, на другой - «хозяина бубна», или антропоморфной мировой вертикали), пряничная печать в виде фигурки птицы.
Неподалёку от Плёса находятся: в селе Спас-Березники (Прудское) - пятиглавая церковь Спаса Нерукотворного (1682 год, росписи - 1873-1875 годов; колокольня начала XIX века); в селе Миловка - ансамбль усадьбы Черневых в стиле классицизма (начала XIX века; включает главный дом, флигели, конюшни, парадные ворота); близ деревни Шаляпино - усадьба Хмельницы, основанная Ф.И. Шаляпиным в 1912 году: деревянный двухэтажный дом (1913-1914 годы, архитектор В.С. Кузнецов; расширен в 1923-1924 годах).