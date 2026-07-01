ПЛЁС

ПЛЁС - город в России , в Приволжском районе Ивановской области.

Население - 2,2 тысячи человек (2013). Рас­по­ло­жен на вы­со­ком, пра­вом бе­ре­гу реки Вол­га (при­стань), в мес­те впа­де­ния в неё реки Шо­хон­ка, в 39 км от железнодорожной станции Фур­ма­нов.

Ос­но­ван, ве­ро­ят­но, в середине XII века как северный фор­пост Рос­то­во-Суз­даль­ско­го княжества (с 1157 года - Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва). В «По­вес­ти о ра­зо­ре­нии Ря­за­ни Ба­ты­ем» (XIII век) Плёс упо­ми­на­ет­ся в чис­ле го­ро­дов, со­жжён­ных в хо­де Мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия . Хо­ро­шо со­хра­нил­ся ар­хео­ло­гический ком­плекс Плёса (ком­плекс­ные ис­сле­до­ва­ния П.Н. Трав­ки­на в 1986-2005 годах). На тер­ри­то­рии де­тин­ца (ме­нее 1 га) про­сле­же­ны ос­тат­ки древ­ней­ше­го кре­по­ст­но­го ва­ла, въез­да, бре­вен­ча­тых стен с кле­тя­ми, где раз­ме­щал­ся гар­ни­зон. Сре­ди на­хо­док до­мон­голь­ско­го вре­ме­ни - пред­ме­ты бы­та, ук­ра­ше­ния, на­ко­неч­ни­ки стрел, бое­вые то­по­ры, ос­тат­ки кос­то­рез­но­го про­изводства. В цен­тре де­тин­ца изу­че­но, вероятно, су­ще­ст­во­вав­шее в середине XII века - 1230-х годах об­ще­го­род­ское свя­ти­ли­ще (по всей ви­ди­мо­сти, Ве­ле­са). По­сад до­мон­голь­ско­го вре­ме­ни рас­по­ла­гал­ся на про­тя­же­нии бо­лее 1,5 км в две-три ули­цы по пра­во­му бе­ре­гу Вол­ги, по обе сто­ро­ны от кре­по­сти, а так­же за­ни­мал бе­ре­га Шо­хон­ки у впа­де­ния в Вол­гу. На­ход­ки вклю­ча­ют пред­ме­ты ры­бо­лов­но­го и охот­ничь­е­го про­мы­слов, ос­тат­ки юве­лир­но­го про­изводства (в том числе свя­зы­вае­мые с куль­ту­рой ме­ри). Мно­го­численные на­ход­ки при­воз­ных стек­лян­ных из­де­лий, бе­ло­гли­няной и па­рад­ной по­лив­ной ке­ра­ми­ки и так далее. На Хо­лод­ной го­ре, над тер­ри­то­ри­ей по­са­да, ис­сле­до­ван кур­ган­но-грун­то­вый мо­гиль­ник.

По­сле мон­го­ло-татарского на­ше­ст­вия кре­пость Плёса в те­че­ние не­ко­то­ро­го вре­ме­ни не вос­ста­нав­ли­ва­лась, на её тер­ри­то­рии функ­цио­ни­ро­ва­ло но­вое городское клад­би­ще. Упо­ми­на­ет­ся в «Спи­ске рус­ских го­ро­дов ближ­них и даль­них» (1380-1390-е годы). В 1410 году по при­ка­зу великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча со­ору­же­на но­вая кре­пость, Плёс стал цен­тром плёс­ской та­мо­жен­но-обо­ро­нительной сис­те­мы, сыг­рав­шей важ­ную роль в борь­бе с нов­го­род­ски­ми уш­куй­ни­ка­ми и в ук­ре­п­ле­нии кон­тро­ля великих кня­зей мо­с­ков­ских над су­до­ход­ст­вом по Вол­ге. Кре­пость (площадь свыше 5 га) по­строе­на с учё­том воз­мож­но­сти от­ра­же­ния артиллерийского об­стре­ла; в кле­тях, со­став­ляв­ших кар­кас стен, раз­ме­щал­ся гар­ни­зон. Со­жже­на ор­дын­ца­ми в 1429 году, вско­ре вос­ста­нов­ле­на. Плёс час­то ста­но­вил­ся ме­стом дис­ло­ка­ции войск Московского ве­ли­ко­го княжества и Русского государства на гра­ни­цах с Ка­зан­ским хан­ст­вом (1459, 1507, 1537, 1540, 1541, 1543, 1544, 1550 годы), а так­же и по­сле его при­сое­ди­не­ния (1573, 1576 годы). С XV века пе­ре­ва­лоч­ный пункт ко­ло­ни­за­ции При­ура­лья и Ура­ла. Ве­ро­ятно, в середине - второй половине XVI века кре­пость Плёса бы­ла ра­зо­бра­на. В 1565-1572 годах вхо­дил в оп­рич­ни­ну .

В Смут­ное вре­мя Плёс - од­но из мест сбо­ра ко­ст­ром­ско­го опол­че­ния. В 1609 году ра­зо­рён поль­ско-ли­товскими от­ря­да­ми. В XVII веке раз­ви­вал­ся как тор­го­во-ре­мес­лен­ный по­сад, фак­ти­че­ски ут­ра­тил ста­тус го­ро­да, центр Плёс­ско­го ста­на, к 1770-м годам при­го­род Ко­ст­ро­мы. Важ­ный центр тран­зит­ной тор­гов­ли, в Плёсе раз­ви­ва­лись юве­лир­ное и куз­неч­ное ре­мёс­ла, За­ре­чье по­став­ля­ло ры­бу «на го­су­да­рев оби­ход». В 1666 году упо­ми­на­ет­ся как один из пер­вых по­волж­ских цен­тров мас­со­во­го то­вар­но­го про­изводства льня­ных тка­ней (ра­бо­та за­ку­поч­ных кон­тор гос­тя В.Г. Шо­ри­на). В 1708-1778 годах вхо­дил в со­став Мо­с­ков­ской губернии (с 1719 года - в её Ко­ст­ром­скую провинцию).

Уезд­ный (1778-1796 годы) и за­штат­ный (1796-1918 годы) го­род Ко­ст­ром­ской губернии (в 1778-1796 годах Ко­ст­ром­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). С 1796 года вхо­дил в со­став Не­рехт­ско­го уез­да. По­сле от­кры­тия по­сто­ян­но­го дви­же­ния по железнодорожной ли­нии Ива­но­во-Воз­не­сенск - Ки­неш­ма (1871 год) ут­ра­тил тор­го­во-эко­но­мическое зна­че­ние, пре­вра­тив­шись в по­пу­ляр­ное дач­ное ме­сто и свое­об­раз­ную мек­ку для русских ху­дож­ни­ков. В лет­ние се­зо­ны 1888-1890 годов в Плёсе ра­бо­тал ху­дож­ник-пей­за­жист И.И. Ле­ви­тан (на­пи­сал около 200 кар­тин: «По­сле до­ж­дя. Плёс», «Ти­хая оби­тель», «Ве­чер­ний звон», «Ве­чер. Зо­ло­той Плёс» и другие); вме­сте с ним на этю­ды при­ез­жа­ли ху­дож­ник-ани­ма­лист А.С. Сте­па­нов и уче­ни­ца Ле­ви­та­на С.П. Кув­шин­ни­ко­ва. В 1889-1899 годах в Плёсе ра­бо­тал художник А.М. Ко­рин (сре­ди про­из­ве­де­ний, на­пи­сан­ных в Плёсе, - «Плёс», «Пе­ре­пра­ва на Вол­ге»), в конце XIX - начале XX веках ху­дож­ни­ки М.Х. Алад­жа­лов, Е.М. Хру­слов, В.Н. Бак­ше­ев, С.А. Ви­но­гра­дов, А.В. Ма­ков­ский, В.В. Пе­ре­плёт­чи­ков, Е.Е. Вол­ков, скульп­тор С.М. Вол­ну­хин. На­ря­ду с ху­дож­ни­ка­ми, в Плёсе ра­бо­та­ли му­зы­кан­ты и пи­са­те­ли, в том числе Е.Н. Чи­ри­ков (на­пи­сал здесь по­весть «Сон сла­до­ст­ный»), С.А. Най­дё­нов (пье­су «Де­ти Ва­ню­ши­на»). В 1910-1912 годах в Плёсе бы­вал Ф.И. Ша­ля­пин.

В 1918-1929 годах вхо­дил в со­став Се­ред­ско­го уезда Ива­но­во-Воз­не­сен­ской губернии, за­тем Се­ред­ско­го (с 1941 года - Фур­ма­нов­ско­го) района Шуй­ско­го округа Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной области (1929-30 годы), Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной области (1930-36 годы), Ива­нов­ской области (1936-46, 1963-83), При­волж­ско­го района Ива­нов­ской области (1946-63 годы, с 1983 года). В 1925 под­твер­ждён ста­тус го­ро­да. С 1947 го­род-ку­рорт, с 1971 рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния.

Со­хра­нив­шая­ся городская пла­ни­ров­ка сло­жи­лась в XVII-XVIII веках. В 1781 году ут­вер­ждён пер­вый ре­гу­ляр­ный план за­строй­ки Плёса. Основные ули­цы про­ло­же­ны па­рал­лель­но Вол­ге. На Со­бор­ной го­ре рас­по­ло­же­ны: Ус­пен­ский со­бор ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1699 год) с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (конце XVIII века), северный кор­пус При­сут­ст­вен­ных мест (1786 год), городской пей­заж­ный парк (вторая половина XIX века). К се­ве­ро-за­па­ду от бывшей кре­по­сти - При­бреж­ная сло­бо­да с ан­самб­лем Тор­го­вой площади: пятигла­вая Вос­кре­сен­ская церковь (1817 год), тор­го­вые ря­ды и так далее. На бывшей Вос­кре­сен­ской улице (ны­не улица Ле­ни­на) - де­ревянная ча­сов­ня Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1825 год, пе­ре­не­се­на в 1989 году из села Ан­то­но­во При­волж­ско­го района). К югу от бывшеей кре­по­сти - бывшая Тро­иц­кая сло­бо­да с ком­плек­сом пятигла­вой, пре­имущественно ба­роч­ной, Тро­иц­кой церковь (1808 год) и не­боль­шой зим­ней Вве­ден­ской церковь (1828 год). В западной час­ти го­ро­да - клад­би­щен­ская Пре­об­ра­жен­ская церковь в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (1840-49 годы), дом от­ды­ха «Плёс» (1924 год; де­ревянные кор­пу­са с эле­мен­та­ми мо­дер­на).

В За­реч­ной (Рыб­ной) сло­бо­де - пятигла­вая церковь Святой Вар­ва­ры с трёхъярус­ной ко­ло­коль­ней (1821 год); ча­сов­ня Святого Ни­ко­лая (1892 год). На Пе­тро­пав­лов­ской го­ре (ны­не го­ра Ле­ви­та­на) - де­ревянная клет­ская Вос­кре­сен­ская церковь (1699 год; пе­ре­не­се­на в 1982 году из села Би­лю­ко­во Иль­ин­ско­го района). Об­лик го­ро­да во мно­гом оп­ре­де­ля­ют двухэтаж­ные кир­пич­ные жи­лые до­ма XIX века. Па­мят­ни­ки: ве­ли­ко­му кня­зю мо­с­ков­ско­му Ва­си­лию I Дмит­рие­ви­чу (в па­мять 500-ле­тия ос­но­ва­ния кре­по­сти; 1910 год, скульп­тор С.С. Алё­шин), И.И. Ле­ви­та­ну (1974 год, скульп­тор Н.В. Ды­ды­кин). Му­зеи: Плёс­ский государственный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник (1980 год, от­крыт в 1982 году), в его со­ста­ве - Ме­мо­ри­аль­ный му­зей И.И. Ле­ви­та­на (1972 год; в бывшем до­ме куп­ца Со­ло­дов­ни­ко­ва в За­реч­ной сло­бо­де первой половины XIX века, где ху­дож­ник жил в 1888-1889 годах), Му­зей пей­за­жа (1997 год; в бывшем особ­ня­ке куп­цов Гро­ше­ва и Под­гор­но­го, начала XIX века), Му­зей­но-вы­ста­воч­ный центр «При­сут­ст­вен­ные мес­та» (2012 год). Сре­ди ча­ст­ных му­зе­ев - Му­зей­ный центр ар­хео­ло­га П. Трав­ки­на, «Рус­ская из­ба», Му­зей-га­ле­рея А.И. Ти­мо­фее­ва.

В Плёсе еже­год­но про­во­дят­ся: российский фес­ти­валь мо­ды «Плёс на Вол­ге. Льня­ная па­лит­ра» (с 2006 год); Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь имени Ан­д­рея Тар­ков­ско­го «Зер­ка­ло» (с 2007); Ле­ви­та­нов­ский музыкальный фес­ти­валь (с 2008 года).

Плёс - один из российских цен­тров ту­риз­ма (вхо­дит в «Зо­ло­тое коль­цо Рос­сии»), кли­ма­тический ку­рорт. Кли­мат уме­рен­ный кон­ти­нен­таль­ный, с уме­рен­но хо­лод­ной зи­мой (средняя температура ян­ва­ря -12 °C) и тё­п­лым ле­том (средняя температура ию­ля около 17 °C); осад­ков около 600 мм в год. Про­ве­де­нию кли­ма­то­ле­че­ния и от­ды­ху на ку­рор­те бла­го­при­ят­ст­ву­ют жи­во­пис­ный и раз­нооб­раз­ный ланд­шафт. Функ­цио­ни­ру­ют са­на­то­рий для боль­ных с за­кры­той фор­мой ту­бер­ку­лё­за лёг­ких; уч­ре­ж­де­ния от­ды­ха. В начале XXI века ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ту­ри­стическая ин­фра­струк­ту­ра: гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во, пред­при­ятия экс­кур­си­он­но­го об­слу­жи­ва­ния и об­щественного пи­та­ния, роз­нич­ной тор­гов­ли (главным образом су­ве­нир­ная про­дук­ция).

Близ Плёса рас­по­ло­же­но Пень­ков­ское (Ала­буж­ское) го­ро­ди­ще (около IV века до н.э. - XII век; площадь 63:25 м, за­щи­ще­но ва­лом с де­ревянным кар­ка­сом и ты­ном). Ци­та­дель несколько раз пе­ре­страи­ва­лась. Ис­сле­до­ва­ны мно­го­сек­ци­он­ная бре­вен­ча­тая по­строй­ка (дли­на 50 м; слу­жи­ла од­но­вре­мен­но восточной кре­по­ст­ной сте­ной), до­ма сруб­ной кон­ст­рук­ции (на­чи­ная со второй половине VII века), сре­ди на­хо­док: сле­ды юве­лир­но­го, кос­то­рез­но­го, куз­неч­но­го, гон­чар­но­го, кам­не­рез­но­го про­изводства, пред­ме­ты с на­чер­та­ния­ми в ви­де ми­ро­во­го дре­ва, Не­бес­ной ло­си­хи, птиц и тому подобное, клад жен­ских ук­ра­ше­ний (400 пред­ме­тов III-VII веков), ко­ло­туш­ка и мо­дель буб­на вол­хва (оваль­ный пло­ский ка­мень-чу­рин­га со схе­ма­тическими изо­бра­же­ния­ми на од­ной сто­ро­не - ми­ро­зда­ния, на дру­гой - «хо­зяи­на буб­на», или ан­тро­по­морф­ной ми­ро­вой вер­ти­ка­ли), пря­нич­ная пе­чать в ви­де фи­гур­ки пти­цы.

Не­по­да­лё­ку от Плёса на­хо­дят­ся: в селе Спас-Бе­рез­ни­ки (Пруд­ское) - пятигла­вая церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го (1682 год, рос­пи­си - 1873-1875 годов; ко­ло­коль­ня начала XIX века); в селе Ми­лов­ка - ан­самбль усадь­бы Чер­не­вых в сти­ле клас­си­циз­ма (начала XIX века; вклю­ча­ет главный дом, фли­ге­ли, ко­нюш­ни, па­рад­ные во­ро­та); близ деревни Ша­ля­пи­но - усадь­ба Хмель­ни­цы, ос­но­ван­ная Ф.И. Ша­ля­пи­ным в 1912 году: де­ревянный двухэтаж­ный дом (1913-1914 годы, архитектор В.С. Куз­не­цов; рас­ши­рен в 1923-1924 годах).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)