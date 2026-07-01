ПЛЕНЭР
ПЛЕНЭР - передача в живописи изменений и градаций цвета изображаемых объектов, которые обусловлены воздействием солнечного света и окружающей атмосферы.
Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе изучения натуры в условиях естественного освещения. Предметом её особого внимания становятся цветовые и световые рефлексы, тончайшие модуляции цвета (смотрите «Валёр») в зависимости от природных условий, времени года или времени суток, передача воздушной перспективы, изображение цветных прозрачных теней.
Предвосхищение пленэрной живописи (светлая гамма, чистые цвета, ощущение световоздушной среды и так далее) можно найти в творчестве некоторых мастеров Возрождения (Пьеро делла Франческа, Х. ван дер Гус) и художников XVII-XVIII веков (пейзажи Д. Веласкеса, Я. Вермера, малых голландцев, Ф. Гварди и других). Однако начало пленэризма как системы живописных приёмов связано с творчеством художников первой половины XIX века (Р. Бонингтон и Дж. Констебл в Великобритании, Сильвестр Ф. Щедрин и А.А. Иванов в России); в середине XIX века приверженцами пленера были мастера барбизонской школы, а также К. Коро. Наиболее полное воплощение принципы пленэра нашли в творчестве мастеров французского импрессионизма - К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуара, А. Сислея (именно тогда термин «пленэр» получил широкое распространение), позднее - у их последователей в разных странах мира.
В русской пейзажной живописи второй половины XIX - начала XX веков к пленэрной живописи обращались В.Д. Поленов, И.И. Левитан, В.А. Серов, К.А. Коровин, И.Э. Грабарь.