ПЛЕНЭР

ПЛЕНЭР - передача в живописи изменений и градаций цвета изображаемых объектов, которые обусловлены воздействием солнечного света и окружающей атмосферы.

Пле­нэр­ная жи­во­пись сло­жи­лась в ре­зуль­та­те ра­бо­ты ху­дож­ни­ков на от­кры­том воз­ду­хе (а не в мас­тер­ской), на ос­но­ве изу­че­ния на­ту­ры в ус­ло­ви­ях ес­те­ст­вен­но­го ос­ве­ще­ния. Пред­ме­том её осо­бо­го вни­ма­ния ста­но­вят­ся цве­то­вые и све­то­вые реф­лек­сы, тон­чай­шие мо­ду­ля­ции цве­та (смотрите «Ва­лёр») в за­ви­си­мо­сти от при­род­ных ус­ло­вий, вре­ме­ни го­да или вре­ме­ни су­ток, пе­ре­да­ча воз­душ­ной пер­спек­ти­вы, изо­бра­же­ние цвет­ных про­зрач­ных те­ней.

Пред­вос­хи­ще­ние пле­нэр­ной жи­во­пи­си (свет­лая гам­ма, чис­тые цве­та, ощу­ще­ние све­то­воз­душ­ной сре­ды и так далее) мож­но най­ти в твор­че­ст­ве не­ко­то­рых мас­те­ров Воз­ро­ж­де­ния (Пье­ро дел­ла Фран­че­ска, Х. ван дер Гус) и ху­дож­ни­ков XVII-XVIII веков (пей­за­жи Д. Ве­ла­ске­са, Я. Вер­ме­ра, ма­лых гол­ланд­цев, Ф. Гвар­ди и других). Од­на­ко на­ча­ло пле­нэ­риз­ма как сис­те­мы жи­во­пис­ных приё­мов свя­за­но с твор­че­ст­вом ху­дож­ни­ков первой половины XIX века (Р. Бо­нинг­тон и Дж. Кон­стебл в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Силь­вестр Ф. Щед­рин и А.А. Ива­нов в Рос­сии); в середине XIX века при­вер­жен­ца­ми пленера бы­ли мас­те­ра бар­би­зон­ской шко­лы, а так­же К. Ко­ро. Наи­бо­лее пол­ное во­пло­ще­ние прин­ци­пы пленэра на­шли в твор­чест­ве мас­те­ров французского им­прес­сио­низ­ма - К. Мо­не, К. Пис­сар­ро, О. Ре­нуа­ра, А. Сис­лея (имен­но то­гда тер­мин «пленэр» по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние), по­зд­нее - у их по­сле­до­ва­те­лей в раз­ных стра­нах ми­ра.

В русской пей­заж­ной жи­во­пи­си второй половины XIX - начала XX веков к пле­нэр­ной жи­во­пи­си об­ра­ща­лись В.Д. По­ле­нов, И.И. Ле­ви­тан , В.А. Се­ров, К.А. Ко­ро­вин, И.Э. Гра­барь.

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