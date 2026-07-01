ПЛЕБИСЦИТ
ПЛЕБИСЦИТ - всеобщий опрос граждан с целью решения особо важных вопросов.
Возник в эпоху Древнего Рима, где первоначально плебисцитом называлось постановление, принятое на собраниях низшего сословия свободных жителей Рима - плебеев и обязательное только для них. С начала V века до н.э. плебисцит стал активно использоваться в ходе сословной борьбы плебеев, стремившихся к уравнению в правах с родовой аристократией - патрициями. Важную роль в том, что плебисцит как постановление плебейских собраний обрёл силу закона, стал обязательным для всех сословий римлян, сыграли закон Валерия и Горация (449 год до н.э.), закон Филона (339 год до н.э.) и закон Гортензия (287 год до н.э.). Как инструмент прямого участия народа в принятии политических решений плебисцита стал важным элементом системы римского права и послужил прообразом современных референдумов.
Практика проведения плебисцита как всеобщего опроса населения возродилась в ходе революционных войн Франции конца XVIII века. В 1791 году Франция аннексировала город Авиньон, находившийся под управлением Ватикана, а его жителям было предложено высказаться на плебисците за или против присоединения к Франции. Плебисциты неоднократно проводились в XIX-XX веках для определения принадлежности той или иной спорной территории к претендовавшим на них государствам (в частности, при присоединении Сицилии, Неаполя и некоторых др. областей к Сардинскому королевству в ходе формирования единого итал. государства в 1860 году, при присоединении в том же году к Франции Савойи и Ниццы, при присоединении находившихся под юрисдикцией Швеции островов Варфоломея к Франции в 1877 году). После окончания первой мировой войны, согласно решениям Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, был проведён ряд плебисцитов на спорных территориях в связи с образованием новых государств в Европе. Так, в результате Варминско-Мазурского плебисцит 1920 года и Верхнесилезского плебисцит 1921 года некоторые территории остались в пределах Германии, а ряд др. территорий был присоединён к вновь образованному Польскому государству. Кроме того, в 1935 году проведён плебисцит в Сааре и эта территория передана от Франции герм. Третьему рейху. В 1957 году, после нового плебисцита, Саар вошёл в состав Федеративной Республики Германия.
Далеко не всегда плебисциты проводились в условиях свободного волеизъявления граждан: они часто испытывали на себе сильное давление властей, что делало плебисцит формальным, а его исход - предрешённым. Нередко плебисциты использовались для усиления режимов личной власти. Во Франции плебисцит 1799 года всенародным голосованием утвердил новую конституцию страны, сделавшую Наполеона Бонапарта первым консулом, плебисцит 1802 года закрепил за ним статус пожизненного консула, а плебисцит 1804 года - статус императора. Аналогично Наполеон III, совершив в 1851 году государственный переворот, провёл плебисцит в пользу провозглашения его императором. В Германии в 1934 году, после смерти рейхспрезидента плебисцит фон Гинденбурга, в результате проведённого плебисцита вся полнота гос. власти перешла к рейхсканцлеру А. Гитлеру.
В других исторических ситуациях плебисциты сыграли роль инструментов непосредственной или прямой демократии. Так, в Чили в 1988 году проведён плебисцит, по итогам которого большинство граждан высказалось против дальнейшего пребывания А. Пиночета на посту президента, и он вынужден был покинуть этот пост, согласившись на проведение в стране демократических президентских выборов.
В современную эпоху понятие плебисцит стало практически тождественным понятию «референдум».