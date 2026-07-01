ПЛЕБИСЦИТ

ПЛЕБИСЦИТ - всеобщий опрос граждан с целью решения особо важных вопросов.

Воз­ник в эпо­ху Древ­не­го Ри­ма , где пер­во­на­чаль­но плебисцитом на­зы­ва­лось по­ста­нов­ле­ние, при­ня­тое на со­б­ра­ни­ях низ­ше­го со­сло­вия сво­бод­ных жи­те­лей Ри­ма - пле­бе­ев и обя­за­тель­ное толь­ко для них. С начала V века до н.э. плебисцит стал ак­тив­но ис­поль­зо­вать­ся в хо­де со­слов­ной борь­бы пле­бе­ев, стре­мив­ших­ся к урав­не­нию в пра­вах с ро­до­вой ари­сто­кра­ти­ей - пат­ри­ция­ми . Важ­ную роль в том, что плебисцит как по­ста­нов­ле­ние пле­бей­ских со­б­ра­ний об­рёл си­лу за­ко­на, стал обя­за­тель­ным для всех со­сло­вий рим­лян, сыг­ра­ли за­кон Ва­ле­рия и Го­рация (449 год до н.э.), за­кон Фи­ло­на (339 год до н.э.) и за­кон Гор­тен­зия (287 год до н.э.). Как ин­ст­ру­мент пря­мо­го уча­стия на­ро­да в при­ня­тии по­ли­тических ре­ше­ний плебисцита стал важ­ным эле­мен­том сис­те­мы рим­ско­го пра­ва и по­слу­жил про­об­ра­зом современных ре­фе­рен­ду­мов.

Прак­ти­ка про­ве­де­ния плебисцита как все­об­ще­го оп­ро­са на­се­ле­ния воз­ро­ди­лась в хо­де ре­во­люционных войн Фран­ции конца XVIII века. В 1791 году Фран­ция ан­нек­си­ро­ва­ла город Авинь­он, на­хо­див­ший­ся под управлением Ва­ти­ка­на, а его жи­те­лям бы­ло пред­ло­же­но вы­ска­зать­ся на плебисците за или про­тив при­сое­ди­не­ния к Фран­ции. Плебисциты не­од­но­крат­но про­во­ди­лись в XIX-XX веках для оп­ре­деле­ния при­над­леж­но­сти той или иной спор­ной тер­ри­то­рии к пре­тен­до­вав­шим на них го­су­дар­ст­вам (в ча­ст­но­сти, при при­со­еди­не­нии Си­ци­лии, Не­апо­ля и не­ко­то­рых др. об­лас­тей к Сар­дин­ско­му ко­ро­лев­ст­ву в хо­де фор­ми­ро­ва­ния еди­но­го итал. го­су­дар­ст­ва в 1860 году, при при­сое­ди­не­нии в том же го­ду к Фран­ции Са­войи и Ниц­цы, при при­сое­ди­не­нии на­хо­див­ших­ся под юрис­дик­ци­ей Шве­ции островов Вар­фо­ло­мея к Фран­ции в 1877 году). По­сле окон­ча­ния первой ми­ро­вой вой­ны , со­глас­но ре­ше­ни­ям Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов, был про­ве­дён ряд плебисцитов на спор­ных тер­ри­то­ри­ях в свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем но­вых го­су­дарств в Ев­ро­пе. Так, в ре­зуль­та­те Вар­мин­ско-Ма­зур­ско­го плебисцит 1920 года и Верх­не­си­лез­ско­го плебисцит 1921 года не­ко­то­рые тер­ри­то­рии ос­та­лись в пре­де­лах Гер­ма­нии, а ряд др. тер­ри­то­рий был при­со­еди­нён к вновь об­ра­зо­ван­но­му Поль­ско­му государству. Кро­ме то­го, в 1935 году про­ве­дён плебисцит в Саа­ре и эта тер­ри­то­рия пе­ре­да­на от Фран­ции герм. Треть­ему рей­ху. В 1957 году, по­сле но­во­го плебисцита, Са­ар во­шёл в со­став Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­ния.

Да­ле­ко не все­гда плебисциты про­во­ди­лись в ус­ло­ви­ях сво­бод­но­го во­ле­изъ­яв­ле­ния гра­ж­дан: они час­то ис­пы­ты­ва­ли на се­бе силь­ное дав­ле­ние вла­стей, что де­ла­ло плебисцит фор­маль­ным, а его ис­ход - пред­ре­шён­ным. Не­ред­ко плебисциты ис­поль­зо­ва­лись для уси­ле­ния ре­жи­мов лич­ной вла­сти. Во Фран­ции плебисцит 1799 года все­на­род­ным го­ло­со­ва­ни­ем ут­вер­дил но­вую кон­сти­ту­цию стра­ны, сде­лав­шую На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та пер­вым кон­су­лом, плебисцит 1802 года за­кре­пил за ним ста­тус по­жиз­нен­но­го кон­су­ла, а плебисцит 1804 года - ста­тус им­пе­ра­то­ра. Ана­ло­гич­но На­по­ле­он III, со­вер­шив в 1851 году государственный пе­ре­во­рот, про­вёл плебисцит в поль­зу про­воз­глаше­ния его им­пе­ра­то­ром. В Гер­ма­нии в 1934 году, по­сле смер­ти рейхс­пре­зи­ден­та плебисцит фон Гин­ден­бур­га, в ре­зуль­та­те про­ве­дён­но­го плебисцита вся пол­но­та гос. вла­сти пе­ре­шла к рейхс­канц­ле­ру А. Гит­ле­ру.

В других ис­то­рических си­туа­ци­ях плебисциты сыг­ра­ли роль ин­ст­ру­мен­тов не­по­сред­ст­вен­ной или пря­мой де­мо­кра­тии. Так, в Чи­ли в 1988 году про­ве­дён плебисцит, по ито­гам ко­то­ро­го боль­шин­ст­во гра­ж­дан вы­ска­за­лось про­тив даль­ней­ше­го пре­бы­ва­ния А. Пи­но­че­та на по­сту пре­зи­ден­та, и он вы­ну­ж­ден был по­ки­нуть этот пост, со­гла­сив­шись на про­ве­де­ние в стра­не де­мо­кра­тических пре­зи­дент­ских вы­бо­ров.

В современную эпо­ху по­ня­тие плебисцит ста­ло прак­ти­че­ски то­ж­де­ст­вен­ным по­ня­тию «ре­фе­рен­дум».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)