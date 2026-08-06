ПЛЕБЕИ

ПЛЕБЕИ (лат. Plebs) - в царскую и республиканскую эпоху название одного из сословий римских граждан в противоположность привилегированному сословию патрициев .

В период поздней республики и в эпоху Империи плебеи – общее обозначение представителей тех слоев общества, которые не принадлежали к сенаторскому и всадническому сословиям. Слово вероятнее всего происходит от глагола pleo («наполнять») и могло обозначать также массу, толпу. Вопрос о происхождении плебеев остается нерешенным: точка зрения об этнической природе разделения сословий не находит подтверждения у античных авторов. Тем не менее, определенные различия между плебеями и патрициями, по крайней мере, в сфере религии определенно имели место. Об этом свидетельствует также утверждение Ливия о том, что первоначально плебеи не имели родов (Liv., X, 8, 9).

Согласно нашим источникам, в период ранней республики плебеи были лишены многих политических прав (доступа к магистратурам, сенату и жреческим коллегиям) и такой важной привилегии, как пользование фондом общественной земли. Кроме того, долгое время (вплоть до закона Канулея, принятого в 445 г. до н. э.) действовал запрет на браки между патрициями и плебеями. Борьба плебеев за свои права (так называемая «сословная борьба») началась в V в. до н. э. и составляет главное содержание внутренней истории Рима в период ранней республики. Одним из крайних методов этой борьбы для плебеев стали сецессии (то есть уход военнообязанных плебеев из города с оружием в руках). Благодаря успешной самоорганизации плебеям удалось добиться важной политической уступки от патрициев уже в самом начале этой борьбы: в результате первой сецессии 494 г. до н. э. плебеи получили право собираться на собственные собрания и избирать на них должностных лиц (плебейских трибунов и эдилов), защищавших их от произвола патрицианских магистратов.

Со временем обе коллегии превратились в обычные магистратуры республики. В результате законодательства Лициния-Секстия (367 г. до н. э.) плебеи добились доступа к высшей магистратуре республики, а в течение второй половины IV в. до н. э. и ко всем остальным должностям, включая большую часть жреческих коллегий. Последняя сецессия плебеев в 287 г. до н. э. закончилась принятием закона Гортензия, сделавшего постановления плебейских собраний (plebiscita) обязательными для выполнения всеми гражданами. Это событие обычно рассматривается как окончание сословной борьбы, хотя и после этого конфликты между интересами новой аристократии и остальной части гражданского коллектива не прекратились. В отличие от плебеев, получивших доступ практически ко всем патрицианским должностям, патриции так и не получили права занимать плебейские магистратуры. Во времена Империи в колониях и муниципиях плебеями также называли тех, кто не принадлежал к сословию декурионов, составлявших местные сенаты.

Автор статьи: А.В. Васильев