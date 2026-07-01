ПЛАТОН ИЕРОДИАКОН

ПЛАТОН ИЕРОДИАКОН - российский цер­ков­ный дея­тель, ми­тро­по­ лит Мо­с­ков­ский (с 1787 года), про­по­вед­ник; в ми­ру Лев­шин Пётр Ге­ор­гие­вич.

Сын сель­ско­го при­чет­ни­ка. Окон­чил Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­скую ака­де­мию в Мо­ск­ве (1757 год). По­стри­жен в мо­на­хи в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре с име­нем Пла­тона [14 (25) август 1758 года]. Ие­ро­диа­кон (1758 год), ие­ро­мо­нах (1759 год); с 1759 года - пре­фект, с 1761 года - рек­тор Тро­иц­кой се­ми­на­рии (при лав­ре), пре­по­да­ва­тель бо­го­сло­вия. В 1763 году, во вре­мя по­се­ще­ния лав­ры императрицей Ека­те­ри­ной II, Платон об­ра­тил на се­бя её вни­ма­ние бле­стя­щей про­по­ве­дью и вско­ре был оп­ре­де­лён за­ко­но­учи­те­лем це­са­ре­ви­ча Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пав­ла I ) и при­двор­ным про­по­вед­ни­ком. С 1763 года - на­ме­ст­ник Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры. С 1766 года - ар­хи­ман­д­рит и член Свя­тей­ше­го Си­но­да. Ар­хи­епископ Твер­ской (1770-1775 годы); ар­хи­епископ Мо­с­ков­ский (с 1775 года), воз­глав­лял Московскую ка­фед­ру в те­че­ние 37 лет: с 29 июня (10 июля) 1787 года - митрополит Мо­с­ков­ский и Ка­луж­ский, с 1799 года, по­сле уч­ре­ж­де­ния отдельной Ка­луж­ской епар­хии, - митрополит Мо­с­ков­ский и Ко­ло­мен­ский.

Платон осо­бо за­бо­тил­ся о нравственном об­ли­ке московского ду­хо­вен­ст­ва , под­го­тов­ке и вос­пи­та­нии бу­ду­щих свя­щен­ни­ков. Сре­ди его уче­ни­ков: ар­хи­епископ Ав­гу­стин (Ви­но­град­ский) (1766-1819 годы), ми­тро­по­ли­ты Се­ра­фим (Гла­го­лев­ский) (1757-1843 годы), Фи­ла­рет (Дроз­дов) и другие. Бла­го­да­ря Платону на­чал­ся рас­цвет Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии. Платон рас­ши­рил в ней пре­по­да­ва­ние бо­го­слов­ских дис­ци­п­лин на русском языке, по­жерт­во­вал день­ги на со­дер­жа­ние ус­пеш­ных уче­ни­ков в ака­де­мии и в других ду­хов­ных учеб­ных за­ве­де­ни­ях Московской епар­хии. В 1783 ос­но­вал близ Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры Спа­со-Ви­фан­ский скит (с 1797 года - мо­на­стырь), в 1797 году - Ви­фан­скую се­ми­на­рию при этом мо­на­сты­ре. С 1792 года жил в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре и в Ви­фан­ском монастыре, со вре­ме­нем по­ру­чил де­ла по управ­ле­нию Московской епар­хи­ей сво­ему ви­ка­рию, епископ Ав­гу­сти­ну (Ви­но­град­ско­му). В 1790-х годах - по ини­циа­ти­ве Платона на­ча­то воз­ро­ж­де­ние Оп­ти­ной пус­ты­ни в ка­че­ст­ве стро­го­го об­ще­жи­тель­ст­ва.

Платон рез­ко осу­ж­дал ув­ле­че­ние российских ин­тел­лек­туа­лов атеи­стическими взгля­да­ми французских эн­цик­ло­пе­ди­стов (Воль­те­ра, Ж.Ж. Рус­со, Д. Дид­ро и других), кри­ти­ко­вал пред­став­ле­ние о воз­мож­но­сти по­зна­ния ис­ти­ны ис­клю­чи­тель­но че­ло­ве­че­ским ра­зу­мом без ве­ры (на­зы­вал это «лож­ным про­све­ще­ни­ем»). Счи­тал, что главным прин­ци­пом лю­бо­го об­ще­ст­ва долж­но быть бо­го­по­чи­та­ние: са­мо по­ня­тие «гра­ж­да­нин» для Платона бы­ло не­от­де­ли­мо от по­ня­тия «хри­стиа­нин». Вме­сте с тем под­дер­жи­вал раз­ви­тие на­ук, ра­зум­ное за­им­ст­во­ва­ние дос­ти­же­ний За­па­да.

С име­нем Платона свя­за­но из­ме­не­ние от­но­ше­ния РПЦ к час­ти ста­ро­об­ряд­цев, при­знав­шей власть и ие­рар­хию официальной Церк­ви, - по­яв­ле­ние так называемого еди­но­ве­рия (тер­мин вве­дён Платоном). Им со­став­ле­ны «Пра­ви­ла еди­но­ве­рия» (1800 год) - ру­ко­во­дство в от­но­ше­ни­ях офицмальной Церк­ви с по­сле­до­ва­те­ля­ми ста­ро­го об­ря­да.

Платон - ав­тор пер­во­го в Рос­сии крат­ко­го из­ло­же­ния (учеб­ни­ка) пра­во­слав­но­го бо­го­сло­вия («Пра­во­слав­ное уче­ние, или Со­кра­щён­ная хри­сти­ан­ская бо­го­сло­вия», издан в 1765 году); ин­ст­рук­ции для бла­го­чин­ных (1775 год), став­шей обя­за­тель­ной во всех епар­хи­ях, ко­то­рая оп­ре­де­ля­ла по­ря­док управ­ле­ния при­хо­да­ми и взаи­мо­дей­ст­вия бла­го­чин­ных с епар­хи­аль­ным на­чаль­ст­вом, свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми и ми­ря­на­ми; пер­во­го учеб­ни­ка по ис­то­рии Русской церк­ви («Крат­кая цер­ков­ная рос­сий­ская ис­то­рия», издан в 1805 году); мно­го­численных про­по­ве­дей; а так­же бо­га­то­го ав­то­био­гра­фического на­сле­дия (днев­ник 1763-1765 годов, под­роб­ная ав­то­био­гра­фия, пу­те­вые за­мет­ки). На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1797 год), хо­тя вы­сту­пал про­тив прак­ти­ки на­гра­ж­де­ния ду­хо­вен­ст­ва ор­де­на­ми, вве­дён­ной императором Пав­лом I.

Фи­гу­ра Платона по­ме­ще­на в скульп­тур­ной ком­по­зи­ции па­мят­ни­ка «Ты­ся­че­ле­тие Рос­сии» (1862 год, ав­тор про­ек­та - М.О. Ми­ке­шин).

Сочинения:

По­учи­тель­ные сло­ва при вы­со­чай­шем дво­ре е.и.в. …Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны… М., 1779-1806. Т. 1-20;

Пись­ма к пре­ос­вя­щен­ным Ам­вро­сию и Ав­гу­сти­ну. М., 1870;

Ав­то­био­гра­фия. М., 1887;

Полн. собр. соч. СПб., 1913. Т. 1-2;

«Из глу­би­ны воз­звах к те­бе, Гос­по­ди...»: Ав­то­био­гра­фия, избр. про­по­ве­ди, пись­ма. М., 1996.

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