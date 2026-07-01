ПЛАТОН ИЕРОДИАКОН
ПЛАТОН ИЕРОДИАКОН - российский церковный деятель, митрополит Московский (с 1787 года), проповедник; в миру Левшин Пётр Георгиевич.
Сын сельского причетника. Окончил Славяно-греко-латинскую академию в Москве (1757 год). Пострижен в монахи в Троице-Сергиевой лавре с именем Платона [14 (25) август 1758 года]. Иеродиакон (1758 год), иеромонах (1759 год); с 1759 года - префект, с 1761 года - ректор Троицкой семинарии (при лавре), преподаватель богословия. В 1763 году, во время посещения лавры императрицей Екатериной II, Платон обратил на себя её внимание блестящей проповедью и вскоре был определён законоучителем цесаревича Павла Петровича (будущего императора Павла I) и придворным проповедником. С 1763 года - наместник Троице-Сергиевой лавры. С 1766 года - архимандрит и член Святейшего Синода. Архиепископ Тверской (1770-1775 годы); архиепископ Московский (с 1775 года), возглавлял Московскую кафедру в течение 37 лет: с 29 июня (10 июля) 1787 года - митрополит Московский и Калужский, с 1799 года, после учреждения отдельной Калужской епархии, - митрополит Московский и Коломенский.
Платон особо заботился о нравственном облике московского духовенства, подготовке и воспитании будущих священников. Среди его учеников: архиепископ Августин (Виноградский) (1766-1819 годы), митрополиты Серафим (Глаголевский) (1757-1843 годы), Филарет (Дроздов) и другие. Благодаря Платону начался расцвет Славяно-греко-латинской академии. Платон расширил в ней преподавание богословских дисциплин на русском языке, пожертвовал деньги на содержание успешных учеников в академии и в других духовных учебных заведениях Московской епархии. В 1783 основал близ Троице-Сергиевой лавры Спасо-Вифанский скит (с 1797 года - монастырь), в 1797 году - Вифанскую семинарию при этом монастыре. С 1792 года жил в Троице-Сергиевой лавре и в Вифанском монастыре, со временем поручил дела по управлению Московской епархией своему викарию, епископ Августину (Виноградскому). В 1790-х годах - по инициативе Платона начато возрождение Оптиной пустыни в качестве строгого общежительства.
Платон резко осуждал увлечение российских интеллектуалов атеистическими взглядами французских энциклопедистов (Вольтера, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро и других), критиковал представление о возможности познания истины исключительно человеческим разумом без веры (называл это «ложным просвещением»). Считал, что главным принципом любого общества должно быть богопочитание: само понятие «гражданин» для Платона было неотделимо от понятия «христианин». Вместе с тем поддерживал развитие наук, разумное заимствование достижений Запада.
С именем Платона связано изменение отношения РПЦ к части старообрядцев, признавшей власть и иерархию официальной Церкви, - появление так называемого единоверия (термин введён Платоном). Им составлены «Правила единоверия» (1800 год) - руководство в отношениях офицмальной Церкви с последователями старого обряда.
Платон - автор первого в России краткого изложения (учебника) православного богословия («Православное учение, или Сокращённая христианская богословия», издан в 1765 году); инструкции для благочинных (1775 год), ставшей обязательной во всех епархиях, которая определяла порядок управления приходами и взаимодействия благочинных с епархиальным начальством, священнослужителями и мирянами; первого учебника по истории Русской церкви («Краткая церковная российская история», издан в 1805 году); многочисленных проповедей; а также богатого автобиографического наследия (дневник 1763-1765 годов, подробная автобиография, путевые заметки). Награждён орденом Святого Андрея Первозванного (1797 год), хотя выступал против практики награждения духовенства орденами, введённой императором Павлом I.
Фигура Платона помещена в скульптурной композиции памятника «Тысячелетие России» (1862 год, автор проекта - М.О. Микешин).
Сочинения:
Поучительные слова при высочайшем дворе е.и.в. …Екатерины Алексеевны… М., 1779-1806. Т. 1-20;
Письма к преосвященным Амвросию и Августину. М., 1870;
Автобиография. М., 1887;
Полн. собр. соч. СПб., 1913. Т. 1-2;
«Из глубины воззвах к тебе, Господи...»: Автобиография, избр. проповеди, письма. М., 1996.