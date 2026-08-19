Плато́н

Плато́н ( греч. Πλάτων, согласно традиции — псевдоним; настоящее имя — Аристокл, Ἀριστοκλῆς) (427 до н. э., Афины — 347 до н. э., там же) — древнегреческий философ, одна из знаковых фигур во всей культурной истории человечества. Выходец из высшей знати; в юности стал учеником Сократа . Совершил ряд путешествий, в частности в Сиракузы , где жил при дворе тирана Дионисия I Старшего . В 387 до н. э. основал в предместье Афин Академию — знаменитейшую из философских школ Античности — и до конца жизни возглавлял ее; крупнейший из учеников П. — Аристотель .

П. излагал свои взгляды не в трактатах, а в философских диалогах. П. — виднейший представитель античного философского идеализма. Идеалистическая составляющая его учения со временем нарастала по мере того, как П. все более подпадал под влияние пифагореизма. В основе онтологии П. — учение об идеях как духовных прообразах материальных вещей. Идеи составляют отдельный трансцендентный мир, первичный по отношению к данному нам в ощущениях вещественному миру; последний сотворен демиургом по образцу мира идей, но является лишь его несовершенным отражением. Из мира идей происходят души людей. Отсюда гносеология П. — теория знания как припоминания: душа в здешнем мире вспоминает виденное ею в мире потустороннем. Этика П. имеет коллективистский, полисный характер, она консервативна и тесно связана с религией. Эволюция П. как политического мыслителя прошла две стадии. В средний период своего творчества («Государство») он выдвинул проект идеального государственного устройства, основанного на разделении всех жителей на три строго разграниченных сословия (философы-­правители, воины-­стражи, простонародье), в зависимости от типа души каждого; в поздний же период («Законы») П. больше уповал на строжайшую регламентацию всей индивидуальной и социальной жизни.

Соч. : Собрание сочинений. В 4 т. М., 1990–1994 (и переизд.).

Лит .: Асмус В. Ф. Платон. М., 1975; Thesleff H. Studies in Platonic Chrono­logy. Helsinki, 1982; Plato and Myth: Studies on the Use and Status of Platonic Myths. Leiden–Boston, 2012; Plato’s Styles and Characters: Between Literature and Philosophy. Berlin–Boston, 2016; Brill’s Companion to the Reception of Plato in Antiquity. Leiden–Boston, 2018; Plato’s Academy: Its Workings and its History. Cambridge, 2019. И. Е. Суриков.