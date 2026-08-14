ПЛАТЕРЕСКО
ПЛАТЕРЕСКО - стилевое направление в архитектуре Испании первой половины XVI века.
Впервые термин «платереско» употребил испанский историк Ортис де Суньига (XVII век) для описания декора здания Аюнтамьенто в Севилье; в совр. понимании используется только с XVIII века платереско соответствует первому этапу в развитии зодчества испанского Возрождения; его характерной чертой является тесное слияние ордера, декора в виде гротесков с готическими и ренессансными конструктивными формами.
В своём развитии платереско прошло две стадии. Первая стадия (с начала XVI века до 1520-1525 годов), получившая название декоративного (или готическая) платереско, характеризуется сохранением старой структуры перекрытий (своды стрельчатых очертаний или артесонадо - наборные потолки) и использованием для украшения фасадов композиций типа ретабло, в которых отдельные ордерные формы и геральдические символы погружены в обильную декорацию, составленную из гротесков. Постройки второй стадии (до 1560-х годов) - так называемого строгого (или ренессансного) платереско - отличаются ясной ордерной структурой фасадов с минимумом гротесков, а также введением конструктивных новшеств в духе итальянского Возрождения (в частности, крестовые нервюрные своды заменяются на полуциркульные).
Основные постройки в стиле платереско: в Саламанке - здание университета (1411-1533 годы), фасад Нового собора (начат в 1512 году), монастырь Сан-Эстебан (1524-1610 годы, архитекторы Хуан де Алава, Педро де Ибарра), фасад и двор монастыря Лас-Дуэньяс (около 1533 года), дворец герцогов Монтеррей (1539-1566 годы), а также фасад коллегиума Сан-Ильдефонсо в Алькала-де-Энарес (1537-1553 годы, все - архитектор Р. Хиль де Онтаньон), Ратуша в Севилье (около 1527-1534 годов, архитектор Д. де Рианьо), церковь монастыря Сан-Херонимо в Гранаде (1504-1543 год, архитектор Якобо Флорентино, с 1525 года - Д. де Силоэ), «Золотая лестница» в кафедральном соборе в Бургосе (1519-1523 годы, архитектор де Силоэ), капелла Спасителя в Убеде (1540-1559 годы, архитекторы де Силоэ, А. де Вандельвира), главный фасад и двор алькасара в Толедо (начат в 1545 году, архитектор А. де Коваррубиас). Традиции платереско получили оригинальное развитие в испанских колониях Латинской Америки.
В XIX веке, в эпоху эклектизма в Испании, интерес к возрождению национальной художественной традиции породил своеобразную интерпретацию платереско, получившую название «стиль Монтеррей» (по названию дворца Монтеррей в Саламанке, архитектор Р. Хиль де Онтаньон, строительство начато в 1539 году) или неоплатереско.