ПЛАТЕРЕСКО

ПЛАТЕРЕСКО - стилевое направление в архитектуре Испании первой половины XVI века.

Впер­вые тер­мин «платереско» упот­ре­бил испанский ис­то­рик Ор­тис де Сунь­и­га (XVII век) для опи­са­ния де­ко­ра зда­ния Аюн­тамь­ен­то в Се­ви­лье; в совр. по­ни­ма­нии ис­поль­зу­ет­ся толь­ко с XVIII века платереско со­от­вет­ст­ву­ет пер­во­му эта­пу в раз­ви­тии зод­че­ст­ва испанского Воз­ро­ж­де­ния ; его ха­рак­тер­ной чер­той яв­ля­ет­ся тес­ное слия­ние ор­де­ра, де­ко­ра в ви­де гро­те­сков с го­тическими и ре­нес­санс­ны­ми кон­ст­рук­тив­ны­ми фор­ма­ми.

В сво­ём раз­ви­тии платереско про­шло две ста­дии. Первая ста­дия (с начала XVI века до 1520-1525 годов), по­лу­чив­шая название де­ко­ра­тив­но­го (или го­тическая ) платереско, ха­рак­те­ри­зу­ет­ся со­хра­не­ни­ем ста­рой струк­ту­ры пе­ре­кры­тий (сво­ды стрель­ча­тых очер­та­ний или ар­те­со­на­до - на­бор­ные по­тол­ки) и ис­поль­зо­ва­ни­ем для ук­ра­ше­ния фа­са­дов ком­по­зи­ций ти­па ре­таб­ло, в ко­то­рых отдельные ор­дер­ные фор­мы и ге­раль­дические сим­во­лы по­гру­же­ны в обиль­ную де­ко­ра­цию, со­став­лен­ную из гро­те­сков. По­строй­ки второй ста­дии (до 1560-х годов) - так называемого стро­го­го (или ре­нес­санс­но­го) платереско - от­ли­ча­ют­ся яс­ной ор­дер­ной струк­ту­рой фа­са­дов с ми­ни­му­мом гро­те­сков, а так­же вве­де­ни­ем кон­ст­рук­тив­ных нов­шеств в ду­хе итальянского Воз­ро­ж­де­ния (в ча­ст­но­сти, кре­сто­вые нер­вюр­ные сво­ды за­ме­ня­ют­ся на по­лу­цир­куль­ные).

Основные по­строй­ки в сти­ле платереско: в Са­ла­ман­ке - зда­ние университета (1411-1533 годы), фа­сад Но­во­го со­бо­ра (на­чат в 1512 году), монастырь Сан-Эс­те­бан (1524-1610 годы, ар­хи­тек­то­ры Ху­ан де Ала­ва, Пед­ро де Ибар­ра), фа­сад и двор монастыря Лас-Ду­энь­яс (около 1533 года), дво­рец гер­цо­гов Мон­тер­рей (1539-1566 годы), а так­же фа­сад кол­ле­гиу­ма Сан-Иль­де­фон­со в Аль­ка­ла-де-Эна­рес (1537-1553 годы, все - архитектор Р. Хиль де Он­тань­он), Ра­ту­ша в Се­ви­лье (около 1527-1534 годов, архитектор Д. де Ри­а­ньо), цер­ковь монастыря Сан-Хе­ро­ни­мо в Гра­на­де (1504-1543 год, архитектор Яко­бо Фло­рен­ти­но, с 1525 года - Д. де Си­лоэ), «Зо­ло­тая ле­ст­ни­ца» в ка­фед­раль­ном со­бо­ре в Бур­го­се (1519-1523 годы, архитектор де Си­лоэ), ка­пел­ла Спа­си­те­ля в Убе­де (1540-1559 годы, ар­хи­тек­то­ры де Си­лоэ, А. де Ван­дель­ви­ра), главный фа­сад и двор аль­ка­са­ра в То­ле­до (на­чат в 1545 году, архитектор А. де Ко­вар­ру­би­ас). Тра­ди­ции платереско по­лу­чи­ли ори­ги­наль­ное раз­ви­тие в испанских ко­ло­ни­ях Латинской Аме­ри­ки.

В XIX веке, в эпо­ху эк­лек­тиз­ма в Ис­па­нии, ин­те­рес к воз­ро­ж­де­нию национальной ху­дожественной тра­ди­ции по­ро­дил свое­об­раз­ную ин­тер­пре­та­цию платереско, по­лу­чив­шую название «стиль Мон­тер­рей» (по названию двор­ца Мон­тер­рей в Са­ла­ман­ке, архитектор Р. Хиль де Он­тань­он, строи­тель­ст­во на­ча­то в 1539 году) или не­оп­ла­те­ре­ско.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)