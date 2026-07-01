ПЛАТЕН АВГУСТ

ПЛАТЕН АВГУСТ - немецкий по­эт.

Ро­дил­ся в прусской дво­рян­ской се­мье. Учил­ся в Мюн­хен­ском ка­дет­ском кор­пу­се, Ко­ро­лев­ском па­же­ском институте. Со­сто­ял на во­ен. служ­бе, уча­ст­во­вал в по­хо­де про­тив На­по­ле­о­на (1814-1815 годы). Изу­чал юрис­пру­ден­цию, фи­ло­со­фию и ес­теств. нау­ки в университетах Вюрц­бур­га (с 1818 года) и Эр­лан­ге­на (с 1819 года). С 1826 года жил в Ита­лии.

Платен, ис­пы­тав­ший в юно­сти влия­ние ро­ман­тиз­ма, в даль­ней­шем вы­сту­пил его убе­ж­дён­ным про­тив­ни­ком. Ро­ман­тическому субъ­ек­ти­виз­му с его от­ка­зом от тра­диционных жан­ров Платен про­ти­во­пос­та­вил стро­гость жан­ро­вых форм пре­имущественно ан­тич­ной и вос­точ­ной ли­ри­ки - со­не­та, оды, гим­на, газе­ли и ру­баи. По­эзия Платена про­ник­ну­та куль­том со­вер­шен­ной фор­мы, при­зван­ной пе­ре­дать пе­ре­жи­ва­ние, ос­во­бо­ж­дён­ное от все­го слу­чай­но­го: сборники «Гим­ны» («Hym­nen», 1817 год), «Га­зе­ли» («Gha­selen»), «Зер­ка­ло Ха­фи­за» («Spiegel des Hafis», оба 1821 года), «Но­вые га­зе­ли» («Neue Ghaselen», 1823 год), «Ве­не­ци­ан­ские со­не­ты» («Sonet­te aus Venedig», 1825 год) и другие. В конце 1810-х и в 1820-е годы из­ред­ка при­бе­гал и к ха­рак­тер­ным для ро­ман­тической по­эзии жан­рам пес­ни, ро­ман­са и бал­ла­ды. Об­раз­цом гражданской по­эзии Платена ста­ли «Поль­ские пес­ни» («Polenlieder», 1830-1831 годы) в под­держ­ку Поль­ско­го вос­ста­ния. Пи­сал так­же эпи­грам­мы, на­прав­лен­ные про­тив Свя­щен­но­го сою­за, императора Ни­ко­лая I и так далее.

Из дра­ма­тур­гических про­из­ве­де­ний Платена наи­боль­шей из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись ко­ме­дии в сти­хах «Ро­ко­вая вил­ка» («Die verhangnisvolle Gabel», 1826 год) и «Ро­ман­ти­че­ский Эдип» («Der romantische Odipus», 1829 год), где па­ро­ди­ро­ва­лась по­пу­ляр­ная в Гер­ма­нии «тра­ге­дия ро­ка» (Ф.Л.Ц. Вер­нер, А. Мюлль­нер) и сар­ка­сти­че­ски вы­смеи­ва­лись ро­ман­ти­ки, в ча­ст­но­сти К. Им­мер­ман и Г. Гей­не.

Сочинения:

Gesammelte Werke. Stuttg.; Tub., 1843. Bd 1-5;

За­ве­ща­ние; Гроб­ни­ца в Бу­зен­то // Не­мец­кие по­эты в био­гра­фи­ях и об­раз­цах / Под ред. Н.В. Гер­бе­ля. СПб., 1877;

Dichtun­gen. B., 1957; [В кн.:] Ев­ро­пей­ская по­эзия ХIХ в. М., 1977;

Gedichte. Stuttg., 1984;

Ро­ко­вая вил­ка // Не­мец­кая ро­ман­ти­че­ская ко­ме­дия. СПб., 2004;

[В кн.:] За­ру­беж­ная по­эзия в пе­ре­во­дах В. Ку­прия­но­ва. М., 2009.

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