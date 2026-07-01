ПЛАТЕН АВГУСТ
ПЛАТЕН АВГУСТ - немецкий поэт.
Родился в прусской дворянской семье. Учился в Мюнхенском кадетском корпусе, Королевском пажеском институте. Состоял на воен. службе, участвовал в походе против Наполеона (1814-1815 годы). Изучал юриспруденцию, философию и естеств. науки в университетах Вюрцбурга (с 1818 года) и Эрлангена (с 1819 года). С 1826 года жил в Италии.
Платен, испытавший в юности влияние романтизма, в дальнейшем выступил его убеждённым противником. Романтическому субъективизму с его отказом от традиционных жанров Платен противопоставил строгость жанровых форм преимущественно античной и восточной лирики - сонета, оды, гимна, газели и рубаи. Поэзия Платена проникнута культом совершенной формы, призванной передать переживание, освобождённое от всего случайного: сборники «Гимны» («Hymnen», 1817 год), «Газели» («Ghaselen»), «Зеркало Хафиза» («Spiegel des Hafis», оба 1821 года), «Новые газели» («Neue Ghaselen», 1823 год), «Венецианские сонеты» («Sonette aus Venedig», 1825 год) и другие. В конце 1810-х и в 1820-е годы изредка прибегал и к характерным для романтической поэзии жанрам песни, романса и баллады. Образцом гражданской поэзии Платена стали «Польские песни» («Polenlieder», 1830-1831 годы) в поддержку Польского восстания. Писал также эпиграммы, направленные против Священного союза, императора Николая I и так далее.
Из драматургических произведений Платена наибольшей известностью пользовались комедии в стихах «Роковая вилка» («Die verhangnisvolle Gabel», 1826 год) и «Романтический Эдип» («Der romantische Odipus», 1829 год), где пародировалась популярная в Германии «трагедия рока» (Ф.Л.Ц. Вернер, А. Мюлльнер) и саркастически высмеивались романтики, в частности К. Иммерман и Г. Гейне.
Сочинения:
Gesammelte Werke. Stuttg.; Tub., 1843. Bd 1-5;
Завещание; Гробница в Бузенто // Немецкие поэты в биографиях и образцах / Под ред. Н.В. Гербеля. СПб., 1877;
Dichtungen. B., 1957; [В кн.:] Европейская поэзия ХIХ в. М., 1977;
Gedichte. Stuttg., 1984;
Роковая вилка // Немецкая романтическая комедия. СПб., 2004;
[В кн.:] Зарубежная поэзия в переводах В. Куприянова. М., 2009.