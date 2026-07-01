ПЛАСТОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПЛАСТОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, гра­фик, народный художник СССР (1962 год), член АХ СССР (1947 год).

Ро­дил­ся в се­мье по­том­ст­вен­ных ху­дож­ни­ков-ико­но­пис­цев. Учил­ся в Мо­ск­ве - в сту­дии И.И. Маш­ко­ва (1912 год), в СХПУ (1912-1914 годы) у С.С. Алё­ши­на и Ф.Ф. Фе­до­ров­ско­го, в МУЖВЗ (1914-1917 годы) у С.М. Вол­ну­хи­на, А.Е. Ар­хи­по­ва, А.С. Сте­па­но­ва и других. Не окон­чив обу­че­ния, из-за ре­во­люционных со­бы­тий вер­нул­ся в род­ное се­ло. По­лу­чив, как без­зе­мель­ный кре­сть­я­нин, уча­сток зем­ли, вёл хо­зяй­ст­во, од­но­вре­мен­но ра­бо­тал над этю­да­ми и эс­ки­за­ми («Пу­га­чёв», 1920-е годы, Крае­ведческий му­зей, Уль­я­новск), порт­ре­та­ми (в том числе ав­то­порт­рет и порт­ре­ты брать­ев, все 1917-1920 годы, со­б­ра­ние се­мьи Пластова). Поч­ти по­сто­ян­но жил в селе При­сло­ни­ха, ино­гда вы­ез­жая в Мо­ск­ву, так­же в творческие по­езд­ки. В 1925-1926 годах ра­бо­тал в Уль­я­нов­ске, ис­пол­нял порт­ре­ты уча­ст­ни­ков Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года.

Главная те­ма твор­че­ст­ва Пластова - быт русской де­рев­ни, об­ра­зы кре­сть­ян, жи­ву­щих в един­ст­ве с при­ро­дой. Од­на из центральных ра­бот пред­во­ен­но­го вре­ме­ни - «Кол­хоз­ный празд­ник» (1937 год, ГРМ), мно­го­фи­гур­ное по­лот­но, на­пи­сан­ное в «офи­ци­оз­ном» ду­хе и изо­бра­жаю­щее меч­ту о сча­ст­ли­вой и ра­до­ст­ной жиз­ни (для не­го Пластов вы­полнил около 200 этю­дов). Для вы­став­ки «ХХ лет РККА и Во­ен­но-Мор­ско­го Фло­та» Пластов соз­дал оп­ти­ми­стич­ную по на­строе­нию и ди­на­мич­ную по ком­по­зи­ции кар­ти­ну «Ку­па­ние ко­ней» (1938, ГРМ). Ис­пол­нил так­же мо­ну­мен­таль­ные пан­но для ВСХВ (1937-1939) и Все­мир­ной вы­став­ки 1939 в Нью-Йор­ке («Знат­ные лю­ди Стра­ны Со­ве­тов», совместно с другими художниками).

В го­ды вой­ны Пластов соз­дал гра­фические се­рии «За­хват­чи­ки» и на те­му ге­ро­ической обо­ро­ны Ста­лин­гра­да (в 1943 году с груп­пой ху­дож­ни­ков по­бы­вал на фрон­те). Из кар­тин это­го вре­ме­ни наи­бо­лее зна­чи­тель­на «Фа­шист про­ле­тел» (1942 год, ГТГ), сим­во­ли­зи­рую­щая тра­ге­дию вой­ны. По­все­днев­ной жиз­ни се­ла во­ен. вре­ме­ни по­свя­щён ряд по­ло­тен, где боль­шое эмо­цио­наль­ное зна­че­ние име­ет пей­заж («Жат­ва», «Се­но­кос», обе - 1945 года, ГТГ). В искусстве Пластова по­сле­во­ен­ных де­ся­ти­ле­тий про­дол­жа­ют­ся те­мы кре­сть­ян­ско­го тру­да («Ужин трак­то­ри­стов», 1951 год, Ху­дожественный му­зей, Ир­кутск), де­ре­вен­ских празд­ни­ков («Яр­мар­ка», 1947 год, Национальный ху­дожественный му­зей Мол­да­вии, Ки­ши­нёв).

Пластов пи­шет так­же пей­за­жи и на­тюр­мор­ты , но осо­бен­но мно­го - пор­т­ре­ты, пре­имущественно од­но­сель­чан (се­рия «Лю­ди кол­хоз­ной де­рев­ни», 1951-1965 годы). Те­ма ма­те­рин­ст­ва и дет­ст­ва так­же при­вле­ка­ла ху­дож­ни­ка на­чи­ная с 1950-х годов («Кос­тёр в по­ле», 1969 год, Ху­дожественный му­зей, Уль­я­новск, и другие).

Фи­ло­соф­ское на­ча­ло, ос­мыс­ле­ние тра­гический сто­рон жиз­ни при­сут­ст­ву­ют в позд­нем твор­че­ст­ве Пластова: «Сле­пые» (1967, со­б­ра­ние се­мьи Пластов), «Ба­бье ле­то» (1971 год, Ху­дожественный му­зей, Са­ра­тов) и другие.

На про­тя­же­нии все­го творческого пу­ти Пластов об­ра­щал­ся к те­ме пра­во­сла­вия - в жи­во­пи­си и гра­фи­ке («В Ус­пен­ском со­бо­ре», ак­ва­рель, бе­ли­ла, 1950-е годы, со­бра­ние се­мьи Пластова, и другие).

Книж­ные ил­лю­ст­ра­ции Пластова (к про­зе М.М. При­шви­на, Л.Н. Тол­сто­го, М. Горь­ко­го, А.Пластов Че­хо­ва, Г.И. Ус­пен­ско­го, сти­хам Н.А. Не­кра­со­ва и других) от­ли­ча­ют­ся жи­во­пис­ной ма­не­рой ис­пол­не­ния. В об­лас­ти стан­ко­вой гра­фи­ки он соз­да­вал порт­ре­ты, ин­терь­е­ры, пей­за­жи, на­тюр­мор­ты, жан­ро­вые и ис­то­рические ком­по­зи­ции («Пе­ре­да­ча ско­та бед­но­те», 1940 год; «Встре­ча Л.Н. Тол­сто­го со слеп­ца­ми», 1953-1954 годы, обе - ГТГ). По­се­тил Ита­лию (1956, 1963 годы), Фран­цию (1956 год), Еги­пет (1965 год).

Искусство Пластова во мно­гом сфор­ми­ро­ва­лось под влия­ни­ем пе­ре­движ­ни­ков, мас­те­ров СРХ, пред­ста­ви­те­лей московского се­зан­низ­ма, так­же ико­но­пи­си. Жи­во­пись Пластова от­ли­ча­ется на­сы­щен­ным пле­нэр­ным ко­ло­ри­том в со­че­та­нии с поч­ти скульп­тур­ной «леп­кой» объ­ё­ма цве­том. Твор­че­ст­во Пластова - од­на из вер­шин отечественного реа­лиз­ма XX века; оно не впи­сы­ва­ет­ся в рам­ки ни со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма , ни какого-либо сти­ли­стического те­че­ния первой тре­ти XX века.

Ле­нин­ская премия (1966 год), Государственная премия СССР (1946 год), Государственная премия РСФСР имени И.Е. Ре­пи­на (1972 год, по­смерт­но). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1968, 1971 годы).

Влия­ние Пластова ис­пы­та­ли его сын, жи­во­пи­сец Ни­ко­лай Ар­кадь­е­вич Пла­стов (1930-2000 годы), и внук, жи­во­пи­сец Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Пла­с­тов (родился в 1956 году), так­же В.М. Си­до­ров, В.Ф. Сто­жа­ров, А.Пластов и С.Пластов Тка­чё­вы и другие.

В 1988 году в селе При­сло­ни­ха от­крыт Му­зей-усадь­ба Пластова, в 2010 году - Му­зей Пластов в Уль­я­нов­ске; имя Пластова но­сит Му­зей современного изо­бра­зительного искусства в Уль­я­нов­ске (ос­но­ван в 1992 году; все - фи­лиа­лы Ху­дожественного му­зея, Уль­я­новск).

Сочинения:

Ра­до­стью бьет­ся серд­це... // Ху­дож­ник. 1972. № 11;

От этю­да к кар­ти­не. Ав­то­био­гра­фия // А.А. Пла­стов: Ка­та­лог про­из­ве­де­ний. М., 1976.

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