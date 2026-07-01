ПЛАСТОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЛАСТОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский живописец, график, народный художник СССР (1962 год), член АХ СССР (1947 год).
Родился в семье потомственных художников-иконописцев. Учился в Москве - в студии И.И. Машкова (1912 год), в СХПУ (1912-1914 годы) у С.С. Алёшина и Ф.Ф. Федоровского, в МУЖВЗ (1914-1917 годы) у С.М. Волнухина, А.Е. Архипова, А.С. Степанова и других. Не окончив обучения, из-за революционных событий вернулся в родное село. Получив, как безземельный крестьянин, участок земли, вёл хозяйство, одновременно работал над этюдами и эскизами («Пугачёв», 1920-е годы, Краеведческий музей, Ульяновск), портретами (в том числе автопортрет и портреты братьев, все 1917-1920 годы, собрание семьи Пластова). Почти постоянно жил в селе Прислониха, иногда выезжая в Москву, также в творческие поездки. В 1925-1926 годах работал в Ульяновске, исполнял портреты участников Октябрьской революции 1917 года.
Главная тема творчества Пластова - быт русской деревни, образы крестьян, живущих в единстве с природой. Одна из центральных работ предвоенного времени - «Колхозный праздник» (1937 год, ГРМ), многофигурное полотно, написанное в «официозном» духе и изображающее мечту о счастливой и радостной жизни (для него Пластов выполнил около 200 этюдов). Для выставки «ХХ лет РККА и Военно-Морского Флота» Пластов создал оптимистичную по настроению и динамичную по композиции картину «Купание коней» (1938, ГРМ). Исполнил также монументальные панно для ВСХВ (1937-1939) и Всемирной выставки 1939 в Нью-Йорке («Знатные люди Страны Советов», совместно с другими художниками).
В годы войны Пластов создал графические серии «Захватчики» и на тему героической обороны Сталинграда (в 1943 году с группой художников побывал на фронте). Из картин этого времени наиболее значительна «Фашист пролетел» (1942 год, ГТГ), символизирующая трагедию войны. Повседневной жизни села воен. времени посвящён ряд полотен, где большое эмоциональное значение имеет пейзаж («Жатва», «Сенокос», обе - 1945 года, ГТГ). В искусстве Пластова послевоенных десятилетий продолжаются темы крестьянского труда («Ужин трактористов», 1951 год, Художественный музей, Иркутск), деревенских праздников («Ярмарка», 1947 год, Национальный художественный музей Молдавии, Кишинёв).
Пластов пишет также пейзажи и натюрморты, но особенно много - портреты, преимущественно односельчан (серия «Люди колхозной деревни», 1951-1965 годы). Тема материнства и детства также привлекала художника начиная с 1950-х годов («Костёр в поле», 1969 год, Художественный музей, Ульяновск, и другие).
Философское начало, осмысление трагический сторон жизни присутствуют в позднем творчестве Пластова: «Слепые» (1967, собрание семьи Пластов), «Бабье лето» (1971 год, Художественный музей, Саратов) и другие.
На протяжении всего творческого пути Пластов обращался к теме православия - в живописи и графике («В Успенском соборе», акварель, белила, 1950-е годы, собрание семьи Пластова, и другие).
Книжные иллюстрации Пластова (к прозе М.М. Пришвина, Л.Н. Толстого, М. Горького, А.Пластов Чехова, Г.И. Успенского, стихам Н.А. Некрасова и других) отличаются живописной манерой исполнения. В области станковой графики он создавал портреты, интерьеры, пейзажи, натюрморты, жанровые и исторические композиции («Передача скота бедноте», 1940 год; «Встреча Л.Н. Толстого со слепцами», 1953-1954 годы, обе - ГТГ). Посетил Италию (1956, 1963 годы), Францию (1956 год), Египет (1965 год).
Искусство Пластова во многом сформировалось под влиянием передвижников, мастеров СРХ, представителей московского сезаннизма, также иконописи. Живопись Пластова отличается насыщенным пленэрным колоритом в сочетании с почти скульптурной «лепкой» объёма цветом. Творчество Пластова - одна из вершин отечественного реализма XX века; оно не вписывается в рамки ни социалистического реализма, ни какого-либо стилистического течения первой трети XX века.
Ленинская премия (1966 год), Государственная премия СССР (1946 год), Государственная премия РСФСР имени И.Е. Репина (1972 год, посмертно). Награждён орденами Ленина (1968, 1971 годы).
Влияние Пластова испытали его сын, живописец Николай Аркадьевич Пластов (1930-2000 годы), и внук, живописец Николай Николаевич Пластов (родился в 1956 году), также В.М. Сидоров, В.Ф. Стожаров, А.Пластов и С.Пластов Ткачёвы и другие.
В 1988 году в селе Прислониха открыт Музей-усадьба Пластова, в 2010 году - Музей Пластов в Ульяновске; имя Пластова носит Музей современного изобразительного искусства в Ульяновске (основан в 1992 году; все - филиалы Художественного музея, Ульяновск).
Сочинения:
Радостью бьется сердце... // Художник. 1972. № 11;
От этюда к картине. Автобиография // А.А. Пластов: Каталог произведений. М., 1976.