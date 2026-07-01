ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА

ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА - сис­те­ма ор­гани­за­ции эко­но­ми­ки, су­ще­ст­во­вав­шая в СССР и других стра­нах Со­ве­та эко­но­ми­че­ской взаи­мо­по­мо­щи; спе­ци­фическую фор­му при­ня­ла в КНР.

Идея плановой экономики воз­ник­ла в уто­пи­че­ском со­циа­лиз­ме и бы­ла впер­вые чёт­ко оп­ре­де­ле­на уче­ни­ка­ми К.А. Сен-Си­мо­на при сис­те­ма­ти­за­ции его док­три­ны (1828-1829 годы). Мар­ксизм пред­став­лял плановую экономику ос­но­вой про­из­водственных от­но­ше­ний ком­му­ни­стической фор­ма­ции в про­ти­во­по­лож­ность ка­пи­та­ли­стическому спо­со­бу про­изводства, ос­но­ван­но­му на ры­ноч­ной эко­но­ми­ке. Ф. Эн­гельс («Ан­ти-Дю­ринг», 1877-1878 годы) сфор­му­ли­ро­вал по­ло­же­ние о на­зрев­шей не­об­хо­ди­мо­сти уст­ра­не­ния про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду пла­но­мер­ной ор­га­ни­за­ци­ей ра­бо­ты ка­ж­дой отдельной ка­пи­та­ли­стической фаб­ри­ки и кон­ку­рент­ной анар­хи­ей производства в мас­шта­бе об­ще­ст­ва. Тео­ре­ти­ки германской со­ци­ал-де­мо­кра­тии (осо­бен­но Р. Гиль­фер­динг) счи­та­ли ор­га­ни­зационной пред­по­сыл­кой плановой экономики обоб­ще­ст­в­ле­ние круп­ной промышленности фи­нан­со­вым ка­пи­та­лом. Пер­вая про­грам­ма РСДРП (1903 год) про­воз­гла­си­ла за­да­чей про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции «вве­де­ние пла­но­мер­ной ор­га­ни­за­ции об­ще­ст­вен­но-про­из­во­ди­тель­но­го про­цес­са» на ос­но­ве за­ме­ны ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти об­ще­ст­вен­ной. Ги­по­те­тические пред­став­ле­ния о плановой экономике на ос­но­ве на­учно-тех­нического про­грес­са (под­чёр­ки­вая зна­чи­мость элек­три­фи­ка­ции) и все­ох­ва­ты­ваю­ще­го ста­ти­стического учё­та, по­вли­яв­шие на боль­ше­ви­ков, бы­ли из­ло­же­ны К. Ба­ло­ди­сом (Бал­ло­дом) в трак­та­те «Го­су­дар­ст­во бу­ду­ще­го» (1898 год), А.А. Бо­гда­но­вым в уто­пии «Крас­ная звез­да» (1908 год). В.И. Ле­нин в ра­бо­тах 1917 года при­шёл к вы­во­ду, что про­цес­сы об­об­ще­ст­в­ле­ния производства во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны (го­су­дар­ст­вен­но-мо­но­по­ли­сти­че­ский ка­пи­та­лизм) соз­да­ли пря­мые пред­по­сыл­ки для ре­во­люционного пе­ре­хо­да к пла­но­вой эко­но­ми­ке.

В пе­ри­од «во­ен­но­го ком­му­низ­ма» боль­ше­ви­ки на­ча­ли соз­да­вать пла­но­вые ор­га­ны в со­ста­ве ВСНХ, вплоть до ко­мис­сии ГОЭЛРО (1920-1921 годы), на ос­но­ве которой бы­ла сфор­ми­ро­ва­на Государственная пла­но­вая ко­мис­сия РСФСР (смотрите в статье Гос­план СССР ). Кон­сти­ту­ция РСФСР (1918 год) и вто­рая про­грам­ма РКП(б) (1919 год) вклю­чи­ли тре­бо­ва­ние: соз­да­ния плановой экономики, по­ни­мае­мой как цен­тра­ли­за­ция в об­ще­го­су­дарственном мас­шта­бе сче­то­вод­ст­ва, управ­ле­ния промышленностью и рас­пре­де­ле­ния про­дук­тов; уч­ре­ж­де­ния государственных на­уч­но-про­из­водственных ин­сти­ту­тов; про­ве­де­ния мер, рас­ши­ряю­щих об­ласть без­де­неж­ных от­но­ше­ний, по­го­лов­ную мо­би­ли­за­цию все­го тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния.

С пе­ре­хо­дом к но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ке раз­вер­ну­лись по­ис­ки ин­ст­ру­мен­та­рия, ис­поль­зую­ще­го различные ме­то­ды и сро­ки на­род­но-хо­зяйственного пла­ни­ро­ва­ния (от кон­троль­ных цифр Гос­пла­на СССР на бли­жай­ший первый год до пятнадцатилет­не­го Ге­не­раль­но­го пла­на народного хо­зяй­ст­ва).

Плановая экономика СССР из­на­чаль­но сло­жи­лась как сис­те­ма, на­це­лен­ная на все­мер­ную мо­би­ли­за­цию ре­сур­сов для фор­си­ро­ван­ной ин­ду­ст­риа­ли­за­ции и вы­тес­не­ние ча­ст­но­хо­зяйственных эле­мен­тов (ку­ла­ков, нэп­ма­нов, вла­дель­цев кон­цес­сий, кус­та­рей).

Плановая экономика (хо­тя объ­ек­тив­ная оцен­ка её по­ка­за­те­лей за­труд­не­на, а ни один из пла­нов фак­ти­че­ски не был вы­пол­нен) обес­пе­чи­ла СССР в 1930-1950-е годы вы­со­кие тем­пы эко­но­мического рос­та, мо­би­ли­за­цию ре­сур­сов для по­бе­ды в Великой Отечественной вой­не , ли­к­ви­да­ции мо­но­по­лии США на ядер­ное ору­жие, а так­же пер­вен­ст­во в кос­мо­нав­ти­ке. Эти и другие дос­ти­же­ния за­ста­ви­ли многих западных эко­но­ми­стов и по­ли­ти­ков при­знать плановую экономику жиз­не­спо­соб­ной аль­тер­на­тив­ной эко­но­мической сис­те­мой; хо­тя сло­жи­лась и тра­ди­ция рез­ко кри­тических оце­нок идео­ло­гии и прак­ти­ки плановой экономики, осо­бен­но в кон­цеп­ци­ях не­оав­ст­рий­ской шко­лы и у ря­да эко­но­ми­стов российской эмиг­ра­ции. Под влия­ни­ем советского опы­та и раз­ви­тия мо­де­лей эко­но­мет­ри­ки в ря­де стран Западной Ев­ро­пы, в Япо­нии и во мно­гих го­су­дар­ст­вах «третье­го ми­ра» с конца 1940-х годов раз­ра­ба­ты­ва­лись и про­во­ди­лись ин­ди­ка­тив­ные пла­ны национального эко­но­мическогораз­ви­тия, близ­кие к от­верг­ну­то­му в СССР «ге­не­ти­че­ско­му» под­хо­ду. Ком­му­ни­стические пар­тии в стра­нах воз­ник­ше­го «вос­точ­но­го бло­ка» (Мон­го­лия, стра­ны Вос­точ­ной Ев­ро­пы на ру­бе­же 1940-1950-х годов, Ки­тай в 1953 году) на­ча­ли вне­дре­ние ди­рек­тив­ных пятилет­них пла­нов по советскому об­раз­цу. По­на­ча­лу это обес­пе­чи­ло бо­лее вы­со­кие сред­не­го­до­вые тем­пы при­рос­та ВВП по срав­не­нию с западными стра­на­ми (но не с Япо­ни­ей).

Од­на­ко уже в 1960-е годы по­ка­за­те­ли эко­но­мического рос­та стран с плановой экономикой ста­ли су­ще­ст­вен­но ни­же по срав­не­нию с Западной Ев­ро­пой, осо­бен­но с чле­на­ми ЕЭС, а в 1970-е годы ещё бо­лее за­мед­ли­лись. Ки­тай­ская мо­дель плановой экономики, с учё­том де­мо­гра­фи­че­ско­го взры­ва и по­ли­ти­ки Мао Цзэ­ду­на («боль­шой ска­чок» в 1958-1960 годах; ка­зар­мен­ное обоб­ще­ст­в­ле­ние сельского хозяйства в «на­род­ные ком­му­ны»; «куль­тур­ная ре­во­лю­ция» 1966-1976 годы), по­зво­ли­ла КНР стать ядер­ной и кос­ми­че­ской дер­жа­вой, но ос­та­ви­ла её стра­ной с не­вы­со­ким уров­нем до­хо­дов на ду­шу на­се­ле­ния.

Ру­ко­во­дство КПСС обе­ща­ло со­гра­ж­да­нам по­тре­би­тель­ское изо­би­лие (тре­тья про­грам­ма пар­тии, 1961 год). На де­ле на­бор благ для лич­но­го по­треб­ле­ния был ог­ра­ни­чен - и вслед­ст­вие при­ори­тет­но­го раз­ви­тия тя­жё­лой и во­ен­ной промышленности, и из-за от­сут­ст­вия ры­ноч­ных сти­му­лов к ди­вер­си­фи­ка­ции ин­но­ва­ций и ас­сор­ти­мен­та.

Плановая экономика не по­спе­ва­ла за но­вы­ми тех­но­ло­гия­ми, свя­зан­ны­ми с ин­тен­си­фи­ка­ци­ей сельского хозяйства, с производством мод­ной син­те­ти­ки и бы­то­вой тех­ни­ки дли­тель­но­го поль­зова­ния, с ре­сур­сос­бе­ре­же­ни­ем, мик­ро­элек­тро­ни­кой и ин­фор­ма­ти­кой.

В середине 1960-х годов бы­ла сде­ла­на по­пыт­ка усо­вер­шен­ст­во­вать «хо­зяй­ст­вен­ный ме­ха­низм» плановую экономику в СССР за счёт рас­ши­ре­ния са­мо­стоя­тель­но­сти пред­при­ятий ( Ко­сы­ги­на ре­фор­ма 1965 года).

«Со­вер­шен­ст­во­ва­ние хо­зяй­ст­вен­но­го ме­ха­низ­ма» в на­прав­ле­нии от ди­рек­тив­но­го к индикативному планированию наи­бо­лее да­ле­ко за­шло в Венг­рии (ВНР) при ру­ко­во­дстве Я. Ка­да­ра; в 1966 году пред­при­яти­ям бы­ло да­но пра­во вы­бо­ра по­став­щи­ка и за­каз­чи­ка про­дук­ции, смяг­че­на мо­но­по­лия внеш­ней тор­гов­ли (в 1973 году Венг­рия при­сое­ди­ни­лась к ГАТТ); ре­фор­ма 1968 года от­ме­ни­ла цен­тра­ли­зованное ма­те­ри­аль­но-тех­ническое снаб­же­ние и по­зво­ли­ла пред­при­яти­ям об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности са­мим на­зна­чать оп­то­вые (до­го­вор­ные) це­ны, хо­тя со­хра­не­ние низ­ких государственных роз­нич­ных цен тре­бо­ва­ло зна­чительных до­та­ций из бюд­же­та убы­точ­ным пред­при­яти­ям; ши­ро­ко до­пус­ка­лось ма­лое пред­при­ни­ма­тель­ст­во, дея­тель­ность, на­хо­див­шая­ся за рам­ка­ми плановой экономики. Од­на­ко, пер­во­на­чаль­ные ус­пе­хи (до­воль­но вы­со­кие тем­пы эко­но­мического рос­та в 1968-1975 годах), при­бли­зив­шие стра­ну к западно-ев­ропейским стан­дар­там мас­со­во­го по­треб­ле­ния, сме­ни­лись рез­ким сни­же­ни­ем рос­та ВВП при рос­те внеш­ней за­дол­жен­но­сти во второй половине 1970-х годов и в 1980-е годы.

Тог­да же боль­шую по­пу­ляр­ность на За­па­де сни­ска­ла кни­га Я. Кор­наи «Эко­но­ми­ка де­фи­ци­та» (т. 1-2, 1979 год), под­во­див­шая к вы­во­ду о прин­ци­пи­аль­ной неэф­фек­тив­но­сти плановой экономики вви­ду «мяг­ких бюд­жет­ных ог­ра­ни­че­ний» дея­тель­но­сти про­из­водств. еди­ниц, от­сут­ст­вия банк­ротств и ис­кусств. со­хра­не­ния го­су­дар­ст­вом убы­точ­ных пред­при­ятий, за­вы­шен­но­го спро­са на про­из­водств. ре­сур­сы вви­ду ос­лаб­лен­ной чув­ст­ви­тель­но­сти к це­нам.

В конце 1980-х годов по­сле не­удач­ной по­пыт­ки во­зоб­но­вить ди­на­мизм плановой экономики («стра­те­гия ус­ко­ре­ния», про­воз­гла­шён­ная М.С. Гор­ба­чё­вым ) на­чал­ся про­цесс по­сте­пен­ной де­гра­да­ции хо­зяй­ст­ва, за­кон­чив­ший­ся рас­па­дом пла­но­вой эко­но­ми­ки.

Ре­фор­ми­ро­ва­ние ки­тай­ской плановой экономики под руководством Дэн Сяо­пи­на , на­ча­тое с рос­пус­ка «на­род­ных ком­мун» и пе­ре­во­да сельскохозяйственных пред­при­ятий на дол­го­сроч­ную арен­ду государственной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти, со­про­во­ж­да­лось со­кра­ще­ни­ем до­ли государственных пред­при­я­тий до ме­нее чем 25% (бы­ло бо­лее 75%) и сни­же­ни­ем удель­но­го ве­са ди­рек­тив­но пла­ни­руе­мой про­дук­ции до 5% (с 40%) в пе­ри­од «мо­дер­ни­за­ции про­мыш­лен­ности» в 1979-2000 годах; в 1992 году КПК про­воз­гла­си­ла хо­зяйственную сис­те­му КНР «со­циа­ли­сти­че­ской ры­ноч­ной эко­но­ми­кой»; со­хра­няю­щие­ся государственные пятилет­ние пла­ны (двенадцатый - на пе­ри­од 2011-2015 годов) при­об­ре­ли ин­ди­ка­тив­ный ха­рак­тер.

Дополнительная литература:

Стру­ми­лин С.Г. На пла­но­вом фрон­те. М., 1958;

Пла­ни­ро­ва­ние на­род­но­го хо­зяй­ст­ва СССР / Под ред. Л.Я. Бер­ри. 2-е изд. М., 1973;

Ме­то­ди­че­ские ука­за­ния к раз­ра­бот­ке го­су­дар­ст­вен­ных пла­нов раз­ви­тия на­род­но­го хо­зяй­ст­ва СССР. М., 1974;

Хо­зяй­ст­вен­ные ме­ха­низ­мы в стра­нах СЭВ и СФРЮ / Под ред. Р.Н. Ев­стиг­нее­ва. М., 1984;

Об еди­ном хо­зяй­ст­вен­ном пла­не: Ра­бо­ты 1920-1921 гг. / Отв. ред. А.И. Ан­чиш­кин. М., 1989;

Про­бле­мы пла­но­во­го управ­ле­ния в Ки­тае: В 2 т. М., 1989;

Фальц­ман В.К. Мак­ро­эко­но­ми­ка пла­но­вой и пред­при­ни­ма­тель­ской сис­тем. М., 1991;

Ша­ванс Б. Эко­но­ми­че­ские ре­фор­мы в Вос­точ­ной Ев­ро­пе. 1950-90-е гг. М., 1994;

Гай­дар Е.Т. Ано­ма­лии эко­но­ми­че­ско­го рос­та. М., 1997.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)