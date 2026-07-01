ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА
ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА - система организации экономики, существовавшая в СССР и других странах Совета экономической взаимопомощи; специфическую форму приняла в КНР.
Идея плановой экономики возникла в утопическом социализме и была впервые чётко определена учениками К.А. Сен-Симона при систематизации его доктрины (1828-1829 годы). Марксизм представлял плановую экономику основой производственных отношений коммунистической формации в противоположность капиталистическому способу производства, основанному на рыночной экономике. Ф. Энгельс («Анти-Дюринг», 1877-1878 годы) сформулировал положение о назревшей необходимости устранения противоречия между планомерной организацией работы каждой отдельной капиталистической фабрики и конкурентной анархией производства в масштабе общества. Теоретики германской социал-демократии (особенно Р. Гильфердинг) считали организационной предпосылкой плановой экономики обобществление крупной промышленности финансовым капиталом. Первая программа РСДРП (1903 год) провозгласила задачей пролетарской революции «введение планомерной организации общественно-производительного процесса» на основе замены частной собственности общественной. Гипотетические представления о плановой экономике на основе научно-технического прогресса (подчёркивая значимость электрификации) и всеохватывающего статистического учёта, повлиявшие на большевиков, были изложены К. Балодисом (Баллодом) в трактате «Государство будущего» (1898 год), А.А. Богдановым в утопии «Красная звезда» (1908 год). В.И. Ленин в работах 1917 года пришёл к выводу, что процессы обобществления производства во время Первой мировой войны (государственно-монополистический капитализм) создали прямые предпосылки для революционного перехода к плановой экономике.
В период «военного коммунизма» большевики начали создавать плановые органы в составе ВСНХ, вплоть до комиссии ГОЭЛРО (1920-1921 годы), на основе которой была сформирована Государственная плановая комиссия РСФСР (смотрите в статье Госплан СССР). Конституция РСФСР (1918 год) и вторая программа РКП(б) (1919 год) включили требование: создания плановой экономики, понимаемой как централизация в общегосударственном масштабе счетоводства, управления промышленностью и распределения продуктов; учреждения государственных научно-производственных институтов; проведения мер, расширяющих область безденежных отношений, поголовную мобилизацию всего трудоспособного населения.
С переходом к новой экономической политике развернулись поиски инструментария, использующего различные методы и сроки народно-хозяйственного планирования (от контрольных цифр Госплана СССР на ближайший первый год до пятнадцатилетнего Генерального плана народного хозяйства).
Плановая экономика СССР изначально сложилась как система, нацеленная на всемерную мобилизацию ресурсов для форсированной индустриализации и вытеснение частнохозяйственных элементов (кулаков, нэпманов, владельцев концессий, кустарей).
Плановая экономика (хотя объективная оценка её показателей затруднена, а ни один из планов фактически не был выполнен) обеспечила СССР в 1930-1950-е годы высокие темпы экономического роста, мобилизацию ресурсов для победы в Великой Отечественной войне, ликвидации монополии США на ядерное оружие, а также первенство в космонавтике. Эти и другие достижения заставили многих западных экономистов и политиков признать плановую экономику жизнеспособной альтернативной экономической системой; хотя сложилась и традиция резко критических оценок идеологии и практики плановой экономики, особенно в концепциях неоавстрийской школы и у ряда экономистов российской эмиграции. Под влиянием советского опыта и развития моделей эконометрики в ряде стран Западной Европы, в Японии и во многих государствах «третьего мира» с конца 1940-х годов разрабатывались и проводились индикативные планы национального экономическогоразвития, близкие к отвергнутому в СССР «генетическому» подходу. Коммунистические партии в странах возникшего «восточного блока» (Монголия, страны Восточной Европы на рубеже 1940-1950-х годов, Китай в 1953 году) начали внедрение директивных пятилетних планов по советскому образцу. Поначалу это обеспечило более высокие среднегодовые темпы прироста ВВП по сравнению с западными странами (но не с Японией).
Однако уже в 1960-е годы показатели экономического роста стран с плановой экономикой стали существенно ниже по сравнению с Западной Европой, особенно с членами ЕЭС, а в 1970-е годы ещё более замедлились. Китайская модель плановой экономики, с учётом демографического взрыва и политики Мао Цзэдуна («большой скачок» в 1958-1960 годах; казарменное обобществление сельского хозяйства в «народные коммуны»; «культурная революция» 1966-1976 годы), позволила КНР стать ядерной и космической державой, но оставила её страной с невысоким уровнем доходов на душу населения.
Руководство КПСС обещало согражданам потребительское изобилие (третья программа партии, 1961 год). На деле набор благ для личного потребления был ограничен - и вследствие приоритетного развития тяжёлой и военной промышленности, и из-за отсутствия рыночных стимулов к диверсификации инноваций и ассортимента.
Плановая экономика не поспевала за новыми технологиями, связанными с интенсификацией сельского хозяйства, с производством модной синтетики и бытовой техники длительного пользования, с ресурсосбережением, микроэлектроникой и информатикой.
В середине 1960-х годов была сделана попытка усовершенствовать «хозяйственный механизм» плановую экономику в СССР за счёт расширения самостоятельности предприятий (Косыгина реформа 1965 года).
«Совершенствование хозяйственного механизма» в направлении от директивного к индикативному планированию наиболее далеко зашло в Венгрии (ВНР) при руководстве Я. Кадара; в 1966 году предприятиям было дано право выбора поставщика и заказчика продукции, смягчена монополия внешней торговли (в 1973 году Венгрия присоединилась к ГАТТ); реформа 1968 года отменила централизованное материально-техническое снабжение и позволила предприятиям обрабатывающей промышленности самим назначать оптовые (договорные) цены, хотя сохранение низких государственных розничных цен требовало значительных дотаций из бюджета убыточным предприятиям; широко допускалось малое предпринимательство, деятельность, находившаяся за рамками плановой экономики. Однако, первоначальные успехи (довольно высокие темпы экономического роста в 1968-1975 годах), приблизившие страну к западно-европейским стандартам массового потребления, сменились резким снижением роста ВВП при росте внешней задолженности во второй половине 1970-х годов и в 1980-е годы.
Тогда же большую популярность на Западе снискала книга Я. Корнаи «Экономика дефицита» (т. 1-2, 1979 год), подводившая к выводу о принципиальной неэффективности плановой экономики ввиду «мягких бюджетных ограничений» деятельности производств. единиц, отсутствия банкротств и искусств. сохранения государством убыточных предприятий, завышенного спроса на производств. ресурсы ввиду ослабленной чувствительности к ценам.
В конце 1980-х годов после неудачной попытки возобновить динамизм плановой экономики («стратегия ускорения», провозглашённая М.С. Горбачёвым) начался процесс постепенной деградации хозяйства, закончившийся распадом плановой экономики.
Реформирование китайской плановой экономики под руководством Дэн Сяопина, начатое с роспуска «народных коммун» и перевода сельскохозяйственных предприятий на долгосрочную аренду государственной земельной собственности, сопровождалось сокращением доли государственных предприятий до менее чем 25% (было более 75%) и снижением удельного веса директивно планируемой продукции до 5% (с 40%) в период «модернизации промышленности» в 1979-2000 годах; в 1992 году КПК провозгласила хозяйственную систему КНР «социалистической рыночной экономикой»; сохраняющиеся государственные пятилетние планы (двенадцатый - на период 2011-2015 годов) приобрели индикативный характер.
Дополнительная литература:
Струмилин С.Г. На плановом фронте. М., 1958;
Планирование народного хозяйства СССР / Под ред. Л.Я. Берри. 2-е изд. М., 1973;
Методические указания к разработке государственных планов развития народного хозяйства СССР. М., 1974;
Хозяйственные механизмы в странах СЭВ и СФРЮ / Под ред. Р.Н. Евстигнеева. М., 1984;
Об едином хозяйственном плане: Работы 1920-1921 гг. / Отв. ред. А.И. Анчишкин. М., 1989;
Проблемы планового управления в Китае: В 2 т. М., 1989;
Фальцман В.К. Макроэкономика плановой и предпринимательской систем. М., 1991;
Шаванс Б. Экономические реформы в Восточной Европе. 1950-90-е гг. М., 1994;
Гайдар Е.Т. Аномалии экономического роста. М., 1997.