ПЛАН «БАРБАРОССА»

ПЛАН «БАРБАРОССА» - условное наименование плана нападения нацистской Германии на Советский Союз, утвержденного Гитлером в секретной директиве № 21 от 18 декабря 1940 года Назван по имени императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы.

Уничтожение СССР занимало центральное место в серии германских военных планов, основанных на концепции молниеносной войны. Нападением на СССР нацистское руководство после капитуляции Франции рассчитывало устранить последнее препятствие на пути к установлению германского господства над Европой и обеспечить благоприятные предпосылки для продолжения войны за мировое господство. Уже 3 июля 1940 года генеральный штаб сухопутных войск вермахта занялся вопросом, «как нанести решающий удар России, чтобы принудить ее признать господствующую роль Германии в Европе».

Основываясь на первоначальных расчетах этого штаба, главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал В. Браухич 21 июля 1940 года на совещании в ставке Гитлера выразил готовность начать поход против СССР еще до истечения текущего года. Однако 31 июля 1940 года Гитлер принял решение напасть на СССР примерно в середине мая 1941 года с тем, чтобы дать вермахту возможность основательнее подготовиться к «уничтожению жизненной силы России» в течение пяти месяцев. К тому времени уже началась переброска немецких войск из Западной Европы к границам СССР и тщательная разработка плана его разгрома. 9 августа 1940 года штаб верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) издал директиву «Ауфбау Ост» на оборудование районов стратегического сосредоточения и развертывания группировки немецких войск на востоке, предназначенных для нападения на СССР.

Главную роль в разработке плана «восточного похода» вермахта играл генеральный штаб сухопутных войск. Первые его варианты, представленные оперативным отделом, предусматривали наступление ударной группировки немецких войск сначала в направлении на Киев, а затем нанесение ударов с Украины на север с целью захвата столицы СССР. Начальник генерального штаба сухопутных войск предложил нанести главный удар в направлении на Москву и лишь после ее захвата нанести удары с севера по тылам советских войск на Украине. В соответствии с его указанием генералмайор Э. Маркс 5 августа 1940 года подготовил «Оперативный план Восток». В его основе лежала идея о наступлении главных немецких сил севернее Припятских болот на московском направлении. После захвата Москвы они должны были повернуть на юг, чтобы во взаимодействии с наступавшей южнее Припятских болот другой группировкой немецких войск занять Украину. Еще одна группировка должна была наступать на ленинградском направлении и прикрывать северный фланг главной группировки во время ее прорыва к Москве.

3 сентября 1940 года дальнейшая разработка плана «восточного похода» вермахта была поручена заместителю начальника генерального штаба, 1-му оберквартирмейстеру генерал-лейтенанту Ф. Паулюсу. Под его руководством план нападения на СССР был уточнен и 18 декабря 1940 года утвержден Гитлером.

Из донесений разведки и других источников информации в Советском Союзе знали о существовании плана, но Сталин отказывался верить в возможность нападения Германии на СССР. Общий замысел плана заключался в том, чтобы посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев расколоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенных в западной части России и разгромить их еще до выхода на линию Днепр — Западная Двина. Затем развивать наступление в направлении Ленинграда (группа армий «Север»), Москвы (группа армий «Центр») и Киева (группа армий «Юг»). Главный удар наносился в полосе от Балтийского моря до Припятских болот силами групп армий «Север» и «Центр». Наиболее многочисленная и сильная группа армий «Центр» должна была уничтожить советские войска в Белоруссии, оказать содействие группе армий «Север» и финским войскам в захвате Ленинграда, а затем овладеть Москвой. Захват столицы СССР, как считалось в генеральном штабе, должен был принести решающий успех всей восточной кампании вермахта. Группа армий «Юг», усиленная румынскими войсками, должна была разгромить советские войска на Правобережной Украине, овладеть Киевом и Донецким бассейном. Предполагалось, что с выходом немецких войск на линию Астрахань — Волга — Архангельск война будет победоносно закончена. Однако уже вскоре после нападения Германии на Советский Союз план «Барбаросса» начал давать сбои. Несмотря на быстрое продвижение в глубь СССР, вермахт до зимы 1941-1942 годов не смог достичь решающего успеха ни на одном из участков советско-германского фронта, а в Московской битве потерпел первое с начала Второй мировой войны крупное поражение.

При разработке плана «Барбаросса» Гитлер и его генералы переоценили свои возможности и недооценили прочность Советского Союза, самоотверженность советских солдат и офицеров, их способность совершенствовать свое военное мастерство в ходе навязанных захватчиком боев и сражений.

Исторические источники :

Дашичев В.И. Стратегия Гитлера. Путь к катастрофе 1933 - 1945: исторические очерки, документы и материалы: в 4 т. Т.3. Банкротство наступательной стратегии в войне против СССР. 1941 - 1943. М.,2005

Гальдер Ф. Военный дневник. Пер. с нем. Т. 2. М., 1969.

© Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015