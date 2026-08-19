ПЛАХТА
ПЛАХТА
1) у славян - одеяло, накидка, платок.
2) Поясная одежда замужней женщины, близкая к понёве, у восточных славян. Распространена у украинцев, белорусов и западных групп русских (запад Смоленской, Орловской и Курской губерний). Плахта состояла из двух полотнищ клетчатой шерстяной ткани длиной до 2 м, сшитых на половину длины по долевой нитке; между ними часто вставлялась прошва из кумача или узорного тканья; нарядные плахты поверх клетки вышивались. Плахта крепилась поверх рубахи на талии с помощью красного кушака так, что сшитая часть (станок) закрывала туловище, а несшитые полы (колышки, крылья, крила) подтыкались спереди либо свисали сзади поверх станка. Спереди повязывался передник.