ПЛАХТА

ПЛАХТА

1) у сла­вян - одея­ло, на­кид­ка, пла­ток.

2) По­яс­ная оде­ж­да за­муж­ней жен­щи­ны, близ­кая к по­нё­ве, у восточных сла­вян. Рас­про­стра­не­на у ук­ра­ин­цев, бе­ло­ру­сов и западных групп рус­ских (за­пад Смо­лен­ской, Ор­лов­ской и Кур­ской гу­бер­ний). Плахта со­стоя­ла из двух по­лот­нищ клет­ча­той шер­стя­ной тка­ни дли­ной до 2 м, сши­тых на по­ло­ви­ну дли­ны по до­ле­вой нит­ке; ме­ж­ду ни­ми час­то встав­ля­лась про­шва из ку­ма­ча или узор­но­го тка­нья; на­ряд­ные плахты по­верх клет­ки вы­ши­ва­лись. Плахта кре­пи­лась по­верх ру­ба­хи на та­лии с по­мо­щью крас­но­го ку­ша­ка так, что сши­тая часть (ста­нок) за­кры­ва­ла ту­ло­ви­ще, а не­сши­тые по­лы (ко­лыш­ки, кры­лья, кри­ла) под­ты­ка­лись спе­ре­ди ли­бо сви­са­ли сза­ди по­верх стан­ка. Спе­ре­ди по­вя­зы­вал­ся пе­ред­ник.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)