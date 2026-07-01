ПЛАФОН

ПЛАФОН - любое перекрытие какого-либо помещения, а также украшающее его монументально-декоративное произведение как орнаментальное, так и фигуративное.

Для де­ко­ри­ро­ва­ния плафон при­ме­ня­ют­ся резь­ба по де­ре­ву, стук­ко­вая леп­ни­на , жи­во­пись (фре­ска, пан­но, мо­заи­ка ) и другие тех­ни­ки.

Не­ред­ко плафон яв­ля­ет­ся син­те­тическим про­из­ве­де­ни­ем; так, ар­те­со­на­до - рас­про­стра­нён­ные в мав­ри­тан­ском , испанском и латино-американском ис­кус­ст­ве де­ревеянные на­бор­ные по­тол­ки ук­ра­ше­ны резь­бой, по­ли­хром­ной рос­пи­сью и по­зо­ло­той; плафон ве­не­ци­ан­ско­го Воз­ро­ж­де­ния со­став­ле­ны из жи­во­пис­ных пан­но различных фор­ма­тов и их рез­ных зо­ло­чё­ных об­рам­ле­ний и так далее.

В эпо­хи Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко гла­вен­ст­вую­щей тен­ден­ци­ей в оформ­ле­нии плафонов стал ил­лю­зио­низм (смотрите об этом в статье Пер­спек­ти­ва ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)