ПЛАФОН
ПЛАФОН - любое перекрытие какого-либо помещения, а также украшающее его монументально-декоративное произведение как орнаментальное, так и фигуративное.
Для декорирования плафон применяются резьба по дереву, стукковая лепнина, живопись (фреска, панно, мозаика) и другие техники.
Нередко плафон является синтетическим произведением; так, артесонадо - распространённые в мавританском, испанском и латино-американском искусстве деревеянные наборные потолки украшены резьбой, полихромной росписью и позолотой; плафон венецианского Возрождения составлены из живописных панно различных форматов и их резных золочёных обрамлений и так далее.
В эпохи Позднего Возрождения и барокко главенствующей тенденцией в оформлении плафонов стал иллюзионизм (смотрите об этом в статье Перспектива).