ПЛАЧ
ПЛАЧ
1) психофизиологический и социокультурный феномен, один из аффектов, наступающих в состоянии душевного потрясения. Х. Плеснер рассматривал плач наряду со смехом как одно из первичных средств самовыражения в пограничной ситуации, когда язык оказывается бессильным и коммуникация происходит на довербальном уровне. Хотя плач представляет собой непосредственную психомоторную реакцию, уже на ранней стадии развития человечества происходит его социализация и ритуализация и плач приобретает черты символического действия. В различных культурах вырабатываются представления и нормы, характеризующие допустимость и уместность плач в той или иной ситуации.
Плач входит в состав многих поминальных (поминки) и переходных обрядов (погребение, свадьба и другие), календарных обрядов (например, в обряд «проводов» праздника - Масленицы и тому подобное), а также в этикет приветствия («приветствие слезами») у многих народов мира. Обрядовый плач включает также возгласы, причитания, заклинания, испрашивающие у потусторонних сил благословение и защиту. Погребальный плач обращается к умершим с рассказом, как их почитают или мстят за них. Иногда обрядовый плач выполняется профессор плакальщиками.
2) Литературный и музыкально-поэтический жанр. В литературе наиболее ранним примером жанра плач считается шумерский «Плач о гибели Ура» (около 2000 года до н.э.). Плач получил дальнейшее развитие в литературах древнего Ближнего Востока и Средиземноморья; мог выступать в качестве самостоятельного произведения либо элемента эпического повествования или драматического действа. Один из самых известных плач в древней литературе - «Плач Иеремии» в составе Ветхого Завета; к жанру плача могут быть отнесены также скорбные песни Книги псалмов. Элементы плача присутствуют в эпических поэмах Гомера, в античной трагедии.
В музыкально-поэтической культуре западно-европейского Средневековья плач (латинский - planctus) появился в результате тропирования (смотрите в статье Троп) отдельных жанров григорианского хорала. Таков, например, Плач Рахили, возникший как троп респонсория «Sub altare Dei» (XI век). Древнейший сохранившийся образец - Плач на смерть Карла I Великого (с инципитом «A solis ortu usque ad occidua») из рукописи аббатства Сен-Марсьяль в Лиможе (X век). К XII веку относятся 6 плачей. Плач Абеляра (тексты - парафразы библейских сюжетов), записанных невмами (без точного обозначения высоты звука). В светской музыке встречается у трубадуров (провансальское planh), хрестоматийный образец - «Fortz cauza» Гаусельма Файдита, написанный на смерть короля Ричарда Львиное Сердце (1199 год). В XII-XIII веках плач занял место среди других музыкально-поэтических жанров литургической драмы, чаще внутри театрализов. церковного действа о посещении гробницы «тремя Мариями» (латинский - Visitatio sepulchri); по всей Западной Европе был распространён также Плач блаженной Девы Марии (лат. Planctus Beatae Virginis Mariae), который исполнялся на Страстной неделе. В позднем Средневековье тексты плач появились и на современных европейских языках (лауда «Pianto della Madonna» на слова Якопоне да Тоди, XIII век).
В древне-русской литературе плач - жанр, сочетающий традиции книжного плача (восходящего к книгам Ветхого Завета) и обрядовых причитаний: «Плач о взятии Царьграда» (XV век), «Плач о Псковском взятии» (XVI век), «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства» (XVII век). Мог входить в качестве составной части в произведения др. жанров: ориентированные на фольклор плач Ярославны в «Слове о полку Игореве» (XII век), плач Евдокии в «Слове о житии великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» (XIV век). Апокриф «Плач Адама» известен также в устной форме в виде распетого духовного стиха.
3) Музыкальная пьеса траурного содержания. В русском словоупотреблении применительно к композиторской музыке термин частично совпадает с терминами ламенто (Плач Ариадны из одно имени оперы К. Монтеверди, Плач Дидоны из оперы «Дидона и Эней» Г. Пёрселла), трен (греческий - θρ&perispomeni;ηνος; «Плач пророка Иеремии» И.Ф. Стравинского, 1958 год, оригинальное название «Threni: id est Lamentationes Jeremiae prophetae»; «Плач памяти жертв Хиросимы» К. Пендерецкого, 1960 год), нения (лаинский - nenia; «Плач на смерть Окегема» Жоскена Депре; «Нения» для хора с оркестром И. Брамса, 1881 год, на текст «Нении» Ф. Шиллера). В отечественной музыкальной традиции плач коренятся в старинной книжной и народной устной культуре: «Плач Ярославны» (в опере «Князь Игорь» А.плач Бородина), «Плач Рахили» [в устной драме о царе Ироде; включён в «Ростовское действо» (постановка московского Камерного музыкального театра под руководством Б.А. Покровского, 1982 год)], «Плач Иеремии» В.И. Мартынова.