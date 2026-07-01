ПЛАЧ

ПЛАЧ

1) пси­хо­фи­зио­ло­ги­че­ский и со­цио­куль­тур­ный фе­но­мен, один из аф­фек­тов, на­сту­паю­щих в со­стоя­нии ду­шев­но­го по­тря­се­ния. Х. Плес­нер рас­смат­ри­вал плач на­ря­ду со сме­хом как од­но из пер­вич­ных средств са­мо­вы­ра­же­ния в по­гра­нич­ной си­туа­ции, ко­гда язык ока­зы­ва­ет­ся бес­силь­ным и ком­му­ни­ка­ция про­ис­хо­дит на до­вер­баль­ном уров­не. Хо­тя плач пред­став­ля­ет со­бой не­по­сред­ст­вен­ную пси­хо­мо­тор­ную ре­ак­цию, уже на ран­ней ста­дии раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва про­ис­хо­дит его со­циа­ли­за­ция и ри­туа­ли­за­ция и плач при­об­ре­та­ет чер­ты сим­во­лического дей­ст­вия. В различных куль­ту­рах вы­ра­ба­ты­ва­ют­ся пред­став­ле­ния и нор­мы, ха­рак­те­ри­зую­щие до­пус­ти­мость и уме­ст­ность плач в той или иной си­туа­ции.

Плач вхо­дит в со­став многих по­ми­наль­ных (по­мин­ки) и пе­ре­ход­ных об­ря­дов (по­гре­бе­ние, свадь­ба и другие), ка­лен­дар­ных об­ря­дов (например, в об­ряд «про­во­дов» празд­ни­ка - Мас­ле­ни­цы и тому подобное), а так­же в эти­кет при­вет­ст­вия («при­вет­ствие сле­за­ми») у многих на­ро­дов ми­ра. Об­ря­до­вый плач вклю­ча­ет так­же воз­гла­сы, при­чи­та­ния, за­кли­на­ния, ис­пра­ши­ваю­щие у по­ту­сто­рон­них сил бла­госло­ве­ние и за­щи­ту. По­гре­баль­ный плач об­ра­ща­ет­ся к умер­шим с рас­ска­зом, как их по­чи­та­ют или мстят за них. Ино­гда об­ря­до­вый плач вы­пол­ня­ет­ся профессор пла­каль­щи­ка­ми.

2) Литературный и музыкально-по­этический жанр. В ли­те­ра­ту­ре наи­бо­лее ран­ним при­ме­ром жан­ра плач счи­та­ет­ся шу­мер­ский «Плач о ги­бе­ли Ура» (около 2000 года до н.э.). Плач по­лу­чил даль­ней­шее раз­ви­тие в литературах древ­не­го Ближ­не­го Вос­то­ка и Сре­ди­зем­но­мо­рья; мог вы­сту­пать в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельного про­из­ве­де­ния ли­бо эле­мен­та эпического по­ве­ст­во­ва­ния или дра­ма­тического дей­ст­ва. Один из са­мых из­вест­ных плач в древ­ней литературе - «Плач Ие­ре­мии» в со­ста­ве Вет­хо­го За­ве­та; к жан­ру плача мо­гут быть от­не­се­ны так­же скорб­ные пес­ни Кни­ги псал­мов. Эле­мен­ты плача при­сут­ст­ву­ют в эпических по­эмах Го­ме­ра , в ан­тич­ной тра­ге­дии.

В музыкально-по­этической куль­ту­ре западно-ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья плач (латинский - planctus) по­явил­ся в ре­зуль­та­те тро­пи­ро­ва­ния (смотрите в статье Троп) отдельных жан­ров гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла. Та­ков, например, Плач Ра­хи­ли, воз­ник­ший как троп рес­пон­со­рия «Sub alta­re Dei» (XI век). Древ­ней­ший со­хра­нив­ший­ся об­ра­зец - Плач на смерть Кар­ла I Ве­ли­ко­го (с ин­ци­пи­том «A solis ortu us­que ad occidua») из ру­ко­пи­си аб­бат­ст­ва Сен-Мар­сь­яль в Ли­мо­же (X век). К XII веку от­но­сят­ся 6 пла­чей. Плач Абе­ля­ра (тек­сты - па­ра­фра­зы биб­лей­ских сю­же­тов), за­пи­сан­ных не­вма­ми (без точ­но­го обо­зна­че­ния вы­со­ты зву­ка). В свет­ской му­зы­ке встре­ча­ет­ся у тру­ба­ду­ров (про­ван­саль­ское planh), хре­сто­ма­тий­ный об­ра­зец - «Fortz cauza» Гау­сель­ма Фай­ди­та, на­пи­сан­ный на смерть ко­ро­ля Ри­чар­да Льви­ное Серд­це (1199 год). В XII-XIII веках плач за­нял ме­сто сре­ди других музыкально-по­этических жан­ров ли­тур­ги­че­ской дра­мы , ча­ще вну­т­ри те­ат­ра­ли­зов. цер­ков­но­го дей­ст­ва о по­се­ще­нии гроб­ни­цы «тре­мя Ма­рия­ми» (латинский - Visita­tio sepulchri); по всей Западной Ев­ро­пе был рас­про­стра­нён так­же Плач бла­жен­ной Де­вы Ма­рии (лат. Plan­ctus Beatae Virgi­nis Mariae), ко­то­рый ис­пол­нял­ся на Стра­ст­ной не­де­ле. В позд­нем Сред­не­ве­ко­вье тек­сты плач поя­ви­лись и на современных ев­ропейских язы­ках (лау­да «Pianto della Madonna» на сло­ва Яко­по­не да То­ди, XIII век).

В древне-русской ли­те­ра­ту­ре плач - жанр, со­че­таю­щий тра­ди­ции книж­но­го плача (вос­хо­дя­ще­го к кни­гам Вет­хо­го За­ве­та) и об­ря­до­вых при­чи­та­ний: «Плач о взя­тии Царь­гра­да» (XV век), «Плач о Псков­ском взя­тии» (XVI век), «Плач о пле­не­нии и о ко­неч­ном ра­зо­ре­нии Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва» (XVII век). Мог вхо­дить в ка­че­ст­ве со­став­ной час­ти в про­из­ве­де­ния др. жан­ров: ори­ен­ти­ро­ван­ные на фольк­лор плач Яро­слав­ны в «Сло­ве о пол­ку Иго­ре­ве» (XII век), плач Ев­до­кии в «Сло­ве о жи­тии ве­ли­ко­го кня­зя Дмит­рия Ива­но­ви­ча, ца­ря рус­ско­го» (XIV век). Апок­риф «Плач Ада­ма» из­вес­тен так­же в уст­ной фор­ме в ви­де рас­пе­то­го ду­хов­но­го сти­ха.

3) Му­зы­каль­ная пье­са тра­ур­но­го со­дер­жа­ния. В русском сло­во­упот­реб­ле­нии при­ме­ни­тель­но к ком­по­зи­тор­ской му­зы­ке тер­мин час­тич­но сов­па­да­ет с тер­ми­на­ми ла­мен­то (Плач Ари­ад­ны из од­но­ имени опе­ры К. Мон­те­вер­ди, Плач Ди­до­ны из опе­ры «Ди­до­на и Эней» Г. Пёр­сел­ла), трен (греческий - θρ&perispomeni;ηνος; «Плач про­ро­ка Ие­ре­мии» И.Ф. Стра­вин­ско­го, 1958 год, ори­ги­наль­ное название «Threni: id est La­men­tationes Jeremiae prophetae»; «Плач па­мя­ти жертв Хи­ро­си­мы» К. Пен­де­рец­ко­го , 1960 год), не­ния (лаинский - nenia; «Плач на смерть Оке­ге­ма» Жос­ке­на Де­пре; «Не­ния» для хо­ра с ор­ке­ст­ром И. Брам­са, 1881 год, на текст «Не­нии» Ф. Шил­ле­ра). В отечественной музыкальной тра­ди­ции плач ко­ре­нят­ся в ста­рин­ной книж­ной и народной уст­ной куль­ту­ре: «Плач Яро­слав­ны» (в опе­ре «Князь Игорь» А.плач Бо­ро­ди­на), «Плач Ра­хи­ли» [в уст­ной дра­ме о ца­ре Иро­де; вклю­чён в «Рос­тов­ское дей­ст­во» (по­ста­нов­ка московского Ка­мер­но­го музыкального те­ат­ра под руководством Б.А. По­кров­ско­го, 1982 год)], «Плач Ие­ре­мии» В.И. Мар­ты­но­ва .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)