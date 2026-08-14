Пий II

Пий II (Энеа Сильвио Пикколомини, ит. Enea Silvio Piccolomini) (18.10 (по др. данным — 25.08). 1405, Корсиньяно — 14.08.1464, Анкона) — папа Римский (с 19 августа 1458). В отличие от большинства гуманистов, начинавших, как и П. II, свой путь секретарями важных лиц, он достиг не только интеллектуальных, но и политических вершин. В возрасте 18 лет будущий папа начал изучать право в Сиенском университете, с 1429 — во Флорентийском университете, однако больше его привлекали античные писатели, которым он начал подражать, сочиняя латинские стихи и прозу. П. II стал секретарем епископа Доменико Капраники и вместе с ним участвовал в Базельском соборе 1431–1449 , на котором отстаивал идеи концилиаризма. Соперничество между различными партиями в Церкви заставляло относительно молодого, но уже известного гуманиста, дипломата и литератора искать покровительства у тех или других влиятельных персон. На службе у кардинала Альбергати он посетил Францию, Англию и Шотландию; подвизался при дворе императора Фридриха III, затем вернулся в курию и принял священнический сан. При папе-гуманисте Николае V Энеа Сильвио стал епископом Сиены и выполнял дипломатические поручения в Германии и соседних с ней частях Европы, при папе Калликсте III получил сан кардинала (1456), позднее при поддержке итальянских государей избран папой. Основной задачей понтификата П. II была борьба с османской угрозой. П. II созвал конгресс в Мантуе (1459–1460), но не добился единодушия среди европейских правителей. Проникнутый ренессансной верой в силу слова, П. II написал письмо турецкому султану, убеждая его принять христианство, а в 1463 решил лично возглавить крестовый поход, но накануне отплытия флота скончался. Эти заботы помешали ему провести намеченные реформы: П. II ограничился частными мероприятиями во внутренней политике, боролся со своеволием римских баронов и вассалов церкви. Осудив политические заблуждения молодости, он отстаивал папское верховенство («Отвергните Энея, примите Пия»), но продолжал заниматься литературой, составив многотомные «Записки о достопамятных деяниях». Помимо ранних эротических сочинений, его наследие включает письма и речи, историко-географические описания стран Европы и Азии, биографии и трактаты на политические и религиозные темы. При П. II разворачивалось церковное и гражданское строительство, в частности, в его родном городке Корсиньяно, получившем в его честь имя Пиенцы. Как высокообразованный гуманист, достигший своего сана благодаря литературному таланту и интеллектуальным способностям, П. II был одним из наиболее выдающихся ренессансных пап.

Соч .: Opera quae extant omnia. Basilea, 1551, 1571, 1967; Записки о достопамятных деяниях / Пер. Ю. П. Зарецкий // Средние века. Вып. 59. М., 1997. С. 233–250.

Лит .: Voigt G . Enea Silvio de’ Piccolomini als Papst Pius II. und seine Zeit. Berlin, 1856–1863. 3 Bde.; Enea Silvio Piccolomini papa Pio II. Atti del Convegno per il quinto Centenario della morte e altri scritti / Ed. D. Maffei. Siena–Verona, 1968; Paparelli G . Enea Silvio Piccolomini. L’umanesimo sul soglio di Pietro. Ravenna, 1978; Зарецкий Ю. П . Ренессансная автобиография и самосознание личности: Энеа Сильвио Пикколомини (Пий II). Нижний Новгород, 2000. М. А. Юсим .