ПИТТСБУРГСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1918 ГОДА

ПИТТСБУРГСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1918 ГОДА - про­ект соз­да­ния са­мо­стоя­тель­но­го го­су­дар­ст­ва че­хов и сло­ва­ков.

Да­ти­ро­ва­но 30 мая, под­пи­са­но 31 мая в городе Питтс­бург (штат Пен­силь­ва­ния, США) 28 чле­на­ми чешской и сло­вацкой эмиг­рант­ских ор­га­ни­за­ций (Чешское национальное объ­е­ди­не­ние, Со­юз чешских ка­то­ли­ков, Сло­вацкая ли­га), а так­же председатель Че­хословацкого национального со­ве­та Т.Г. Ма­са­ри­ком . Про­дол­жи­ло ли­нию Клив­ленд­ско­го со­гла­ше­ния 1915 года [за­клю­че­но 22-23 октября в городе Клив­ленд (штат Огайо, США) ме­ж­ду Чешским национальным объ­е­ди­не­ни­ем и Сло­вац­кой ли­гой; при­зы­ва­ло к об­ра­зо­ва­нию фе­де­ра­тив­но­го го­су­дар­ст­ва че­хов и сло­ва­ков].

Сти­му­лом к под­пи­са­нию Питтсбургского соглашения стал ви­зит Ма­са­ри­ка в США, под­держ­ку ко­то­ро­му ока­за­ли чешские и сло­вацкие эмиг­рант­ские ор­га­ни­за­ции. В Питтсбургском соглашении бы­ла из­ло­же­на по­ли­тическая про­грам­ма соз­да­ния са­мо­сто­ятельного го­су­дар­ст­ва че­хов и сло­ва­ков, от­ве­чав­шая пред­став­ле­ни­ям пра­ви­тельств стран Ан­тан­ты. В нём ого­ва­ри­ва­лась по­ли­тическая фор­ма го­су­дар­ст­ва (рес­пуб­ли­ка с де­мо­кра­тической кон­сти­ту­ци­ей), из­ла­га­лись об­щие по­ло­же­ния, ка­сав­шие­ся по­ли­тического ста­ту­са Сло­ва­кии в его со­ста­ве (соб­ст­вен­ные ад­ми­ни­ст­ра­ция, сейм и суд), под­чёр­ки­вал­ся осо­бый ста­тус сло­вацкого языка (официальный язык шко­лы, уч­ре­ж­де­ний и всей об­щественной жиз­ни в Сло­ва­кии).

Хо­тя Питтсбургское соглашение не пред­ла­га­ло де­таль­но­го ре­ше­ния во­про­сов бу­ду­ще­го по­ли­тического уст­рой­ст­ва (это ре­ше­ние от­кла­ды­ва­лось до за­вер­ше­ния вой­ны и долж­но бы­ло быть при­ня­то «ос­во­бо­ж­дён­ны­ми че­ха­ми и сло­ва­ка­ми и их пол­но­моч­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми»), оно рас­смат­ри­ва­лось сло­вацким эмиг­рант­ски­ми кру­га­ми как обе­ща­ние Ма­са­ри­ка пре­дос­та­вить Сло­ва­кии пол­ную ав­то­но­мию в со­ста­ве бу­ду­ще­го го­су­дар­ст­ва. Од­на­ко по­сле об­ра­зо­ва­ния Че­хо-Сло­ва­кии (28 октября 1918 года), пер­вым пре­зи­ден­том ко­то­рой был из­бран Ма­са­рик, уч­ре­ж­де­ния Министерства по де­лам Сло­ва­кии (10 декабря 1918 года) и осо­бен­но по­сле при­ня­тия Кон­сти­ту­ции 1920 года по­ло­же­ния Питтсбургского соглашения всё боль­ше иг­но­ри­ро­ва­лись. Сто­рон­ни­ки сло­вацкого ав­то­но­миз­ма, за­щит­ни­ки идеи са­мо­быт­но­сти сло­вацкого на­ро­да, по­сле­до­вательной кри­ти­ки идеи че­хо­сло­ва­киз­ма (док­три­ны о еди­ной «че­хо­сло­вац­кой на­ции»), про­вод­ни­ком ко­то­рой был Ма­са­рик, тре­бо­ва­ли пол­ной ав­то­но­мии Сло­ва­кии.

Про­ве­де­ние аг­рар­ной и ря­да других ре­форм вы­зва­ло не­до­воль­ст­во в сло­вацких по­ли­тических кру­гах, од­ним из про­яв­ле­ний ко­то­ро­го ста­ла кри­ти­ка кур­са Ма­са­ри­ка со сто­ро­ны ли­де­ра пар­тии «Сло­вен­ска лю­до­ва стра­на» А. Глин­ки. Питтсбургское соглашение, со­дер­жа­ние ко­то­ро­го ста­ло из­вест­но чле­нам пар­тии лишь в начале 1919 года, впо­след­ст­вии ак­тив­но ис­поль­зо­ва­лось ими в борь­бе за де­цен­тра­ли­за­цию Че­хо­сло­ва­кии.

Ис­точники:

Хре­сто­ма­тия по ис­то­рии юж­ных и за­пад­ных сла­вян. Минск, 1991. Т. 3;

Doku­menty slovenskej n9arodnej identity a /st9atnosti. Brat., 1998. Zv. 1.

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