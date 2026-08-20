ПИТТСБУРГСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1918 ГОДА
ПИТТСБУРГСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1918 ГОДА - проект создания самостоятельного государства чехов и словаков.
Датировано 30 мая, подписано 31 мая в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) 28 членами чешской и словацкой эмигрантских организаций (Чешское национальное объединение, Союз чешских католиков, Словацкая лига), а также председатель Чехословацкого национального совета Т.Г. Масариком. Продолжило линию Кливлендского соглашения 1915 года [заключено 22-23 октября в городе Кливленд (штат Огайо, США) между Чешским национальным объединением и Словацкой лигой; призывало к образованию федеративного государства чехов и словаков].
Стимулом к подписанию Питтсбургского соглашения стал визит Масарика в США, поддержку которому оказали чешские и словацкие эмигрантские организации. В Питтсбургском соглашении была изложена политическая программа создания самостоятельного государства чехов и словаков, отвечавшая представлениям правительств стран Антанты. В нём оговаривалась политическая форма государства (республика с демократической конституцией), излагались общие положения, касавшиеся политического статуса Словакии в его составе (собственные администрация, сейм и суд), подчёркивался особый статус словацкого языка (официальный язык школы, учреждений и всей общественной жизни в Словакии).
Хотя Питтсбургское соглашение не предлагало детального решения вопросов будущего политического устройства (это решение откладывалось до завершения войны и должно было быть принято «освобождёнными чехами и словаками и их полномочными представителями»), оно рассматривалось словацким эмигрантскими кругами как обещание Масарика предоставить Словакии полную автономию в составе будущего государства. Однако после образования Чехо-Словакии (28 октября 1918 года), первым президентом которой был избран Масарик, учреждения Министерства по делам Словакии (10 декабря 1918 года) и особенно после принятия Конституции 1920 года положения Питтсбургского соглашения всё больше игнорировались. Сторонники словацкого автономизма, защитники идеи самобытности словацкого народа, последовательной критики идеи чехословакизма (доктрины о единой «чехословацкой нации»), проводником которой был Масарик, требовали полной автономии Словакии.
Проведение аграрной и ряда других реформ вызвало недовольство в словацких политических кругах, одним из проявлений которого стала критика курса Масарика со стороны лидера партии «Словенска людова страна» А. Глинки. Питтсбургское соглашение, содержание которого стало известно членам партии лишь в начале 1919 года, впоследствии активно использовалось ими в борьбе за децентрализацию Чехословакии.
Источники:
Хрестоматия по истории южных и западных славян. Минск, 1991. Т. 3;
Dokumenty slovenskej n9arodnej identity a /st9atnosti. Brat., 1998. Zv. 1.