ПИТТАК (др.-греч. Πιττακός, лат. Pittacus)

Древнегреческий мудрец и государственный деятель в Митилене на Лесбосе .

Отец Питтака Гиррадий (или Гирр), фракиец по происхождению, вероятно, принадлежал к знатному роду, что позволило его сыну вступить в брак с представительницей старого царского клана Пенфелидов. Уже в молодые годы Питтак принимал активное участие в политической жизни родного города и вместе с поэтом Алкеем и его братьями сверг митиленского тирана Меланхра. Позднее он разошелся с Алкеем, перейдя на сторону нового тирана Мирсила. Во время конфликта митиленцев с афинянами из-за Сигея и Ахиллия в 612 г. до н. э. Питтак убил в поединке афинского предводителя, олимпионика Фринона, что содействовало росту его авторитета среди сограждан. Митиленцы уставшие от гражданских смут около 590 г. до н. э. избрали Питтака эсимнетом – социальным посредником с чрезвычайными полномочиями для утверждения внутреннего порядка в городе. К сожалению, источники мало сообщают о деятельности Питтака в должности эсимнета. Известно лишь то, что он записал законы (возможно, впервые в Митилене) и установил ограничения на роскошь при погребальных обрядах. Питтак пользовался всеобщей поддержкой митиленцев, за что его бывший союзник Алкей осыпал в своих стихах соотечественников бранью, предрекая им гибель от рук «тирана». После десятилетнего управления городом Питтак сложил власть и прожил еще десять лет. Согласно античной традиции он был автором многочисленных изречений, элегических стихов, прозаического сочинения «О законах» и был причислен к «Семи мудрецам» .

Исторические источники :

Aristoteles. Politica, II, 9, 9, p. 1274b; III, 9, 5, p. 1285a;

Diodorus Siculus, IX, 11–12;

Diogenes Laertius, I, 74–81;

Suidas, s.v. Πιττακός.

Иллюстрация :

Питтак, римская копия греческого оригинала. Лувр.