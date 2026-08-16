ПИТТА ЗАКОН
ПИТТА ЗАКОН - акт британского парламента 1784 года об управлении Индией, инициированный премьер-министром У. Питтом Младшим.
Направлен на ограничение полномочий Британской Ост-Индской компании и усиление роли британского правительства и парламента в управлении Индией.
В соответствии с законом Питта учреждался Контрольный совет из 6 членов (министр финансов, государственный секретарь и 4 члена Тайного совета, назначаемые королём) для надзора за деятельностью директоров Британской Ост-Индской компании, а также Секретный комитет из 3 членов, подчинявшийся Контрольному совету и выполнявший его распоряжения. Собрание пайщиков не могло отменить решения Контрольного совета. Его глава фактически становился министром по делам Индии. Однако право назначения служащих колониального аппарата сохраняли за собой директора Британской Ост-Индской компании.
Закон Питта также более чётко прописывал подчинение губернаторов генерал-губернатору.