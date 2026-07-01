ПИТКЯРАНТА

ПИТКЯРАНТА - город в России , в западной части Карелии, центр Питкярантского района.

Население 11,1 тысяч человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на северо-восточном по­бе­ре­жье Ла­дож­ско­го озера. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Питкяранту про­хо­дит ав­тодо­ро­га Оло­нец - Пит­кя­ран­та - Сор­та­ва­ла.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как «де­рев­ня на Дол­гом бе­ре­гу» в пис­цо­вой кни­ге Во­д­ской пя­ти­ны за 1499/1500 год. По Плюс­ско­му пе­ре­ми­рию в со­ста­ве Ко­рель­ско­го уезда ото­шла к Шве­ции, где по­лу­чи­ла название Питкяранта. По ито­гам русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов воз­вра­ще­на в со­став Русского государства, что бы­ло за­кре­п­ле­но Тяв­зин­ским ми­ром 1595 года. В ре­зуль­та­те Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века по Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 года в со­ста­ве Ко­рель­ско­го уезда вновь ото­шла к Шве­ции. По Ни­штадт­ско­му ми­ру 1721 года пе­ре­да­на Российской им­пе­рии. В 1730-1764 годах - деревня Питкяранта на­хо­ди­лась во вла­де­нии Алек­сан­д­ро-Нев­ско­го монастыря в Санкт-Пе­тер­бур­ге, с 1764 года - Кол­ле­гии эко­но­мии, позд­нее пе­ре­да­на в каз­ну. В 1811 году в со­ста­ве Вы­борг­ской гу­бер­нии пе­ре­да­на в Великое княжество Фин­лянд­ское. В 1834 году близ Питкяранта от­кры­ты ме­сто­ро­ж­де­ния мед­ной и оло­вян­ной руд. В 1847-1867 годах в Санкт-Пе­тер­бур­ге дей­ст­во­ва­ло АО «Пит­кя­рант­ская ком­па­ния», став­шее соб­ст­вен­ни­ком всех руд­ни­ков и за­во­дов в рай­оне Питкяранта С 1860-х годов в ок­ре­ст­но­стях Питкяранта на­ча­лась до­бы­ча же­лез­ной ру­ды и вы­плав­ка чу­гу­на. По­строе­ны ще­лоч­ной, сте­коль­ный (1887 год; про­из­во­дил до 10 миллионов бу­ты­лок в год) за­во­ды, а так­же за­во­ды на­ту­раль­ных кра­си­те­лей (конца 1880-х годов; за­крыт в 1896 году) и глау­бе­ро­вой со­ли. В 1903 году руд­ни­ки и за­во­ды бы­ли за­кры­ты. По­сле на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны по­сте­пен­но вос­ста­нов­ле­на вы­плав­ка ме­ди, оло­ва и чу­гу­на; про­ве­де­на ре­кон­ст­рук­ция ме­тал­лур­гического за­во­да [об­ра­зо­ван во второй половине XIX века пу­тём слия­ния за­во­дов «Ала­са­во­та» («Ниж­ний за­вод», конца 1840-х годов) и «Верх­не­го за­во­да» (1851 год)] и шахт (дей­ст­во­ва­ли до начала 1950-х годов).

С декабря 1917 года посёлок Питкяранта в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Фин­лян­дии. В 1920 году вве­дён в строй ле­со­пиль­ный за­вод, в 1921 году - цел­лю­лоз­ный за­вод АО «DiesenWood» (ны­не «Пит­кя­ран­та Палп»). В 1932 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ляс­ке­ля - Пит­кя­ран­та, в 1933 году - Пит­кя­ран­та - Ала­лу­ук­су. В хо­де со­вет­ско-фин­лянд­ской вой­ны 1939-1940 годов в рай­оне Питкяранта шли тя­жё­лые бои (РККА по­те­ря­ла уби­ты­ми, умер­ши­ми от ран и про­пав­ши­ми без вес­ти не ме­нее 35 тысяч человек), час­ти РККА за­ня­ли Питкяранту 9-10 декабря 1939 года, го­род прак­ти­че­ски пол­но­стью со­жжён. По Мо­с­ков­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1940 года Питкяранта во­шла в со­став СССР, пе­ре­да­на Ка­ре­ло-Фин­ской ССР. С 1940 года - го­род. Рай­он­ный центр (1940-1957 годы, с 1966 года) Ка­ре­ло-Фин­ской ССР (1940-1956 годы), Ка­рель­ской АССР (1956-1992 годы), Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия (с 1992 года). В Великую Отечественную вой­ну, 16 июля 1941 года, Питкяранта ок­ку­пи­ро­ва­на финляндскими вой­ска­ми; шах­ты и руд­ни­ки бы­ли за­то­п­ле­ны. Ос­во­бо­ж­де­на час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 10 июля 1944 года в хо­де Свир­ско-Пет­ро­за­вод­ской на­сту­пательной опе­ра­ции.

От за­строй­ки первой тре­ти XX века со­хра­ни­лось несколько зда­ний, в том числе Дом ра­бо­чих (в 1930-е годы - ли­цей), дом ап­те­ка­ря Валл­де­на (1920-е годы; ны­не Крае­ведческий му­зей имени В.Ф. Се­би­на - фи­ли­ал Национального му­зея Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия). Де­ревянные церк­ви: пра­во­слав­ная Воз­не­се­ния Гос­под­ня (1995-2000 годы) и еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ская (1997-1998 годы).

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - цел­лю­лоз­ный за­вод «Пит­кя­ран­та Палп». Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по за­го­тов­ке ле­са, до­бы­че щеб­ня. Ры­бо­лов­ст­во.

К юго-вос­то­ку, в посёлке Сал­ми, - клас­си­ци­стическая церковь Святого Ни­ко­лая (1814-1824 годы, архитектор К.Л. Эн­гель). К се­ве­ро-за­па­ду от Питкяранта, на острове Сюс­кю­ян­саа­ри (Святого Гер­ма­на), - карь­ер Мур­су­ла (с конца XIX века ве­дёт­ся до­бы­ча крас­ных гра­ни­тов и гра­ни­тог­ней­сов, ис­поль­зо­вав­ших­ся для об­ли­цов­ки многих зда­ний в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве); бывший Гер­ма­нов­ский скит Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря с церковью Святого князя Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1901-1904 годы, архитектор Н.Д. Про­кофь­ев). К се­ве­ру от Питкяранта, близ дер. Кой­ри­ноя, - ме­мо­ри­ал по­гиб­шим в со­вет­ско-финляндской вой­не «Крест Скор­би» (2000 год, скульп­тор Л.Ф. Лан­ги­нен).

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