ПИТКЯРАНТА
ПИТКЯРАНТА - город в России, в западной части Карелии, центр Питкярантского района.
Население 11,1 тысяч человек (2013 год). Расположен на северо-восточном побережье Ладожского озера. Железнодорожная станция. Через Питкяранту проходит автодорога Олонец - Питкяранта - Сортавала.
Впервые упоминается как «деревня на Долгом берегу» в писцовой книге Водской пятины за 1499/1500 год. По Плюсскому перемирию в составе Корельского уезда отошла к Швеции, где получила название Питкяранта. По итогам русско-шведской войны 1590-1593 годов возвращена в состав Русского государства, что было закреплено Тявзинским миром 1595 года. В результате Шведской интервенции начала XVII века по Столбовскому миру 1617 года в составе Корельского уезда вновь отошла к Швеции. По Ништадтскому миру 1721 года передана Российской империи. В 1730-1764 годах - деревня Питкяранта находилась во владении Александро-Невского монастыря в Санкт-Петербурге, с 1764 года - Коллегии экономии, позднее передана в казну. В 1811 году в составе Выборгской губернии передана в Великое княжество Финляндское. В 1834 году близ Питкяранта открыты месторождения медной и оловянной руд. В 1847-1867 годах в Санкт-Петербурге действовало АО «Питкярантская компания», ставшее собственником всех рудников и заводов в районе Питкяранта С 1860-х годов в окрестностях Питкяранта началась добыча железной руды и выплавка чугуна. Построены щелочной, стекольный (1887 год; производил до 10 миллионов бутылок в год) заводы, а также заводы натуральных красителей (конца 1880-х годов; закрыт в 1896 году) и глауберовой соли. В 1903 году рудники и заводы были закрыты. После начала Первой мировой войны постепенно восстановлена выплавка меди, олова и чугуна; проведена реконструкция металлургического завода [образован во второй половине XIX века путём слияния заводов «Аласавота» («Нижний завод», конца 1840-х годов) и «Верхнего завода» (1851 год)] и шахт (действовали до начала 1950-х годов).
С декабря 1917 года посёлок Питкяранта в составе независимой Финляндии. В 1920 году введён в строй лесопильный завод, в 1921 году - целлюлозный завод АО «DiesenWood» (ныне «Питкяранта Палп»). В 1932 году открыто движение по железнодорожной линии Ляскеля - Питкяранта, в 1933 году - Питкяранта - Алалууксу. В ходе советско-финляндской войны 1939-1940 годов в районе Питкяранта шли тяжёлые бои (РККА потеряла убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести не менее 35 тысяч человек), части РККА заняли Питкяранту 9-10 декабря 1939 года, город практически полностью сожжён. По Московскому мирному договору 1940 года Питкяранта вошла в состав СССР, передана Карело-Финской ССР. С 1940 года - город. Районный центр (1940-1957 годы, с 1966 года) Карело-Финской ССР (1940-1956 годы), Карельской АССР (1956-1992 годы), Республики Карелия (с 1992 года). В Великую Отечественную войну, 16 июля 1941 года, Питкяранта оккупирована финляндскими войсками; шахты и рудники были затоплены. Освобождена частями Красной Армии 10 июля 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции.
От застройки первой трети XX века сохранилось несколько зданий, в том числе Дом рабочих (в 1930-е годы - лицей), дом аптекаря Валлдена (1920-е годы; ныне Краеведческий музей имени В.Ф. Себина - филиал Национального музея Республики Карелия). Деревянные церкви: православная Вознесения Господня (1995-2000 годы) и евангелическо-лютеранская (1997-1998 годы).
Градообразующее предприятие - целлюлозный завод «Питкяранта Палп». Действуют предприятия по заготовке леса, добыче щебня. Рыболовство.
К юго-востоку, в посёлке Салми, - классицистическая церковь Святого Николая (1814-1824 годы, архитектор К.Л. Энгель). К северо-западу от Питкяранта, на острове Сюскюянсаари (Святого Германа), - карьер Мурсула (с конца XIX века ведётся добыча красных гранитов и гранитогнейсов, использовавшихся для облицовки многих зданий в Санкт-Петербурге и Москве); бывший Германовский скит Валаамского монастыря с церковью Святого князя Александра Невского (1901-1904 годы, архитектор Н.Д. Прокофьев). К северу от Питкяранта, близ дер. Койриноя, - мемориал погибшим в советско-финляндской войне «Крест Скорби» (2000 год, скульптор Л.Ф. Лангинен).