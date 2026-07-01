ПИТКЭРН

ПИТКЭРН - остров в Океании , в юго-восточной части Тихого океана.

Площадь 4,5 км2; со­став­ля­ет за­мор­скую тер­ри­то­рию Ве­ли­ко­бри­та­нии Ост­ро­ва́ Пит­кэрн вме­сте с не­оби­тае­мы­ми ост­ро­вами Хен­дер­сон, Дю­си и Оэно (площадь 47 км2). Население 56 человек (оценка на 2013 год), в основном анг­ло-по­ли­не­зий­ские ме­ти­сы. Административный центр - Адамс­таун (един­ст­вен­ный на­се­лён­ный пункт на ост­ро­ве). Официальный язык - анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - но­во­зе­ланд­ский дол­лар.

Ост­ров вул­ка­нического про­ис­хо­ж­де­ния (высота до 335 м); бе­ре­го­вая ли­ния силь­но из­ре­за­на. Кли­мат суб­тро­пиче­ский мор­ской. Сред­не­ме­сяч­ные температуры от 18 °C (в ав­гу­сте) до 24 °C (в фев­рале).

Впер­вые Питкэрн по­се­тил пор­тугальский мо­ре­пла­ва­тель П. Фернандес де Ки­рос в 1606 году. От­крыт в 1767 году английской экс­пе­ди­ци­ей Ф. Кар­те­ре­та, на­зван по име­ни чле­на эки­па­жа, за­ме­тив­ше­го его пер­вым. В 1790 году с острова Таи­ти сю­да при­бы­ли 9 чле­нов мя­теж­но­го эки­па­жа ко­раб­ля «Ба­ун­ти» и груп­па жи­те­лей с ост­ро­вов Таи­ти и Тубу­аи (смотрите в статье «Пит­кэрн­цы»).

В 1838 году Питкэрн офи­ци­аль­но объ­яв­лен британской ко­ло­ни­ей. Вве­де­на но­вая фор­ма управ­ле­ния пу­тём все­об­щих вы­бо­ров в со­вет для на­се­ле­ния, про­жи­вав­ше­го на Питкэрне свыше 5 лет (таким образом, впер­вые в Британской им­пе­рии жен­щи­нам пре­дос­тав­ле­но из­би­ра­тель­ное пра­во ). В 1904 году - вве­де­но на­ло­го­об­ло­же­ние. В 1938 году Питкэрн, на­ря­ду с не­оби­тае­мы­ми ост­ро­ва­ми Хен­дер­сон, Дю­си и Оэно, вклю­чён в еди­ную администра­тивную еди­ни­цу. С 1970 года - вер­хов­ный ко­мис­сар Ве­ли­ко­бри­та­нии в Но­вой Зе­лан­дии яв­ля­ет­ся гу­бер­на­то­ром Питкэрна. В 2010 году - при­ня­та но­вая Кон­сти­ту­ция, за­кре­пив­шая су­ще­ст­вую­щий по­ря­док уп­рав­ле­ния ост­ро­вом.

Основные ис­точ­ни­ки до­хо­дов - иностранный ту­ризм; про­да­жа кол­лек­ци­он­ных поч­то­вых ма­рок и мо­нет, мё­да, су­ве­нир­ной про­дук­ции (главным образом из де­ре­ва) на про­хо­дя­щие ми­мо ост­ро­ва су­да (якор­ная сто­ян­ка в бух­те Ба­ун­ти, на восточном по­бе­ре­жье ост­ро­ва). В не­боль­ших объ­ё­мах вы­ра­щи­ва­ют фрук­ты и ово­щи. Пче­ло­вод­ст­во. Лов ры­бы в при­бреж­ных во­дах. Им­порт неф­те­про­дук­тов, транс­порт­но­го обо­ру­до­ва­ния, строй­ма­те­риа­лов, по­тре­би­тель­ских то­ва­ров, про­до­воль­ст­вия.

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