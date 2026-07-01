ПИТКЭРН
ПИТКЭРН - остров в Океании, в юго-восточной части Тихого океана.
Площадь 4,5 км2; составляет заморскую территорию Великобритании Острова́ Питкэрн вместе с необитаемыми островами Хендерсон, Дюси и Оэно (площадь 47 км2). Население 56 человек (оценка на 2013 год), в основном англо-полинезийские метисы. Административный центр - Адамстаун (единственный населённый пункт на острове). Официальный язык - английский. Денежная единица - новозеландский доллар.
Остров вулканического происхождения (высота до 335 м); береговая линия сильно изрезана. Климат субтропический морской. Среднемесячные температуры от 18 °C (в августе) до 24 °C (в феврале).
Впервые Питкэрн посетил португальский мореплаватель П. Фернандес де Кирос в 1606 году. Открыт в 1767 году английской экспедицией Ф. Картерета, назван по имени члена экипажа, заметившего его первым. В 1790 году с острова Таити сюда прибыли 9 членов мятежного экипажа корабля «Баунти» и группа жителей с островов Таити и Тубуаи (смотрите в статье «Питкэрнцы»).
В 1838 году Питкэрн официально объявлен британской колонией. Введена новая форма управления путём всеобщих выборов в совет для населения, проживавшего на Питкэрне свыше 5 лет (таким образом, впервые в Британской империи женщинам предоставлено избирательное право). В 1904 году - введено налогообложение. В 1938 году Питкэрн, наряду с необитаемыми островами Хендерсон, Дюси и Оэно, включён в единую административную единицу. С 1970 года - верховный комиссар Великобритании в Новой Зеландии является губернатором Питкэрна. В 2010 году - принята новая Конституция, закрепившая существующий порядок управления островом.
Основные источники доходов - иностранный туризм; продажа коллекционных почтовых марок и монет, мёда, сувенирной продукции (главным образом из дерева) на проходящие мимо острова суда (якорная стоянка в бухте Баунти, на восточном побережье острова). В небольших объёмах выращивают фрукты и овощи. Пчеловодство. Лов рыбы в прибрежных водах. Импорт нефтепродуктов, транспортного оборудования, стройматериалов, потребительских товаров, продовольствия.