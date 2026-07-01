ПИТИРИМ ТАМБОВСКИЙ

ПИТИРИМ ТАМБОВСКИЙ - российский цер­ков­но-об­ще­ст­вен­ный дея­тель, епи­скоп Там­бов­ский (c 1685 года), ико­но­пи­сец, свя­той.

Про­ис­хо­ж­де­ние не­из­вест­но. По дос­ти­же­нии со­вер­шен­но­ле­тия стал по­слуш­ни­ком Ио­ан­но-Пред­те­чен­ско­го монастыря в Вязь­ме, по­стри­жен в мо­на­хи с име­нем Пи­ти­рим (1665 год), игу­мен (1672 год), ар­хи­ман­д­рит (1677 год); от­крыл под­во­рье мо­на­сты­ря в Мо­ск­ве. Стал из­вес­тен как рев­ни­тель ка­но­нов ико­но­пи­са­ния в свя­зи с раз­би­ра­тель­ст­вом о «не­доб­ро­пи­санной» ико­не преподобного Ар­ка­дия Вя­зем­ско­го. На­зна­чен на Там­бов­скую ка­фед­ру [1 (11) сентября 1684 года] и ру­ко­по­ло­жен в сан епи­ско­па пат­ри­ар­хом Мо­с­ков­ским Ио­а­ки­мом [15 (25) февраля 1685 года]; при­был в Там­бов в 1686 году.

Вёл мис­сио­нер­скую дея­тель­ность сре­ди морд­вы, ме­ще­ры, ка­зан­ских та­тар. Ук­ре­п­лял ма­те­ри­аль­ную ба­зу мо­ло­дой и бед­ной Там­бов­ской епар­хии, при­сое­ди­нил к ней 3 мо­на­сты­ря (1687 год) с их вклад­ны­ми зем­ля­ми, до­бил­ся уве­ли­че­ния цер­ков­ных вла­де­ний в «Ди­ком по­ле». Ос­но­вал муж­ской Ио­ан­но-Пред­те­чен­ский Тре­гу­ля­ев монастырь в Цен­ском ле­су (1688 год) и Воз­не­сен­ский жен­ский монастырь в Там­бо­ве (1690 год). При нём в Там­бо­ве был до­стро­ен де­ревянный Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский ка­фед­раль­ный со­бор, на­ча­то воз­ве­де­ние од­но­имённого ка­мен­но­го со­бо­ра (1694-1799 годы; строи­тель­ст­во при­ос­та­нав­ли­ва­лось в пе­ри­од Азов­ских по­хо­дов 1695-1696 годов, ко­гда Там­бов был цен­тром сбо­ра русского вой­ска) и ар­хие­рей­ско­го дво­ра с па­ла­та­ми епи­ско­па (ра­зо­бра­ны в 1878 году). На сред­ст­ва «кум­пан­ст­ва» (объ­е­ди­не­ния зем­ле­вла­дель­цев для по­строй­ки ко­раб­лей), при­над­ле­жав­ше­го там­бов­ско­му епи­ско­пу, в Во­ро­не­же строи­лись га­ле­ры для во­енно-морского фло­та (1697 год).

Ра­бо­те Питирима Тамбовского при­пи­сы­ва­ют ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри Смо­лен­ской, Ка­зан­ской, Иль­ин­ско-Чер­ни­гов­ской (Там­бов­ской), а так­же Рас­пя­тия с пред­стоя­щи­ми. Ши­ро­ко по­чи­та­ет­ся Дев­пе­ту­ров­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, счи­тав­шая­ся ке­лей­ным об­ра­зом свя­ти­те­ля (хра­нит­ся в там­бов­ском ка­фед­раль­ном Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском со­бо­ре).

Питирим Тамбовский был по­гре­бён в там­бов­ском Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском со­бо­ре; при его гроб­ни­це за­сви­де­тель­ст­во­ва­ны мно­го­численные чу­до­тво­ре­ния, с 1832 года вно­сив­шие­ся в ру­ко­пис­ную кни­гу «Опи­са­ние чу­дес свя­ти­те­ля Пи­ти­ри­ма, вто­ро­го епи­ско­па Там­бов­ско­го, с крат­ким све­де­ни­ем о его жиз­ни» (ны­не хра­нит­ся в Там­бов­ском об­ла­ст­ном крае­ведческом му­зее). Питирим Тамбовский при­чис­лен к ли­ку свя­тых в 1914 году. День па­мя­ти по ка­лен­да­рю РПЦ - 28 ию­ля (10 август), а так­же в со­бо­рах там­бов­ских и смо­лен­ских свя­тых.

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