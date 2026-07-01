ПИТИРИМ ТАМБОВСКИЙ
ПИТИРИМ ТАМБОВСКИЙ - российский церковно-общественный деятель, епископ Тамбовский (c 1685 года), иконописец, святой.
Происхождение неизвестно. По достижении совершеннолетия стал послушником Иоанно-Предтеченского монастыря в Вязьме, пострижен в монахи с именем Питирим (1665 год), игумен (1672 год), архимандрит (1677 год); открыл подворье монастыря в Москве. Стал известен как ревнитель канонов иконописания в связи с разбирательством о «недоброписанной» иконе преподобного Аркадия Вяземского. Назначен на Тамбовскую кафедру [1 (11) сентября 1684 года] и рукоположен в сан епископа патриархом Московским Иоакимом [15 (25) февраля 1685 года]; прибыл в Тамбов в 1686 году.
Вёл миссионерскую деятельность среди мордвы, мещеры, казанских татар. Укреплял материальную базу молодой и бедной Тамбовской епархии, присоединил к ней 3 монастыря (1687 год) с их вкладными землями, добился увеличения церковных владений в «Диком поле». Основал мужской Иоанно-Предтеченский Трегуляев монастырь в Ценском лесу (1688 год) и Вознесенский женский монастырь в Тамбове (1690 год). При нём в Тамбове был достроен деревянный Спасо-Преображенский кафедральный собор, начато возведение одноимённого каменного собора (1694-1799 годы; строительство приостанавливалось в период Азовских походов 1695-1696 годов, когда Тамбов был центром сбора русского войска) и архиерейского двора с палатами епископа (разобраны в 1878 году). На средства «кумпанства» (объединения землевладельцев для постройки кораблей), принадлежавшего тамбовскому епископу, в Воронеже строились галеры для военно-морского флота (1697 год).
Работе Питирима Тамбовского приписывают иконы Божией Матери Смоленской, Казанской, Ильинско-Черниговской (Тамбовской), а также Распятия с предстоящими. Широко почитается Девпетуровская икона Божией Матери, считавшаяся келейным образом святителя (хранится в тамбовском кафедральном Спасо-Преображенском соборе).
Питирим Тамбовский был погребён в тамбовском Спасо-Преображенском соборе; при его гробнице засвидетельствованы многочисленные чудотворения, с 1832 года вносившиеся в рукописную книгу «Описание чудес святителя Питирима, второго епископа Тамбовского, с кратким сведением о его жизни» (ныне хранится в Тамбовском областном краеведческом музее). Питирим Тамбовский причислен к лику святых в 1914 году. День памяти по календарю РПЦ - 28 июля (10 август), а также в соборах тамбовских и смоленских святых.