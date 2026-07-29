ПИТИРИМ

ПИТИРИМ - пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Рос­сии (с 1672 года).

До по­стри­же­ния в мо­на­хи был же­нат, имел сы­на.

По­сле смер­ти же­ны при­нял мо­наше­ский по­стриг в Спа­со-Ев­фи­мие­вом монастыре в Суз­да­ле, с 1650 года - на­стоя­тель это­го мо­на­сты­ря в са­не ар­хи­ман­д­ри­та. С 1654 года - на­стоя­тель московского Но­во­спас­ско­го мо­на­с­ты­ря. В 1655 году - пат­ри­ар­хом Ни­ко­ном Питирим ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы и воз­ве­дён в сан ми­тро­по­ли­та Сар­ско­го и По­дон­ско­го, пре­бы­вал в Мо­ск­ве на Кру­тиц­ком под­во­рье, управ­лял де­ла­ми при пат­ри­ар­хе. При­ни­мал уча­стие в важ­ней­ших цер­ков­но-государственных со­бы­ти­ях: уча­ст­во­вал в цер­ков­ном со­бо­ре 1655 года, в 1656 году вме­сте с па­три­ар­хом Ни­ко­ном ос­вя­щал храм в Ивер­ском мо­на­сты­ре на Вал­дае, в том же го­ду на­хо­дил­ся в цар­ской сви­те во вре­мя вы­ез­да ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча из Мо­ск­вы к вой­ску по по­во­ду объ­яв­ле­ния вой­ны со Шве­ци­ей, кре­стил цар­ских де­тей, в том числе в 1662 году - бу­ду­ще­го ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча.

Ос­та­вив в 1658 году пат­ри­ар­ший пре­стол, Ни­кон дал бла­го­сло­ве­ние Питириму управ­лять Цер­ко­вью, но без ти­ту­ла ме­сто­блю­сти­те­ля. Питирим пер­вым со­об­щил ца­рю об ос­тав­ле­нии пат­ри­ар­ше­ст­ва Ни­ко­ном; по ука­зу ца­ря ис­пол­нял обя­зан­но­сти пат­ри­ар­ха. Со­зван­но­му в 1660 году цер­ков­но­му со­бо­ру царь объ­я­вил, что по­ка­за­ния Питирима сви­де­тель­ст­ву­ют о са­мо­воль­ном ос­тав­ле­нии Ни­ко­ном пре­сто­ла и об от­ре­че­нии от не­го «с клят­вой», что оз­на­ча­ло воз­мож­ность по­став­ле­ния но­во­го пат­ри­ар­ха. В 1660 году Питирим вме­сте с кру­тиц­ким ар­хи­ман­д­ри­том Пав­лом (бу­ду­щим пре­ем­ни­ком Питирим на Сар­ской ми­тро­по­лии) об­ви­нён Ни­ко­ном в ор­га­ни­за­ции его от­рав­ле­ния (эти об­ви­не­ния Ни­кон позд­нее по­вто­рил на Боль­шом московском со­бо­ре 1666-1667 годов, объ­я­вив Питирима сво­им злей­шим вра­гом). В 1662 году Питирим был ана­фе­мат­ст­во­ван Ни­ко­ном по при­чи­не са­мо­воль­но­го по­став­ле­ния им в мае 1661 года блю­сти­те­лем Ки­ев­ской ми­тро­по­лии, на­хо­див­шей­ся в ве­де­нии Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та, епископа Мсти­слав­ско­го и Ор­шан­ско­го Ме­фо­дия, управ­ле­ния Питирим од­но­вре­мен­но тре­мя епар­хия­ми (пат­ри­ар­шей, Сар­ской и Суз­даль­ской), пре­кра­ще­ния по­ми­на­ния име­ни Ни­ко­на на ли­тур­гии и на­ка­за­ния свя­щен­ни­ков, про­дол­жав­ших его по­ми­нать, а так­же из-за пред­при­ня­то­го Питирим вес­ной 1659 года «ше­ст­вия на ос­ля­ти» в Верб­ное вос­кре­се­нье, яв­ляв­ше­го­ся пре­ро­га­ти­вой пат­ри­ар­ха.

В августе 1664 года Питирим по­став­лен на Нов­го­род­скую ми­тро­по­лию. Во вре­мя су­да над Ни­ко­ном на Боль­шом московском со­бо­ре 1666-1667 годов до при­ез­да восточных пат­ри­ар­хов (Алек­сан­д­рий­ско­го Паи­сия и Ан­ти­охий­ско­го Ма­ка­рия) был пред­се­да­тель­ст­вую­щим, при под­держ­ке ца­ря яв­лял­ся од­ним из об­ви­ни­те­лей Ни­ко­на и наи­бо­лее рез­ким кри­ти­ком его цер­ков­ной дея­тель­но­сти, вы­сту­пал за из­вер­же­ние Ни­ко­на из са­на. Ве­ро­ят­но, Питирим на­де­ял­ся за­нять пат­ри­ар­ший пре­стол, од­на­ко со­бор из­брал пат­ри­ар­хом Ио­а­са­фа II . Питирим - ав­тор важ­ней­ших дея­ний со­бо­ра 1666-1667 годов: дог­ма­тического до­ку­мен­та «Ис­по­ве­да­ние» и «От­ве­та» ца­рю на пер­вом за­се­да­нии со­бо­ра на во­про­сы о пра­во­слав­но­сти восточных пат­ри­ар­хов и пра­виль­но­сти греческих книг. Ак­тив­но про­во­дил в жизнь ре­ше­ния со­бо­ра.

В 1667 году по ини­циа­ти­ве Питирима бы­ли об­ре­те­ны мо­щи преподобного Ни­ла Сто­ло­бен­ско­го. При Питириме в 1670-1672 годах бы­ли пе­ре­строе­ны несколько церк­вей и цер­ков­ных зда­ний в Нов­го­ро­де, обо­га­ще­на риз­ни­ца Со­фий­ско­го со­бо­ра.

По­сле смер­ти пат­ри­ар­ха Ио­а­са­фа II Питирим 7 (17) июля 1672 года воз­ве­дён на пат­ри­ар­ший пре­стол. На­хо­дясь в пре­клон­ном воз­рас­те, не про­яв­лял ак­тив­но­сти и са­мостоя­тель­но­сти в цер­ков­ных де­лах, по-преж­не­му на­хо­дил­ся под цар­ским по­кро­ви­тель­ст­вом. Прак­ти­че­ски цер­ков­ным управ­ле­ни­ем при нём ве­дал митрополит Нов­го­род­ский Ио­а­ким (Са­вё­лов), бу­ду­щий пат­ри­архитектор В 1672 году в Чу­до­вом мо­на­сты­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля Питирим кре­стил ца­ре­ви­ча Пет­ра Алек­сее­ви­ча, бу­ду­ще­го Пет­ра I. В том же го­ду за­сту­пил­ся пе­ред ца­рём Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем за боя­ры­ню Ф.П. Мо­ро­зо­ву и её се­ст­ру княжну Е.П. Уру­со­ву, на­хо­див­ших­ся в за­то­че­нии за за­щи­ту ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. Царь пред­ло­жил Питириму са­мо­му до­про­сить Мо­ро­зо­ву, что­бы убе­дить­ся в не­пре­клон­но­сти её убе­ж­де­ний; по­сле до­про­са, во вре­мя ко­то­ро­го Мо­ро­зо­ва от­ка­за­лась встать пе­ред пат­ри­ар­хом, Питирим, ви­дя её упор­ст­во, не вы­дви­гал даль­ней­ших хо­да­тайств в её за­щи­ту. В 1673 году по бла­го­сло­ве­нию Питирим близ города Ос­таш­ков был ос­но­ван жен­ский мо­на­стырь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние». По­хо­ро­нен Питирим в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля.

Из письменного на­сле­дия Питирима из­вест­ны его речь при по­став­ле­нии в пат­ри­ар­хи, другие ре­чи, про­из­не­сён­ные в раз­ное вре­мя, несколько гра­мот, в том числе 2 ду­хов­ные гра­мо­ты (за­ве­ща­ния). Несколько ре­чей Питирима и его ду­хов­ная гра­мо­та, на­пи­сан­ная во вре­мя пре­бы­ва­ния на Нов­го­род­ской ка­фед­ре, со­хра­ни­лись в ар­хи­ве Си­ме­о­на По­лоц­ко­го , с ко­то­рым Питирим об­щал­ся.

Сочинения: Речь, гла­го­лан­ная от свя­тей­ше­го пат­ри­ар­ха Пи­ти­ри­ма по воз­ве­де­нии его на пат­ри­ар­ше­ский пре­стол в ле­то, ию­ля в 7-й день / Публ. Д. Ду­бен­ско­го // Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. М., 1847. № 2. Отд. 4.

Ис­точники:

Ма­те­риа­лы для ис­то­рии рас­ко­ла за пер­вое вре­мя его су­ще­ст­во­ва­ния / Под ред. Н. Суб­бо­ти­на. М., 1876. Т. 2;

Де­ло о Пат­ри­ар­хе Ни­ко­не. СПб., 1897.

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