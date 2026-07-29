ПИТИРИМ
ПИТИРИМ - патриарх Московский и всея России (с 1672 года).
До пострижения в монахи был женат, имел сына.
После смерти жены принял монашеский постриг в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, с 1650 года - настоятель этого монастыря в сане архимандрита. С 1654 года - настоятель московского Новоспасского монастыря. В 1655 году - патриархом Никоном Питирим рукоположен в епископы и возведён в сан митрополита Сарского и Подонского, пребывал в Москве на Крутицком подворье, управлял делами при патриархе. Принимал участие в важнейших церковно-государственных событиях: участвовал в церковном соборе 1655 года, в 1656 году вместе с патриархом Никоном освящал храм в Иверском монастыре на Валдае, в том же году находился в царской свите во время выезда царя Алексея Михайловича из Москвы к войску по поводу объявления войны со Швецией, крестил царских детей, в том числе в 1662 году - будущего царя Фёдора Алексеевича.
Оставив в 1658 году патриарший престол, Никон дал благословение Питириму управлять Церковью, но без титула местоблюстителя. Питирим первым сообщил царю об оставлении патриаршества Никоном; по указу царя исполнял обязанности патриарха. Созванному в 1660 году церковному собору царь объявил, что показания Питирима свидетельствуют о самовольном оставлении Никоном престола и об отречении от него «с клятвой», что означало возможность поставления нового патриарха. В 1660 году Питирим вместе с крутицким архимандритом Павлом (будущим преемником Питирим на Сарской митрополии) обвинён Никоном в организации его отравления (эти обвинения Никон позднее повторил на Большом московском соборе 1666-1667 годов, объявив Питирима своим злейшим врагом). В 1662 году Питирим был анафематствован Никоном по причине самовольного поставления им в мае 1661 года блюстителем Киевской митрополии, находившейся в ведении Константинопольского патриархата, епископа Мстиславского и Оршанского Мефодия, управления Питирим одновременно тремя епархиями (патриаршей, Сарской и Суздальской), прекращения поминания имени Никона на литургии и наказания священников, продолжавших его поминать, а также из-за предпринятого Питирим весной 1659 года «шествия на осляти» в Вербное воскресенье, являвшегося прерогативой патриарха.
В августе 1664 года Питирим поставлен на Новгородскую митрополию. Во время суда над Никоном на Большом московском соборе 1666-1667 годов до приезда восточных патриархов (Александрийского Паисия и Антиохийского Макария) был председательствующим, при поддержке царя являлся одним из обвинителей Никона и наиболее резким критиком его церковной деятельности, выступал за извержение Никона из сана. Вероятно, Питирим надеялся занять патриарший престол, однако собор избрал патриархом Иоасафа II. Питирим - автор важнейших деяний собора 1666-1667 годов: догматического документа «Исповедание» и «Ответа» царю на первом заседании собора на вопросы о православности восточных патриархов и правильности греческих книг. Активно проводил в жизнь решения собора.
В 1667 году по инициативе Питирима были обретены мощи преподобного Нила Столобенского. При Питириме в 1670-1672 годах были перестроены несколько церквей и церковных зданий в Новгороде, обогащена ризница Софийского собора.
После смерти патриарха Иоасафа II Питирим 7 (17) июля 1672 года возведён на патриарший престол. Находясь в преклонном возрасте, не проявлял активности и самостоятельности в церковных делах, по-прежнему находился под царским покровительством. Практически церковным управлением при нём ведал митрополит Новгородский Иоаким (Савёлов), будущий патриархитектор В 1672 году в Чудовом монастыре Московского Кремля Питирим крестил царевича Петра Алексеевича, будущего Петра I. В том же году заступился перед царём Алексеем Михайловичем за боярыню Ф.П. Морозову и её сестру княжну Е.П. Урусову, находившихся в заточении за защиту старообрядчества. Царь предложил Питириму самому допросить Морозову, чтобы убедиться в непреклонности её убеждений; после допроса, во время которого Морозова отказалась встать перед патриархом, Питирим, видя её упорство, не выдвигал дальнейших ходатайств в её защиту. В 1673 году по благословению Питирим близ города Осташков был основан женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Знамение». Похоронен Питирим в Успенском соборе Московского Кремля.
Из письменного наследия Питирима известны его речь при поставлении в патриархи, другие речи, произнесённые в разное время, несколько грамот, в том числе 2 духовные грамоты (завещания). Несколько речей Питирима и его духовная грамота, написанная во время пребывания на Новгородской кафедре, сохранились в архиве Симеона Полоцкого, с которым Питирим общался.
Сочинения: Речь, глаголанная от святейшего патриарха Питирима по возведении его на патриаршеский престол в лето, июля в 7-й день / Публ. Д. Дубенского // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1847. № 2. Отд. 4.
Источники:
Материалы для истории раскола за первое время его существования / Под ред. Н. Субботина. М., 1876. Т. 2;
Дело о Патриархе Никоне. СПб., 1897.