ПИТЕКАНТРОП На чтение: 1 минута

ПИТЕКАНТРОП - устаревшее название ископаемых людей вида Homo erectus.

Вве­де­но в обо­рот Э. Гек­ке­лем для по­сту­ли­ро­ван­но­го им «про­ме­жу­точ­но­го зве­на» ме­ж­ду обезь­я­ной и че­ло­ве­ком (Pi­thecanthropus alalus - «обезь­я­но­че­ло­век, ли­шён­ный ре­чи»).

В 1891 году Э. Дю­буа оп­ре­де­лил свою на­ход­ку в Три­ни­ле как вид P. erectus. Г.Г.Р. фон Кё­ниг­свальд к ро­ду питекантропа от­нёс свои на­ход­ки в Мод­жо­кер­то и Сан­ги­ра­не (так называемый яван­ский, или моджокертский, пи­те­кан­троп); в 1939 году он вме­сте с Ф. Вей­ден­рей­хом вклю­чил в не­го си­нан­тро­па («ки­тай­ский пи­те­кан­троп»).

Название «питекантроп» («аф­ри­кан­ский пи­те­кан­т­роп») ино­гда при­ме­ня­ет­ся для ви­да Ho­mo ergaster.

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