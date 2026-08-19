ПИТАРЫ
ПИТАРЫ - в индуизме класс мифологических персонажей, обожествлённые первопредки.
Согласно Ригведе, питары связаны с богом смерти Ямой, правителем царства умерших, и вместе с ним присутствуют на ведийских жертвоприношениях, наслаждаясь жертвенными напитками. Их местопребыванием является особое небесное пространство - питрилока (мир предков). Судя по посвящённому питарам гимну (Ригведа 10:54), к ним обращались с просьбами о даянии богатства, потомства и других жизненных благ, но в то же время с просьбами о недопущении вреда, который они могли причинить. Эта черта культа питары роднит их с богом Рудрой, имевшим, возможно, неарийское происхождение.
С целью умилостивления питар индусы до сих пор совершают поминальные обряды под общим названием «шраддха», которые должен проводить старший мужчина в семье. Считается, что разрыв в линии мужского потомства представляет опасность для благополучия питар. Обязательный элемент этих обрядов - кормление предков специально приготовленными шариками из риса (пинда) и участие брахманов, которых кормят и одаривают как олицетворённых предков.
Питары обладают признаками богов (бессмертие, передвижение в разных мирах, творение космических объектов), но в мифологическом пространстве индуизма они занимают периферийное положение.
Путь питар (питрияна), по которому идут к смерти обыкновенные люди, противопоставлен пути богов (деваяна), на который вступают те, кто стремится к освобождению от телесных пут и соединению с божественным абсолютом. Различение этих путей восходит к ранним Упанишадам (первая половина I тысячелетия до н.э.).