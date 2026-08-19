ПИТАРЫ

ПИТАРЫ - в индуизме класс мифологических персонажей, обожествлённые первопредки.

Со­глас­но Риг­ве­де, питары свя­за­ны с бо­гом смер­ти Ямой, пра­ви­те­лем цар­ст­ва умер­ших, и вме­сте с ним при­сут­ст­ву­ют на ве­дий­ских жерт­во­при­но­ше­ни­ях, на­сла­ж­да­ясь жерт­вен­ны­ми на­пит­ка­ми. Их ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем яв­ля­ет­ся осо­бое не­бес­ное про­стран­ст­во - пит­ри­ло­ка (мир пред­ков). Су­дя по по­свя­щён­но­му питарам гим­ну (Риг­ве­да 10:54), к ним об­ра­ща­лись с прось­ба­ми о дая­нии бо­гат­ст­ва, по­том­ст­ва и других жиз­нен­ных благ, но в то же вре­мя с прось­ба­ми о не­до­пу­ще­нии вре­да, ко­то­рый они мог­ли при­чинить. Эта чер­та куль­та питары род­нит их с бо­гом Руд­рой, имев­шим, воз­мож­но, не­арий­ское про­ис­хо­ж­де­ние.

С це­лью уми­ло­стив­ле­ния питар ин­ду­сы до сих пор со­вер­ша­ют по­ми­наль­ные об­ря­ды под об­щим названием «шрадд­ха», ко­то­рые дол­жен про­во­дить стар­ший муж­чи­на в се­мье. Счи­та­ет­ся, что раз­рыв в ли­нии муж­ско­го по­том­ст­ва пред­став­ля­ет опас­ность для бла­го­по­лу­чия питар. Обя­за­тель­ный эле­мент этих об­ря­дов - корм­ле­ние пред­ков спе­ци­аль­но при­го­тов­лен­ны­ми ша­ри­ка­ми из ри­са (пин­да) и уча­стие брах­ма­нов, ко­то­рых кор­мят и ода­ри­ва­ют как оли­це­тво­рён­ных пред­ков.

Питары об­ла­да­ют при­зна­ка­ми бо­гов (бес­смер­тие, пе­ре­дви­же­ние в раз­ных ми­рах, тво­ре­ние кос­мических объ­ек­тов), но в ми­фо­ло­гическом про­стран­ст­ве ин­ду­из­ма они за­ни­ма­ют пе­ри­фе­рий­ное по­ло­же­ние.

Путь питар (пит­рия­на), по ко­то­ро­му идут к смер­ти обык­но­вен­ные лю­ди, про­ти­во­пос­тав­лен пу­ти бо­гов (де­вая­на), на ко­то­рый всту­па­ют те, кто стре­мит­ся к ос­во­бо­ж­де­нию от те­лес­ных пут и со­еди­не­нию с бо­же­ст­вен­ным аб­со­лю­том. Раз­ли­че­ние этих пу­тей вос­хо­дит к ран­ним Упа­ни­ша­дам (первая половина I тысячелетия до н.э.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)