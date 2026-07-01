ПИСИДИЯ (греч. Πισιδία)

Горная область на юго-западе Малой Азии.

Писидия располагалась на Памфилийской равине, граничит с востоке с Ликаонией, Исаврией, Киликией , на севере с Фригией, на западе с Карией и Ликией, на юге с Памфилией . Главными городами Писидии были Сагаласс, Кремна, Педнелис, Селга, Термесс. В древнейшие времена Писидией владели хетты, затем лидийцы. Защищенные труднопроходимыми горами, жители Писидии смогли избежать полного контроля со стороны персов и эллинистических царей, сначала Селевкидов, а затем Атталидов.

В 133 г. до н.э. Писидия вместе с Пергамским царством достается по завещанию Аттала III Риму, но римляне отказались от прямого управления этой областью, предочтя заключать договоры с отдельными городами. В 68 г. до н.э. был издан закон, предоставлявший жителям Термесса различные льготы (lex Antonia de Termessibus). В 36 г. до н.э. галатский царь Аминта II был назначен писидийским царем, но до тех пор, пока область не была включена в состав провинции Галатия (25 г. до н.э.), полностью она не контролировалась. Для поддержания порядка Августом были основаны неколько колоний (Писидийская Антиохия, Кремна и др.). Писидия была в большой степени эллинизирована, но местные культы, традиции и язык долго сохранялись в сельских районах.