ПИЩАЛЬ

ПИЩАЛЬ - об­щее на­име­но­ва­ние ста­рин­ных русских артиллерийских ору­дий при­цель­ной (на­стиль­ной) стрель­бы и руч­но­го ог­не­стрель­но­го ору­жия .

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в конце XIV века, ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла со второй половины XV века. Пищаль - ору­дие то­го вре­ме­ни, в от­ли­чие от пуш­ки, име­ла бо­лее длин­ный ствол и мень­ший ка­либр. В XVI веке пищаль ста­ла са­мым мно­го­об­раз­ным ти­пом ору­дий.

В за­ви­си­мо­сти от на­зна­че­ния они де­ли­лись на сте­но­бит­ные (осад­ные), за­тин­ные (кре­по­ст­ные) и пол­ко­вые (по­ле­вые). Наи­бо­лее мощ­ные сте­но­бит­ные пищали име­ли собственного на­име­но­ва­ния, например: «Ин­рог» (ка­либр 219 мм, мас­са 7,4 т, дли­на ство­ла 5,8 м) и «Лев» (183 мм, 5,6 т, 5,4 м), от­ли­тые А. Чо­хо­вым в 1577 и 1590 годах. Пер­вая из них при­ме­ня­лась в Смо­лен­ской вой­не 1632-1634 годов, вто­рая - в Нарв­ском сра­же­нии 1700 года (ны­не хра­нят­ся в Во­енно-ис­то­рическом му­зее ар­тил­ле­рии, инженерных войск и войск свя­зи в Санкт-Пе­тер­бур­ге). Для стрель­бы ис­поль­зо­ва­лись в основном же­лез­ные, свин­цо­вые и чу­гун­ные яд­ра, дробь (свин­цо­вая и же­лез­ная кар­течь), а с начала XVII века+ и раз­рыв­ные сна­ря­ды.

Эф­фек­тив­ная даль­ность стрель­бы да­же са­мых мощ­ных пищаль не пре­вы­ша­ла 600 м. По сво­ему на­зна­че­нию и кон­ст­рук­ции пищаль бы­ли близ­ки к пуш­кам, по­это­му час­то на­име­но­ва­ния этих ору­дий сме­ши­ва­лись. Про­цесс сбли­же­ния ме­ж­ду ни­ми за­вер­шил­ся в конце XVII века об­ра­зо­ва­ни­ем од­но­го ти­па ору­дий - пу­шек. К руч­но­му ору­жию уже мож­но бы­ло от­не­сти наи­бо­лее лёг­кие за­тин­ные пищали, ис­поль­зо­вав­шие­ся в ка­че­ст­ве кре­по­ст­ных ору­дий. Поя­вив­шие­ся за­тем несколько ти­пов руч­но­го ору­жия име­ли об­щее название пищали: руч­ни­цы - ору­жие пе­ших вои­нов; за­вес­ные пищали - пе­ре­но­сив­шие­ся за спи­ной на рем­не; не­до­мер­ки - с уко­ро­чен­ным ство­лом и другие.

С по­яв­ле­ни­ем фи­тиль­ных зам­ков руч­ные пищали при­об­ре­ли осо­бен­но­сти, свой­ст­вен­ные стрелковому ору­жию. Ка­либр руч­ной пищаль до­хо­дил до 22 мм, мас­са - до 8 кг (при стрель­бе обыч­но опи­ра­лась на бер­дыш или другую опо­ру), даль­ность стрель­бы со­став­ля­ла 150-200 м. Руч­ные крем­нё­вые пищали на­хо­ди­лись на воо­ру­же­нии российской ар­мии до XVIII века. Вои­ны, об­слу­жи­вав­шие пищаль-ору­дия или воо­ру­жён­ные руч­ны­ми пищаль, на­зы­ва­лись пи­щаль­ни­ка­ми.

В Западной Ев­ро­пе ору­жие, по­доб­ное руч­ной пищали, на­зы­ва­ют ар­ке­бу­зой.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)