ПИЩАЛЬ
ПИЩАЛЬ - общее наименование старинных русских артиллерийских орудий прицельной (настильной) стрельбы и ручного огнестрельного оружия.
Впервые упоминается в конце XIV века, широкое распространение получила со второй половины XV века. Пищаль - орудие того времени, в отличие от пушки, имела более длинный ствол и меньший калибр. В XVI веке пищаль стала самым многообразным типом орудий.
В зависимости от назначения они делились на стенобитные (осадные), затинные (крепостные) и полковые (полевые). Наиболее мощные стенобитные пищали имели собственного наименования, например: «Инрог» (калибр 219 мм, масса 7,4 т, длина ствола 5,8 м) и «Лев» (183 мм, 5,6 т, 5,4 м), отлитые А. Чоховым в 1577 и 1590 годах. Первая из них применялась в Смоленской войне 1632-1634 годов, вторая - в Нарвском сражении 1700 года (ныне хранятся в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге). Для стрельбы использовались в основном железные, свинцовые и чугунные ядра, дробь (свинцовая и железная картечь), а с начала XVII века+ и разрывные снаряды.
Эффективная дальность стрельбы даже самых мощных пищаль не превышала 600 м. По своему назначению и конструкции пищаль были близки к пушкам, поэтому часто наименования этих орудий смешивались. Процесс сближения между ними завершился в конце XVII века образованием одного типа орудий - пушек. К ручному оружию уже можно было отнести наиболее лёгкие затинные пищали, использовавшиеся в качестве крепостных орудий. Появившиеся затем несколько типов ручного оружия имели общее название пищали: ручницы - оружие пеших воинов; завесные пищали - переносившиеся за спиной на ремне; недомерки - с укороченным стволом и другие.
С появлением фитильных замков ручные пищали приобрели особенности, свойственные стрелковому оружию. Калибр ручной пищаль доходил до 22 мм, масса - до 8 кг (при стрельбе обычно опиралась на бердыш или другую опору), дальность стрельбы составляла 150-200 м. Ручные кремнёвые пищали находились на вооружении российской армии до XVIII века. Воины, обслуживавшие пищаль-орудия или вооружённые ручными пищаль, назывались пищальниками.
В Западной Европе оружие, подобное ручной пищали, называют аркебузой.