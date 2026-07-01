ПИСЕМСКИЙ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ

ПИСЕМСКИЙ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ - русский дипломат и военный деятель, думный дворянин.

Из ро­да ко­ст­ром­ских де­тей бо­яр­ских. Ты­сяч­ник 3-й ста­тьи по городу Га­лич (1550 год), в Дво­ро­вой тет­ра­ди середине XVI века за­пи­сан сре­ди дво­ро­вых де­тей бо­яр­ских по городу Ка­ши­ра, в бо­яр­ском спи­ске 1577 года - сре­ди дво­рян мо­с­ков­ских.

По­слан­ник в Крым­ское хан­ст­во (1564 год), при­вёз из Мо­ск­вы окон­чательный текст рус­ско-крым­ско­го со­юз­но­го до­го­во­ра про­тив Великого княжества Ли­тов­ско­го . Вслед­ст­вие от­ка­за крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I ра­ти­фи­ци­ро­вать это со­гла­ше­ние ос­тал­ся в Кры­му в ка­че­ст­ве второго по­сла при А.Ф. На­гом и почётного плен­ни­ка ха­на (в 1569 году за­клю­чён в кре­пость Ман­гуп близ города Бах­чи­са­рай; от­пу­щен на ро­ди­ну в 1572 году). На­хо­дясь в пле­ну, совместно с На­гим осу­ще­ст­в­лял сбор во­енно-по­ли­тической ин­фор­ма­ции, в 1566 году от­ка­зал­ся ут­вер­дить крым­ско-татарский ва­ри­ант до­го­во­ра с Русским государством, в ко­то­ром, в ча­ст­но­сти, от­сут­ст­во­ва­ло обя­за­тель­ст­во Крым­ско­го хан­ст­ва уча­ст­во­вать в Ли­вон­ской вой­не 1558-1583 годов на сто­ро­не Русского государства.

Взят за­оч­но ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным в оп­рич­ни­ну (1571 год).

Второй по­сол к польскому ко­ро­лю С. Ба­то­рию (1581, 1586 годы; цель обе­их мис­сий - за­клю­че­ние мир­но­го до­го­во­ра ме­ж­ду Русским государством и Ре­чью По­спо­ли­той). Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, ко­ман­до­вал (вме­сте с князем З.И. Со­гор­ским) по­сош­ны­ми людь­ми (1579 год). Первый го­ло­ва (1580-1581 годы) и третий вое­во­да (1582 год) в час­ти Смо­лен­ска (в так называемом Но­вом боль­шом го­ро­де).

Гла­ва русского по­соль­ст­ва в Анг­лию (1582-1583 годы); вёл пе­ре­го­во­ры с английской ко­ро­ле­вой Ели­за­ве­той I Тю­дор о за­клю­че­нии русско-английского во­енного сою­за и при­гла­ше­нии в Русское государство мас­те­ров и рат­ных лю­дей, а так­же о бра­ко­со­че­та­нии ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча и род­ст­вен­ни­цы ко­ро­ле­вы М. Гас­тингс (в русских до­ку­мен­тах фи­гу­ри­ру­ет как пле­мян­ни­ца Ели­за­ве­ты I; встре­ча Писемского и Гас­тингс в мае 1583 года по­слу­жи­ла сю­же­том кар­ти­ны Н.В. Нев­ре­ва «По­сол Ио­ан­на Гроз­но­го Пи­сем­ский смот­рит для не­го в Анг­лии не­вес­ту...», 1883 год).

Во вре­мя ди­пло­ма­тических мис­сий 1580-х годов но­сил почётный ти­тул на­ме­ст­ни­ка Шац­ко­го. На­ме­ст­ник и второй вое­во­да в Чер­ни­го­ве (1584-1585 годы). В 1590 году - второй по­сол на русско-шведском по­соль­ском съез­де, про­хо­див­шем на мос­ту че­рез реку Нар­ва во вре­мя Русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов. третий вое­во­да в Нов­го­ро­де (1591 год).

Вла­дел вот­чи­на­ми в Ко­ст­ром­ском и Ко­ло­мен­ском уез­дах, по­ме­сть­я­ми - в Де­ди­лов­ском и Ко­ло­мен­ском уез­дах.

Пе­ред смер­тью при­нял ино­чес­кий по­стриг с име­нем Фео­до­сий.

Ис­точники:

Тол­стой Ю.[В.] Пер­вые со­рок лет сно­ше­ний ме­ж­ду Рос­си­ею и Анг­ли­ею. 1553-1593. СПб., [1875]. № 41-44;

Сбор­ник им­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. СПб., 1883. Т. 38. № 2;

Пу­те­ше­ст­вия рус­ских по­слов XVI-XVII вв.: Ста­тей­ные спи­ски. М.; Л., 1954;

Ка­бар­ди­но-рус­ские от­но­ше­ния в XVI-XVIII вв. М., 1957. Т. 1. № 9-11, 18.

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