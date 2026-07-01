ПИСЕМСКИЙ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ
ПИСЕМСКИЙ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ - русский дипломат и военный деятель, думный дворянин.
Из рода костромских детей боярских. Тысячник 3-й статьи по городу Галич (1550 год), в Дворовой тетради середине XVI века записан среди дворовых детей боярских по городу Кашира, в боярском списке 1577 года - среди дворян московских.
Посланник в Крымское ханство (1564 год), привёз из Москвы окончательный текст русско-крымского союзного договора против Великого княжества Литовского. Вследствие отказа крымского хана Девлет-Гирея I ратифицировать это соглашение остался в Крыму в качестве второго посла при А.Ф. Нагом и почётного пленника хана (в 1569 году заключён в крепость Мангуп близ города Бахчисарай; отпущен на родину в 1572 году). Находясь в плену, совместно с Нагим осуществлял сбор военно-политической информации, в 1566 году отказался утвердить крымско-татарский вариант договора с Русским государством, в котором, в частности, отсутствовало обязательство Крымского ханства участвовать в Ливонской войне 1558-1583 годов на стороне Русского государства.
Взят заочно царём Иваном IV Васильевичем Грозным в опричнину (1571 год).
Второй посол к польскому королю С. Баторию (1581, 1586 годы; цель обеих миссий - заключение мирного договора между Русским государством и Речью Посполитой). Участник Ливонской войны 1558-1583 годов, командовал (вместе с князем З.И. Согорским) посошными людьми (1579 год). Первый голова (1580-1581 годы) и третий воевода (1582 год) в части Смоленска (в так называемом Новом большом городе).
Глава русского посольства в Англию (1582-1583 годы); вёл переговоры с английской королевой Елизаветой I Тюдор о заключении русско-английского военного союза и приглашении в Русское государство мастеров и ратных людей, а также о бракосочетании царя Ивана IV Васильевича и родственницы королевы М. Гастингс (в русских документах фигурирует как племянница Елизаветы I; встреча Писемского и Гастингс в мае 1583 года послужила сюжетом картины Н.В. Неврева «Посол Иоанна Грозного Писемский смотрит для него в Англии невесту...», 1883 год).
Во время дипломатических миссий 1580-х годов носил почётный титул наместника Шацкого. Наместник и второй воевода в Чернигове (1584-1585 годы). В 1590 году - второй посол на русско-шведском посольском съезде, проходившем на мосту через реку Нарва во время Русско-шведской войны 1590-1593 годов. третий воевода в Новгороде (1591 год).
Владел вотчинами в Костромском и Коломенском уездах, поместьями - в Дедиловском и Коломенском уездах.
Перед смертью принял иноческий постриг с именем Феодосий.
Источники:
Толстой Ю.[В.] Первые сорок лет сношений между Россиею и Англиею. 1553-1593. СПб., [1875]. № 41-44;
Сборник императорского Русского исторического общества. СПб., 1883. Т. 38. № 2;
Путешествия русских послов XVI-XVII вв.: Статейные списки. М.; Л., 1954;
Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. М., 1957. Т. 1. № 9-11, 18.