ПИСЕМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ

ПИСЕМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ - русский писатель.

Из ста­рин­но­го, но ос­ку­дев­ше­го дво­рян­ско­го ро­да. В 1840-1844 годах учил­ся на ма­те­ма­тическом от­де­ле­нии фи­лософского факультета Москоского университета. С 1845 года (с пе­ре­ры­ва­ми) на государственной служ­бе в Ко­ст­ро­ме, Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге; в 1872 году вы­шел в от­став­ку в чи­не надворного советника В 1857-1863 годах ре­дак­ти­ро­вал журнал «Биб­лио­те­ка для чте­ния» (до 1860 года совместно с А.В. Дру­жи­ни­ным).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1848 году (рас­сказ «Ни­на», с со­кра­ще­ния­ми). Ро­ман «Бо­яр­щи­на» (пер­во­на­чаль­ное название «Ви­но­ва­та ли она?») о по­ло­же­нии жен­щи­ны в об­ще­ст­ве, на­пи­сан­ный в ду­хе на­ту­раль­ной шко­лы в 1846 году и от­дан­ный в журнале «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» , был за­пре­щён цен­зу­рой и вы­шел толь­ко в 1858 году.

Ис­пы­тал влия­ние твор­че­ст­ва Н.В. Го­го­ля, вос­при­няв, од­на­ко, лишь его об­ли­чительный па­фос. В цен­тре вни­ма­ния Писемского - быт и нра­вы русской про­вин­ции в её не­при­гляд­ной по­все­днев­но­сти.

Ус­пех при­нес­ла по­весть «Тю­фяк» (1850 год), рас­кры­ваю­щая глу­бо­кую дра­му жиз­ни ни­чем не при­ме­ча­тель­ных лю­дей, в ко­то­рой про­яви­лись ха­рак­тер­ные для все­го даль­ней­ше­го твор­че­ст­ва Писемского бес­по­щад­ная трез­вость то­на и ори­ен­та­ция ис­клю­чи­тель­но на здра­вый смысл. Пре­зре­ни­ем к под­лос­ти нра­вов об­ра­зо­ван­но­го со­сло­вия от­ме­че­ны по­вес­ти из жиз­ни про­винциального чи­нов­ни­че­ст­ва и дво­рян­ст­ва: «Сер­гей Пет­ро­вич Хо­за­ров и Ма­ри Сту­пи­цы­на. Брак по стра­сти» (1851 год), «M-r Бат­ма­нов» (1852 год), «Фан­фа­рон» (1854 год) и другие; ко­ме­дии «Ипо­хон­д­рик» (1852 год), «Раз­дел» (1853 год, поставлена в 1874 году). Га­ле­рея ко­ло­рит­ных народных ха­рак­те­ров, уви­ден­ных бес­при­стра­ст­ным взгля­дом, чу­ж­дым иде­а­ли­за­ции, сен­ти­мен­таль­но­сти и ди­дак­тиз­ма (ти­пич­ных для про­из­ве­де­ний о кре­сть­ян­ст­ве со­вре­мен­ни­ков П.), со­з­да­на в рас­ска­зах «Пи­тер­щик» (1852 год), «Ле­ший» (1853 год), «Плот­ни­чья ар­тель» (1855 год) (во­шли в сборник «Очер­ки из кре­сть­ян­ско­го бы­та», 1856 год), а так­же в по­вес­тях «Ста­рая ба­ры­ня» (1857 год), «Стар­ческий грех», рас­ска­зе «Бать­ка» (оба произведения - 1861 год).

Главное про­из­ве­де­ние Писемского - ро­ман «Ты­ся­ча душ» (1858 год) о прак­ти­циз­ме, по­дав­ляю­щем в че­ло­ве­ке его луч­шие ду­шев­ные ка­че­ст­ва. Не­ве­ри­ем в эф­фек­тив­ность кре­сть­ян­ской ре­фор­мы и пре­об­ра­зо­вательные уст­рем­ле­ния де­мо­кра­ти­че­ски на­стро­ен­ной ин­тел­ли­ген­ции про­ник­нут ан­ти­ни­ги­ли­сти­че­ский ро­ман «Взба­ла­му­чен­ное мо­ре» (1863 год) - пер­вый об­ра­зец жан­ра.

Из дра­ма­тур­гических про­из­ве­де­ний Писемского наи­боль­шую из­вест­ность сни­ска­ла дра­ма из народной жиз­ни «Горь­кая судь­би­на» (1859 год, поставлена в 1863 году). По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись так­же ан­ти­ка­пи­та­ли­стические пье­сы «Ва­ал», «Под­ко­пы» («Хищ­ни­ки», обе - 1873 года), «Про­све­щён­ное вре­мя» (1875 год), «Фи­нан­со­вый ге­ний» (1876 год).

Для близ­ких эс­те­ти­ке на­ту­ра­лиз­ма, про­ни­зан­ных скеп­си­сом и иро­ни­ей про­из­ве­де­ний Писемского ха­рак­тер­ны за­ни­ма­тель­ность и ди­на­мич­ность по­ве­ст­во­ва­ния, жи­вость диа­ло­гов и вер­ность в пе­ре­да­че про­сто­на­род­ной ре­чи.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ис­то­рические дра­мы «Са­мо­управ­цы» (1865 год, опубликована в 1867 году), «По­ру­чик Глад­ков» (1867 год), «Ми­ло­слав­ские и На­рыш­ки­ны» (опубликована в 1886 году); ро­ма­ны «Бо­га­тый же­них» (1851-1852 годы), «Лю­ди со­ро­ко­вых го­дов» (1869 год), «В во­до­во­ро­те» (1871 год), «Ме­ща­не» (1877 год), «Ма­со­ны» (1880 год); цикл рас­ска­зов «Рус­ские лгу­ны» (1865 год); пу­те­вые очер­ки; фель­е­то­ны; литературная кри­ти­ка.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. СПб., 1861-1867. Т. 1-4;

Ко­ме­дии, дра­мы и тра­ге­дии. М., 1874. Ч. 1-2;

Полн. собр. соч. 2-е изд. СПб.;

М., 1895- 1896. Т. 1-24;

Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1910-1911. Т. 1-8;

Собр. соч. М., 1959. Т. 1-9;

Собр. соч. М., 1982-1984. Т. 1-5.

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