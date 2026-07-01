ПИСЕМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ
ПИСЕМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ - русский писатель.
Из старинного, но оскудевшего дворянского рода. В 1840-1844 годах учился на математическом отделении философского факультета Москоского университета. С 1845 года (с перерывами) на государственной службе в Костроме, Москве, Санкт-Петербурге; в 1872 году вышел в отставку в чине надворного советника В 1857-1863 годах редактировал журнал «Библиотека для чтения» (до 1860 года совместно с А.В. Дружининым).
Дебютировал в печати в 1848 году (рассказ «Нина», с сокращениями). Роман «Боярщина» (первоначальное название «Виновата ли она?») о положении женщины в обществе, написанный в духе натуральной школы в 1846 году и отданный в журнале «Отечественные записки», был запрещён цензурой и вышел только в 1858 году.
Испытал влияние творчества Н.В. Гоголя, восприняв, однако, лишь его обличительный пафос. В центре внимания Писемского - быт и нравы русской провинции в её неприглядной повседневности.
Успех принесла повесть «Тюфяк» (1850 год), раскрывающая глубокую драму жизни ничем не примечательных людей, в которой проявились характерные для всего дальнейшего творчества Писемского беспощадная трезвость тона и ориентация исключительно на здравый смысл. Презрением к подлости нравов образованного сословия отмечены повести из жизни провинциального чиновничества и дворянства: «Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына. Брак по страсти» (1851 год), «M-r Батманов» (1852 год), «Фанфарон» (1854 год) и другие; комедии «Ипохондрик» (1852 год), «Раздел» (1853 год, поставлена в 1874 году). Галерея колоритных народных характеров, увиденных беспристрастным взглядом, чуждым идеализации, сентиментальности и дидактизма (типичных для произведений о крестьянстве современников П.), создана в рассказах «Питерщик» (1852 год), «Леший» (1853 год), «Плотничья артель» (1855 год) (вошли в сборник «Очерки из крестьянского быта», 1856 год), а также в повестях «Старая барыня» (1857 год), «Старческий грех», рассказе «Батька» (оба произведения - 1861 год).
Главное произведение Писемского - роман «Тысяча душ» (1858 год) о практицизме, подавляющем в человеке его лучшие душевные качества. Неверием в эффективность крестьянской реформы и преобразовательные устремления демократически настроенной интеллигенции проникнут антинигилистический роман «Взбаламученное море» (1863 год) - первый образец жанра.
Из драматургических произведений Писемского наибольшую известность снискала драма из народной жизни «Горькая судьбина» (1859 год, поставлена в 1863 году). Популярностью пользовались также антикапиталистические пьесы «Ваал», «Подкопы» («Хищники», обе - 1873 года), «Просвещённое время» (1875 год), «Финансовый гений» (1876 год).
Для близких эстетике натурализма, пронизанных скепсисом и иронией произведений Писемского характерны занимательность и динамичность повествования, живость диалогов и верность в передаче простонародной речи.
Среди других произведений: исторические драмы «Самоуправцы» (1865 год, опубликована в 1867 году), «Поручик Гладков» (1867 год), «Милославские и Нарышкины» (опубликована в 1886 году); романы «Богатый жених» (1851-1852 годы), «Люди сороковых годов» (1869 год), «В водовороте» (1871 год), «Мещане» (1877 год), «Масоны» (1880 год); цикл рассказов «Русские лгуны» (1865 год); путевые очерки; фельетоны; литературная критика.
Сочинения:
Сочинения. СПб., 1861-1867. Т. 1-4;
Комедии, драмы и трагедии. М., 1874. Ч. 1-2;
Полн. собр. соч. 2-е изд. СПб.;
М., 1895- 1896. Т. 1-24;
Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1910-1911. Т. 1-8;
Собр. соч. М., 1959. Т. 1-9;
Собр. соч. М., 1982-1984. Т. 1-5.