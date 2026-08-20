Писцы́ Дре́внего Еги́пта

Писцы́ Дре́внего Еги́пта — древнеегипетское слово сеш («писец») восходит к глаголу, означавшему «писать рисунок / текст». Оба слова передавались на письме знаком «палитры» с сухими чернилами двух цветов, сосудика для воды и кисти в чехле. В названиях должностей сеш означает «писарь», «письмоводитель». Иерархия и специализация писарских должностей прослеживается с середины III тысячелетия до н. э. Это же слово уважительно применялось ко всем обученным грамоте, поэтому почти весь управленческий класс Египта состоял из «писцов»; они же исполняли ключевые роли в храмовых обрядах, служили лекарями и т. д.

Необходимое писцу образование дети получали при домашнем обучении, а также в школах при дворце, ведомствах, учреждениях, храмах. О сословно-­классовых ограничениях приема в школы во II–I тысячелетиях до н. э. неизвестно. Центрального ведомства образования и обязательных учебных программ не было, и каждая школа учила по-своему — сообразно задачам подготовки служащих для данного учреждения. Базовый набор знаний был примерно одинаков: чтение текстов разных стадий развития египетского языка, владение скорописью, прикладные арифметика, гео­метрия и т. д.

Государственные административно-­хозяйственные должности представлялись формально не по праву наследства, а лишь при наличии у соискателя подобающего образования. Но поскольку именно писцы обычно имели все возможности обучить сыновей своему делу, фактически должности и положение в обществе часто наследовались, так что корпорация административно-­хозяйственных служащих была весьма замкнутой. Обретение квалификации писца избавляло египтянина от принудительного государственного распределения по профессиям тяжелого физического труда. Большим преимуществом считалось также гарантированное регулярное жалование и вероятность продвижения на руководящие посты. Школьникам рассказывали, что писец «освобожден от любых повинностей и защищен от всякой (тяжелой физической) работы... Это он руководит всякой работой в этой стране». Покровителями писцов считались бог Луны и знания Тот и богиня письма Сешат.

Лит .: Коростовцев М. А. Писцы древнего Египта. М., 1962; Eyre C. The Use of Documents in Pharaonic Egypt. Oxford, 2013; Allon N., Navratilova H. Ancient Egyptian Scribes: A Cultural Exploration. London, 2017; Ragazzoli C. Scribes. Les artisans du texte de l’Égypte ancienne (1550–1000). Paris, 2019. А. Е. Демидчик.