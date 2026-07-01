ПИСАТЕЛИ ИСТОРИИ АВГУСТОВ (лат. Scriptores Historiae Augustae)

Собрание 30 биографий римских императоров, цезарей и узурпаторов 117-284 гг. от Адриана до Карина и Нумериана .

Название этому произведению дал И. Казобон в 1603 г. Текст до нас дошел не полностью, так как существует лакуна за 244-253 гг. Эти биографии написаны по образцу Светония , но нет надежных основания утверждать, что они продолжали его жизнеописания цезарей и, следовательно, первоначально включали разделы, посвященные Нерве и Траяну. В тексте биографий утверждается, что они были написаны в царствование Диоклетиана и Константина I шестью разными авторами: Элий Спартиан, Юлий Капитолин, Вулкаций Галикан, Элий Лампридий, Требеллий Поллион, Флавий Вописк. Некоторые из биографий посвящены Диоклетиану и Константину I, некоторые частным лицам.

Авторы утверждают, что в своей работе использовали много источников, из которых до нашего времени сохранилось лишь несколько, в частности, «История» Геродиана; два основных источника биографий – труды Мария Максима и Герения Дексиппа, хотя и не дошли до нас, хорошо засвидетельствованы традицией. Писатели Истории Августов приводят многочисленные документы (постановления сената, письма и указы императоров, надписи и т.п.), которые неравномерно распределены между биографиями: жизнеописания малоизвестных императоров буквально заполнены документами, в то время, как в биографиях Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия и Септимия Севера, оцениваемых как вполне надежные, нет ни одного документа. Все это вызывает сомнения как в подлинности этих «документов», так и характера всего сборника, его цели и обстоятельствах его возникновения.

Г. Дессау в 1887 г. начал новый этап изучения Истории Августов, заявив, что она была написана не во времена Диоклетиана и Константина, а при Феодосии I, а за шестью именами писателей скрывается один автор. Он показал, что 17-19 главы биографии Септимия Севера копируют «О цезарях» Аврелия Виктора (ок. 360 г.), а жизнеописание Марка Аврелия (16,3-18,2) зависит от Евтропия (8, 11-14; 369 г.). Кроме того, в некоторых биографиях появляются нигде больше не засвидетельствованные персонажи, имена которых подобраны так, чтобы они казались предками семейств, возвысившихся в конце IV в., например, Секста Клавдия Петрония Проба, консула 395 г. После этого появилось много других аргументов, показывающих, что текст был создан не раньше конца IV в., но не в его начале (роль евнухов, намеки на более поздние события, сходство стиля с более поздними Аммианом Марцеллином и Иеронимом и др.). Исследование языка и стиля сочинения подтвердило предположение, что все тексты принадлежат одному и тому же автору.

О цели и времени создания этого сочинения до сих пор ведутся споры. Т. Моммзен, развивая мысли Дессау, предположил, что начальный текст был все-таки написан в начале IV в., а позже сильно переработан при Феодосии. Другие ученые предлагали датировки от правления Констанция II (Г. Штерн) до начала VI в. (А. Домашевский); последнее маловероятно, так как похоже, что Симмаху эти биографии уже были известны.

В настоящее время исследователи склоняются к датировке памятника концом IV в. Автор сборника симпатизирует сенату и не одобряет наследственную монархию и вмешательство армии в управление государством. Он пропагандирует религиозную терпимость, что вызвало предположение, что он был язычником, таким образом критиковавшим христианство. Р. Сайм высказал гипотезу о том, что автором Истории был некий грамматик-мошенник, изобретательный и энергичный, не лишенный чувства юмора. Т. Оноре предположил, что автором был некий юрист, работающий на императорской службе.

Издания :

Chastagnol A. Histoire Auguste. Paris, 1994;

Scriptores Historiae Augustae. Властелины Рима: Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана / Пер. С. Н. Кондратьева под ред. А. И. Доватура. М., 1992.

Иллюстрация :

Издание 1620 г. Париж.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев