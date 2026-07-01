ПИРСОН

ПИРСОН - транснациональная медиакорпорация.

Штаб-квар­ти­ра - в Лон­до­не . Об­щая сум­ма ак­ти­вов около 11,244 миллиардов фунтов стерлингов (2011 год), об­щее чис­ло за­ня­тых около 41 тысяч человек (2012 год). Основные струк­тур­ные под­раз­де­ле­ния (с 2013 года): «School», «Higher Education» (оба - учеб­ная литература и об­ра­зо­вательные тех­но­ло­гии), «Professional» (биз­нес-ин­фор­ма­ция), «North America», «Growth markets», «Core markets» (все - по ге­ог­ра­фическому прин­ци­пу).

Ос­но­ва­на С. Пир­со­ном в 1844 году как стро­ительная и инженерная ком­пания «S. Pear­son & Son» в Йорк­шире. При его вну­ке У. Пир­со­не (1856-1927 годы) пе­ре­ба­зи­ро­ва­лась в Лон­дон, пре­вра­ти­лась в круп­но­го под­ряд­чи­ка по строи­тель­ст­ву до­ков и пор­то­вых со­ору­же­ний (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ка­на­да, Мек­си­ка, Чи­ли), тон­не­лей [в том числе тон­нель Блэ­ку­олл под Тем­зой (1892-1897 годы)], же­лез­ных до­рог (Ис­па­ния, Ко­лум­бия, Ки­тай, Чи­ли). В 1897 году - пре­об­ра­зо­ва­на в ком­па­нию с ог­ра­ниченной от­вет­ст­вен­но­стью, в 1919 году - в хол­дин­го­вую ком­па­нию. В 1919 году вы­ку­пи­ла 45% ак­ций ин­ве­стиционного бан­ка «Lazard Bro­thers», име­ла до­ли в неф­тя­ных ком­па­ни­ях (для управ­ле­ния ими в 1919 году У. Пир­со­ном соз­да­на «Whitehall Petroleum Corporation»), бы­ла тес­но свя­за­на с анг­ло-ни­дерландской кор­по­ра­ци­ей «Shell». В 1921 году при­об­ре­ла пер­вые ак­ти­вы в из­да­тель­ском биз­не­се, став вла­дель­цем ря­да британских га­зет , объ­е­ди­нён­ных в груп­пу «West­minster Press». В 1957 году уси­ли­ла свою роль на ме­диа­рын­ке, ку­пив од­ну из ве­ду­щих ме­ж­ду­народных биз­нес-га­зет «Financial Times» (ос­но­ва­на в 1888 году) и по­лу­чив 50% ак­ций журнала «The Econo­mist» (при­над­ле­жа­ли «Financial Times» с 1928 года). С 1984 года - современное название.

Во второй половине XX века ак­тив­но рас­ши­ря­лась. При­об­ре­ла ряд из­да­тельств (в 1968 году - британское «Long­man», в 1970 году - британское «Penguin», в 1988 году - американское «Addison-Wesley»), в 1986-90 годах име­ла до­лю в британской те­ле­ви­зи­он­ной ком­па­нии «British Satellite Broadcasting», в 1993 году ку­пи­ла «Thames Television», в 1997 году - «All American Communications» (объ­еди­не­ны в под­раз­де­ле­ние «Pearson Tele­vision»). В конце 1990-х - 2000-е годах кон­со­ли­ди­ро­ва­ла и рас­ши­ри­ла ак­ти­вы в из­да­тель­ском биз­не­се и на рын­ке об­ра­зо­вательных про­грамм и тех­но­ло­гий [ку­пи­ла британское издательство «Dorling Kindersley» (2000 год), об­ра­зо­вательные ком­па­нии - британская «Edexcel» (2003 год) и американская «Harcourt Assessment» (2007 год) и другие], про­дав при этом ряд ак­ти­вов в других сфе­рах [в 2000 году - до­лю в «La­zard Brothers» и «Pearson Television», в 2007 году - французскую из­да­тель­скую груп­пу «Groupe Les Echos» и 79% ак­ций в испанской ме­диа­ком­па­нии «Recoletos» (ку­п­ле­ны в 1985 году)].

В начале XXI века ак­тив­но уси­ли­ва­ет своё при­сут­ст­вие на рын­ках ази­атских и раз­ви­ваю­щих­ся стран: в 2001 году при­об­ре­ла 85% ак­ций японского издатлеьства «Kirihara», в 2003 году на­ча­ла вы­пуск из­да­ния «Financial Times» на китайском языке, в 2008 году соз­да­ла но­вую груп­пу «Pearson Southern Africa» для раз­ви­тия дея­тель­но­сти в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния в Южной Аф­ри­ке. Ак­ции «Пирсон» ко­ти­ру­ют­ся на Лон­дон­ской (с 1969 года) и Нью-Йорк­ской фон­до­вых бир­жах.

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