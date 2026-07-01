ПИРСОН
ПИРСОН - транснациональная медиакорпорация.
Штаб-квартира - в Лондоне. Общая сумма активов около 11,244 миллиардов фунтов стерлингов (2011 год), общее число занятых около 41 тысяч человек (2012 год). Основные структурные подразделения (с 2013 года): «School», «Higher Education» (оба - учебная литература и образовательные технологии), «Professional» (бизнес-информация), «North America», «Growth markets», «Core markets» (все - по географическому принципу).
Основана С. Пирсоном в 1844 году как строительная и инженерная компания «S. Pearson & Son» в Йоркшире. При его внуке У. Пирсоне (1856-1927 годы) перебазировалась в Лондон, превратилась в крупного подрядчика по строительству доков и портовых сооружений (Великобритания, Канада, Мексика, Чили), тоннелей [в том числе тоннель Блэкуолл под Темзой (1892-1897 годы)], железных дорог (Испания, Колумбия, Китай, Чили). В 1897 году - преобразована в компанию с ограниченной ответственностью, в 1919 году - в холдинговую компанию. В 1919 году выкупила 45% акций инвестиционного банка «Lazard Brothers», имела доли в нефтяных компаниях (для управления ими в 1919 году У. Пирсоном создана «Whitehall Petroleum Corporation»), была тесно связана с англо-нидерландской корпорацией «Shell». В 1921 году приобрела первые активы в издательском бизнесе, став владельцем ряда британских газет, объединённых в группу «Westminster Press». В 1957 году усилила свою роль на медиарынке, купив одну из ведущих международных бизнес-газет «Financial Times» (основана в 1888 году) и получив 50% акций журнала «The Economist» (принадлежали «Financial Times» с 1928 года). С 1984 года - современное название.
Во второй половине XX века активно расширялась. Приобрела ряд издательств (в 1968 году - британское «Longman», в 1970 году - британское «Penguin», в 1988 году - американское «Addison-Wesley»), в 1986-90 годах имела долю в британской телевизионной компании «British Satellite Broadcasting», в 1993 году купила «Thames Television», в 1997 году - «All American Communications» (объединены в подразделение «Pearson Television»). В конце 1990-х - 2000-е годах консолидировала и расширила активы в издательском бизнесе и на рынке образовательных программ и технологий [купила британское издательство «Dorling Kindersley» (2000 год), образовательные компании - британская «Edexcel» (2003 год) и американская «Harcourt Assessment» (2007 год) и другие], продав при этом ряд активов в других сферах [в 2000 году - долю в «Lazard Brothers» и «Pearson Television», в 2007 году - французскую издательскую группу «Groupe Les Echos» и 79% акций в испанской медиакомпании «Recoletos» (куплены в 1985 году)].
В начале XXI века активно усиливает своё присутствие на рынках азиатских и развивающихся стран: в 2001 году приобрела 85% акций японского издатлеьства «Kirihara», в 2003 году начала выпуск издания «Financial Times» на китайском языке, в 2008 году создала новую группу «Pearson Southern Africa» для развития деятельности в сфере образования в Южной Африке. Акции «Пирсон» котируются на Лондонской (с 1969 года) и Нью-Йоркской фондовых биржах.