ПИРС ПИТЕР
ПИРС ПИТЕР - английский певец (тенор).
Учился в Королевском музыкальном колледже (1933-1934 годы). В 1939-1942 годах брал уроки пения у Т. Бер и К.Хайн Манди в США.
На оперной сцене дебютировал в 1942 году в Лондоне (партия Гофмана в «Сказках Гофмана» Ж. Оффенбаха), в 1943-1945 годах солист оперной труппы в театре «Сэдлерс Уэллс».
С 1937 года до конца жизни был другом Б. Бриттена. Вместе с ним основал Международный оперный фестиваль в Олдборо (художественный руководитель в 1948-1986 годах). Выступал в главных партиях в операх Бриттена «Питер Граймс» (Лондон, 1945 год), «Альберт Херринг» (Глайндборн, 1947 год) и «Смерть в Венеции» (Олдборо, 1973 год); участвовал в первом исполнении его сочинений: «Сонеты Микеланджело» (1942 год), «Серенада» (1943 год), «Зимние слова» (1953 год), «Глориана» (1953 год), «Военный реквием» (1962 год) и многие другие.
В камерном репертуаре прославился исполнением песен Ф. Шуберта, с успехом выступал в партии Евангелиста в «Страстях по Матфею» и «Страстях по Иоанну», в теноровых партиях в кантатах (под управлением К. Рихтера) И.С. Баха.
Наряду с классико-романтической музыкой, в репертуар Пирса входили сочинения современных композиторов; первый исполнитель кантаты Х.В. Хенце «Novae de infinito laudes» (1963 год), вокального цикла В. Лютославского «Paroles tissées» (1965 год).
В 1977 году возведён в рыцарское достоинство.