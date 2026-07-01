ПИРС ПИТЕР

ПИРС ПИТЕР - английский пе­вец (те­нор).

Учил­ся в Ко­ро­лев­ском музыкальном кол­лед­же (1933-1934 годы). В 1939-1942 годах брал уро­ки пе­ния у Т. Бер и К.Хайн Ман­ди в США.

На опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­вал в 1942 году в Лон­до­не (пар­тия Гоф­ма­на в «Сказ­ках Гоф­ма­на» Ж. Оф­фен­ба­ха ), в 1943-1945 годах со­лист опер­ной труп­пы в те­ат­ре «Сэд­лерс Уэллс».

С 1937 года до кон­ца жиз­ни был дру­гом Б. Брит­те­на. Вме­сте с ним ос­но­вал Ме­ж­ду­на­родный опер­ный фес­ти­валь в Олд­бо­ро (художественный руководитель в 1948-1986 годах). Вы­сту­пал в главных пар­ти­ях в опе­рах Брит­те­на «Пи­тер Граймс» (Лон­дон, 1945 год), «Аль­берт Хер­ринг» (Глайн­д­борн, 1947 год) и «Смерть в Ве­неции» (Олд­бо­ро, 1973 год); уча­ст­во­вал в пер­вом ис­пол­не­нии его со­чи­не­ний: «Со­не­ты Ми­ке­лан­д­же­ло» (1942 год), «Се­ре­на­да» (1943 год), «Зим­ние сло­ва» (1953 год), «Гло­риа­на» (1953 год), «Во­ен­ный ре­к­ви­ем» (1962 год) и многие другие.

В ка­мер­ном ре­пер­туа­ре про­сла­вил­ся ис­пол­не­ни­ем пе­сен Ф. Шу­бер­та, с ус­пе­хом вы­сту­пал в пар­тии Еван­ге­ли­ста в «Стра­стях по Мат­фею» и «Стра­стях по Ио­ан­ну», в те­но­ро­вых пар­ти­ях в кан­та­тах (под управлением К. Рих­те­ра) И.С. Ба­ха.

На­ря­ду с клас­си­ко-ро­ман­тической му­зы­кой, в ре­пер­ту­ар Пирса вхо­ди­ли со­чи­не­ния современных ком­по­зи­то­ров; пер­вый ис­пол­ни­тель кан­та­ты Х.В. Хен­це «Novae de infinito lau­des» (1963 год), во­каль­но­го цик­ла В. Лю­то­слав­ско­го «Paroles tissées» (1965 год).

В 1977 году воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во.

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