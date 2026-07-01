ПИРОСМАНАШВИЛИ НИКО

ПИРОСМАНАШВИЛИ НИКО - грузинский жи­во­пи­сец, часто изображал животных, наделяя их почти портретным психологизмом.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Ос­тав­шись си­ро­той, в середине 1870-х годов пе­ре­ехал в Тиф­лис.

Бу­ду­чи са­мо­уч­кой, ра­но на­чал ри­со­вать. Не­дол­го обу­чал­ся ти­по­граф­ско­му де­лу, пы­тал­ся от­крыть вы­ве­соч­ную мас­тер­скую, за­ни­мал­ся тор­гов­лей (для сво­ей мо­лоч­ной лав­ки в начале 1890-х годов на­пи­сал 2 вы­вес­ки).

С середины 1890-х годов це­ли­ком по­свя­тил се­бя жи­вопи­си. По­се­лив­шись в при­вок­заль­ном рай­оне Тиф­ли­са, вёл бро­дяж­ни­че­скую жизнь, ис­пол­няя мно­го­численные за­ка­зы - вы­вес­ки для ла­вок, пив­ных, ду­ха­нов, так­же на­стен­ные пан­но, порт­ре­ты, рос­пись стёкол.

Ис­точ­ни­ка­ми вдох­но­ве­ния для Пиросманашвили слу­жи­ли как народное грузинское искусство, русский лу­бок, жур­наль­ные ил­лю­ст­ра­ции, фо­то­гра­фии, так и средневековая грузинская мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись, ико­ны, порт­ре­ты так называемой тиф­лис­ской шко­лы, иранские порт­ре­ты XVIII века. На ос­но­ве столь раз­но­род­ных влия­ний Пиросманашвили вы­ра­бо­тал свой не­по­вто­ри­мый стиль и стал од­ним из круп­ней­ших мас­те­ров на­ив­но­го ис­кус­ст­ва, за­вое­вав­шим по­смерт­но все­мир­ную из­вест­ность. Ра­бо­ты Пиросманашвили на­пи­са­ны ча­ще все­го на чёр­ной кле­ён­ке (ино­гда на кар­то­не), бла­го­да­ря че­му мно­гие из них име­ют тём­ный фон, при­даю­щий не­ко­то­рую су­ро­вость изо­бра­жён­ным сце­нам.

Ка­жу­щая­ся про­сто­та ху­дожественного язы­ка Пиросманашвили об­ман­чи­ва: «не­мно­го­чис­лен­ные сред­ст­ва, с ко­то­ры­ми у не­го дос­ти­га­ет­ся так мно­го, - ве­ли­ко­леп­ны» (М.Ф. Ла­рио­нов). Ра­бо­ты Пиросманашвили от­ме­че­ны ла­ко­низ­мом ко­ло­ри­та (обыч­но ис­поль­зо­вал звуч­ный ак­корд не­сколь­ких пя­тен ло­каль­но­го цве­та), эко­ном­но­стью ри­сун­ка, обоб­щаю­ще­го фор­му, ста­тич­но­стью ком­по­зи­ции и внутренней со­сре­до­то­чен­но­стью изо­бра­жае­мых пер­со­на­жей; да­же при­ро­да, час­то при­сут­ст­вую­щая в его кар­ти­нах, на­де­ле­на «зна­ко­вым» смыс­лом и по­рой ка­жет­ся ир­ре­аль­ной.

Сю­же­ты из обы­ден­ной жиз­ни у Пиросманашвили не­из­мен­но пре­об­ра­же­ны его лич­ным ви́­де­ни­ем: дру­же­ские за­сто­лья, или «ку­те­жи» («Пас­халь­ный ку­тёж», 1906 год; «Ку­тёж трёх кня­зей на лу­жай­ке», оба - Му­зей ис­кусств Гру­зии, Тби­ли­си; «Дру­зья Бе­го­са», 1910-е годы, Му­зей искусства на­ро­дов Вос­то­ка, Мо­ск­ва, и другие), кар­ти­ны-па­но­ра­мы [в том числе «Сбор ви­ногра­да», «Ка­хе­тин­ский эпос» («Ала­зан­ская до­ли­на»), «Празд­ник свя­то­го Ге­ор­гия в Бол­ни­си»]. Пи­сал пей­за­жи («Ба­ту­ми», «Охо­та и вид на Чёр­ное мо­ре», 1912 год; все - Му­зей ис­кусств Гру­зии), на­тюр­мор­ты, порт­ре­ты - как ре­аль­ных лю­дей [А. Га­ра­но­ва (1906 год), «Ак­три­са Мар­га­ри­та» (1909 год, смотрите иллюстрации к статье «Гру­зия»; оба - Му­зей ис­кусств Гру­зии), И.М. Зда­не­ви­ча (1913 год)], так и бе­зы­мян­ные порт­ре­ты-ти­пы [«Двор­ник», «Жен­щи­на с круж­кой пи­ва», «Ры­бак в крас­ной ру­баш­ке», «Гру­зин­ка с буб­ном» (1906 год), «Мила­нер без ­дет­ный и Бед­ная с де­та­ми» (ав­тор­ская над­пись на кар­ти­не)]; час­то изо­бра­жал жи­вот­ных («это дру­зья мое­го серд­ца»), на­де­ляя их поч­ти порт­рет­ным пси­хо­ло­гиз­мом. В це­лом твор­че­ст­во Пиросманашвили, «эпи­чес­ки мо­ну­мен­таль­ное» (Г.Б. Яку­лов), да­ёт уди­ви­тель­но цель­ное и яр­кое пред­став­ле­ние о на­цио­наль­ном ду­хе грузинского на­ро­да, его жиз­ни, род­ной при­ро­де.

В «от­кры­тии» искусства Пиросманашвили важ­ную роль сыг­ра­ли братья И.М. и К.М. Зда­не­вич и М.В. Ле­дан­тю, ко­то­рые по­зна­ко­ми­лись с ху­дож­ни­ком в Тиф­ли­се в 1912 году и ор­га­ни­зо­ва­ли по­каз его ра­бот в Мо­ск­ве (в рам­ках вы­став­ки «Ми­шень», 1913 год). То­гда же о твор­че­ст­ве Пиросманашвили поя­вил­ся ряд ста­тей в тиф­лис­ских га­зе­тах и на­ча­лось кол­лек­цио­ни­ро­ва­ние его про­из­ве­де­ний, что ни­как не от­ра­зи­лось на фи­нан­со­вом по­ло­же­нии ху­дож­ни­ка, умер­ше­го в ни­ще­те. Ин­те­рес к твор­че­ст­ву Пиросманашвили сов­пал с ув­ле­че­ни­ем мас­те­ров аван­гар­диз­ма искусством при­ми­ти­ва; ху­дож­ни­ка вы­со­ко це­ни­ли столь раз­ные мас­те­ра, как рус. аван­гар­ди­сты и Пиросманашвили Пи­кас­со. Его жиз­ни и твор­че­ст­ву по­свя­ще­ны неск. филь­мов (в том числе до­ку­мен­таль­ный - «Пи­рос­ма­ни», 1970 год, режиссёр Г.Н. Шен­ге­лая; иг­ро­вой - «Ара­бе­ски на те­му Пи­рос­ма­ни», 1986 год, режиссёр С.И. Па­ра­джа­нов), спек­так­ли («Пи­рос­ма­ни, Пи­рос­ма­ни» по пье­се «Празд­ник оди­но­че­ст­ва» В.Н. Ко­ро­сты­лё­ва, 1981 год, режиссёр Э. Нек­ро­шюс).

В 1982 году в селе Мир­заа­ни от­крыт Дом-му­зей ху­дож­ни­ка.