ПИРОСМАНАШВИЛИ НИКО
ПИРОСМАНАШВИЛИ НИКО - грузинский живописец, часто изображал животных, наделяя их почти портретным психологизмом.
Родился в крестьянской семье. Оставшись сиротой, в середине 1870-х годов переехал в Тифлис.
Будучи самоучкой, рано начал рисовать. Недолго обучался типографскому делу, пытался открыть вывесочную мастерскую, занимался торговлей (для своей молочной лавки в начале 1890-х годов написал 2 вывески).
С середины 1890-х годов целиком посвятил себя живописи. Поселившись в привокзальном районе Тифлиса, вёл бродяжническую жизнь, исполняя многочисленные заказы - вывески для лавок, пивных, духанов, также настенные панно, портреты, роспись стёкол.
Источниками вдохновения для Пиросманашвили служили как народное грузинское искусство, русский лубок, журнальные иллюстрации, фотографии, так и средневековая грузинская монументальная живопись, иконы, портреты так называемой тифлисской школы, иранские портреты XVIII века. На основе столь разнородных влияний Пиросманашвили выработал свой неповторимый стиль и стал одним из крупнейших мастеров наивного искусства, завоевавшим посмертно всемирную известность. Работы Пиросманашвили написаны чаще всего на чёрной клеёнке (иногда на картоне), благодаря чему многие из них имеют тёмный фон, придающий некоторую суровость изображённым сценам.
Кажущаяся простота художественного языка Пиросманашвили обманчива: «немногочисленные средства, с которыми у него достигается так много, - великолепны» (М.Ф. Ларионов). Работы Пиросманашвили отмечены лаконизмом колорита (обычно использовал звучный аккорд нескольких пятен локального цвета), экономностью рисунка, обобщающего форму, статичностью композиции и внутренней сосредоточенностью изображаемых персонажей; даже природа, часто присутствующая в его картинах, наделена «знаковым» смыслом и порой кажется ирреальной.
Сюжеты из обыденной жизни у Пиросманашвили неизменно преображены его личным ви́дением: дружеские застолья, или «кутежи» («Пасхальный кутёж», 1906 год; «Кутёж трёх князей на лужайке», оба - Музей искусств Грузии, Тбилиси; «Друзья Бегоса», 1910-е годы, Музей искусства народов Востока, Москва, и другие), картины-панорамы [в том числе «Сбор винограда», «Кахетинский эпос» («Алазанская долина»), «Праздник святого Георгия в Болниси»]. Писал пейзажи («Батуми», «Охота и вид на Чёрное море», 1912 год; все - Музей искусств Грузии), натюрморты, портреты - как реальных людей [А. Гаранова (1906 год), «Актриса Маргарита» (1909 год, смотрите иллюстрации к статье «Грузия»; оба - Музей искусств Грузии), И.М. Зданевича (1913 год)], так и безымянные портреты-типы [«Дворник», «Женщина с кружкой пива», «Рыбак в красной рубашке», «Грузинка с бубном» (1906 год), «Миланер без детный и Бедная с детами» (авторская надпись на картине)]; часто изображал животных («это друзья моего сердца»), наделяя их почти портретным психологизмом. В целом творчество Пиросманашвили, «эпически монументальное» (Г.Б. Якулов), даёт удивительно цельное и яркое представление о национальном духе грузинского народа, его жизни, родной природе.
В «открытии» искусства Пиросманашвили важную роль сыграли братья И.М. и К.М. Зданевич и М.В. Ледантю, которые познакомились с художником в Тифлисе в 1912 году и организовали показ его работ в Москве (в рамках выставки «Мишень», 1913 год). Тогда же о творчестве Пиросманашвили появился ряд статей в тифлисских газетах и началось коллекционирование его произведений, что никак не отразилось на финансовом положении художника, умершего в нищете. Интерес к творчеству Пиросманашвили совпал с увлечением мастеров авангардизма искусством примитива; художника высоко ценили столь разные мастера, как рус. авангардисты и Пиросманашвили Пикассо. Его жизни и творчеству посвящены неск. фильмов (в том числе документальный - «Пиросмани», 1970 год, режиссёр Г.Н. Шенгелая; игровой - «Арабески на тему Пиросмани», 1986 год, режиссёр С.И. Параджанов), спектакли («Пиросмани, Пиросмани» по пьесе «Праздник одиночества» В.Н. Коростылёва, 1981 год, режиссёр Э. Некрошюс).
В 1982 году в селе Мирзаани открыт Дом-музей художника.