ПИРОГОВЫ
ПИРОГОВЫ - российские певцы, братья. Из семьи плотника.
Григорий Степанович [12 (24) января 1885 года, село Новосёлки Пронского уезда Рязанской губернии, ныне Рыбновского района Рязанской области - 20 февраля 1931 года, Ленинград; похоронен в Москве]. В 1908 году окончил Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества, где обучался у М.Е. Медведева и Л.Д. Донского. В середине 1900-х годов пел в Духовной капелле Ф.А. Иванова, которую содержал один из чаеторговцев Перловых. Солист санкт-петербургского Мариинского театра (1909-1910 годы), московского Большого театра (1910- 1920 годы). Наравне с Ф.И. Шаляпиным считался лучшим исполнителем партий Бориса Годунова (одноименная опера М.П. Мусоргского) и Мефистофеля («Фауст» Ш. Гуно). С 1923 года в числе первых советских певцов выступал за рубежом.
Алексей Степанович (сценический псевдоним Пирогов-Окский) [9 (21) февраля 1895 года, село Новосёлки Пронского уезда Рязанской губернии, ныне Рыбновского района Рязанской области - 2 августа 1978 года,село Ерахтур Шиловского района Рязанской области]. В 1923-1925 годах учился в Драматической студии имени Ф.И. Шаляпина у Л.М. Леонидова, по окончании работал в Музыкальной студии МХТ под руководством Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Пению учился у брата Григория. Пел в оперных театрах Ташкента, Свердловска (ныне Екатеринбург), Новосибирска, Киева, в 1931-1948 годах солист московского Большого театра. Среди лучших партий: Мельник («Русалка» А.С. Даргомыжского), Досифей («Хованщина» М.П. Мусоргского), Илья Иванович («Вражья сила» А.Н. Серова, 1947 год; Государственная премия, 1948 года).
Александр Степанович [22 июня (4 июля) 1899 года, Рязань - 26 июня 1964 года, остров Медвежья Голова на реке Ока, Шиловский район Рязанской области; похоронен в Москве], народный артист СССР (1937 год). Учился в Музыкально- драматическом училище Московского филармонического общества (класс В.С. Тютюнника) и в Московском университете (историко-филологический факультет). В 1919-1922 годах - артист хора, затем солист Передвижного театра Реввоенсовета, в 1922-1924 годах - солист Свободной оперы (бывшая Опера С.И. Зимина). В 1924-1954 годах - солист московского Большого театра. Один из лучших отечественных басов и крупнейших в истории исполнителей партии Бориса Годунова (1948 год; Государственная премия, 1949 года). Среди партий: Мельник, Мефистофель; Галицкий («Князь Игорь» А.П. Бородина), Иван Грозный («Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова; грамзапись, 1960 год), Кутузов («Война и мир» С.С. Прокофьева, 1957 год, Московский музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко). Государственная премия СССР за концертную деятельность (1943 год). Гастролировал в СССР и за рубежом. Награждён орденами Ленина (1937, 1951 годы).