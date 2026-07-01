ПИРОГОВЫ

ПИРОГОВЫ - российские певцы, братья. Из се­мьи плот­ни­ка.

Гри­го­рий Сте­па­но­вич [12 (24) января 1885 года, село Но­во­сёл­ки Прон­ско­го уезда Ря­зан­ской губернии, ны­не Рыб­нов­ско­го района Ря­зан­ской области - 20 февраля 1931 года, Ле­нин­град; по­хо­ро­нен в Мо­ск­ве]. В 1908 году окон­чил Музыкально-дра­ма­тическое училище Мо­с­ков­ско­го фи­лар­мо­нического общества, где обу­чал­ся у М.Е. Мед­ве­де­ва и Л.Д. Дон­ско­го. В середине 1900-х годов пел в Ду­хов­ной ка­пел­ле Ф.А. Ива­но­ва, ко­то­рую содер­жал один из чае­тор­гов­цев Пер­ло­вых. Со­лист санкт-пе­тербургского Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра (1909-1910 годы), московского Боль­шо­го те­ат­ра (1910- 1920 годы). На­рав­не с Ф.И. Ша­ля­пи­ным счи­тал­ся луч­шим ис­пол­ни­те­лем пар­тий Бо­ри­са Го­ду­но­ва (одноименная опе­ра М.П. Му­сорг­ско­го ) и Ме­фи­сто­фе­ля («Фа­уст» Ш. Гу­но). С 1923 года в чис­ле пер­вых советских пев­цов вы­сту­пал за ру­бе­жом.

Алек­сей Сте­па­но­вич (сце­нический псевдоним Пи­ро­гов-Ок­ский) [9 (21) февраля 1895 года, село Но­во­сёл­ки Прон­ско­го уезда Ря­зан­ской губернии, ны­не Рыб­нов­ско­го района Ря­зан­ской области - 2 августа 1978 года,село Ерах­тур Ши­лов­ско­го района Ря­зан­ской области]. В 1923-1925 годах учил­ся в Дра­ма­тической сту­дии имени Ф.И. Ша­ля­пина у Л.М. Ле­о­ни­до­ва, по окон­ча­нии ра­бо­тал в Музыкальной сту­дии МХТ под руководством Владимира Ивановича Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко . Пе­нию учил­ся у бра­та Гри­го­рия. Пел в опер­ных те­ат­рах Таш­кен­та, Сверд­лов­ска (ны­не Ека­те­рин­бург), Но­во­си­бир­ска, Кие­ва, в 1931-1948 годах со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра. Сре­ди луч­ших пар­тий: Мель­ник («Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го ), До­си­фей («Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го), Илья Ива­но­вич («Вра­жья си­ла» А.Н. Се­ро­ва, 1947 год; Государственная премия, 1948 года).

Алек­сандр Сте­па­но­вич [22 июня (4 июля) 1899 года, Ря­зань - 26 июня 1964 года, остров Мед­ве­жья Го­ло­ва на реке Ока, Ши­лов­ский район Ря­зан­ской области; по­хо­ро­нен в Мо­ск­ве], народный артист СССР (1937 год). Учил­ся в Музыкально- дра­ма­тическом училище Мо­с­ков­ско­го фи­лар­мо­нического общества (класс В.С. Тю­тюн­ни­ка) и в Московском университете (ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет). В 1919-1922 годах - ар­тист хо­ра, за­тем со­лист Пе­ре­движ­но­го те­ат­ра Рев­во­ен­со­ве­та, в 1922-1924 годах - со­лист Сво­бод­ной опе­ры (бывшая Опе­ра С.И. Зи­ми­на). В 1924-1954 годах - со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра. Один из луч­ших отечественных ба­сов и круп­ней­ших в ис­то­рии ис­пол­ни­те­лей пар­тии Бо­ри­са Го­ду­но­ва (1948 год; Государственная премия, 1949 года). Сре­ди пар­тий: Мель­ник, Ме­фи­сто­фель; Га­лиц­кий («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), Иван Гроз­ный («Пско­ви­тян­ка» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва; грам­за­пись, 1960 год), Ку­ту­зов («Вой­на и мир» С.С. Про­кофь­е­ва , 1957 год, Московский музыкальный те­атр имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го и Владимира Ивановича Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко). Государственная премия СССР за кон­церт­ную дея­тель­ность (1943 год). Га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР и за ру­бе­жом. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1937, 1951 годы).

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