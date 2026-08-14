ПИРИ РОБЕРТ ЭДВИН

ПИРИ РОБЕРТ ЭДВИН - американский ис­сле­до­ва­тель Арк­ти­ки, контр-ад­ми­рал (1911 год).

По окон­ча­нии кол­лед­жа в Бран­суи­ке в 1877 году по­лу­чил ди­плом ин­же­не­ра. Ра­бо­тал чер­тёж­ни­ком в Бе­ре­го­вой и гео­де­зической служ­бе США. В 1881 году в зва­нии лей­те­нан­та при­нят в Кор­пус гражд. ин­же­не­ров ВМФ США.

В 1884-1885 годах про­во­дил то­по­гра­фические ра­бо­ты в Ни­ка­ра­гуа в свя­зи с про­ек­том строи­тель­ст­ва ка­на­ла ме­ж­ду Ат­лан­ти­че­ским и Ти­хим океа­на­ми.

С 1885 года за­ин­тере­со­вал­ся Арк­ти­кой, в ча­ст­но­сти ле­дя­ным по­кро­вом Грен­лан­дии . Ор­га­ни­зо­вал и про­вёл 8 арк­тических экс­пе­ди­ций. В экс­пе­ди­ци­ях Пири со­про­во­ж­дал вер­ный по­мощ­ник, аф­роа­ме­ри­ка­нец М. Хен­сон. В 1886 году Пири от­пра­вил­ся в Грен­лан­дию. Ис­сле­до­вал лед­ни­ко­вую шап­ку к вос­то­ку от залива Дис­ко. В 1891-1892 годах пе­ре­сёк на са­нях с со­бачь­и­ми уп­ряж­ка­ми северо-восточную часть Грен­лан­дии, про­ехав бо­лее 2000 км, от­крыл Зем­лю Мел­вил­ла и Зем­лю Хейл­при­на; ус­та­но­вил, что Грен­лан­дия пред­став­ля­ет со­бой ост­ров. Вес­ной 1895 по­вто­рил этот мар­шрут, но экс­пе­ди­ция была не­удач­ной - Пири от об­мо­ро­же­ния по­терял 8 паль­цев на но­гах. Пири по­сле­до­ва­тель­но изу­чал опыт вы­жи­ва­ния и пе­ре­дви­же­ния в Арк­ти­ке, ис­поль­зуе­мый эс­ки­мо­са­ми; от­ка­зал­ся от па­ла­ток и спаль­ных меш­ков, прак­ти­куя строи­тель­ст­во ста­цио­нар­ных иглу.

Ле­том 1896 и 1897 годов по­се­щал мыс Йорк в по­ис­ках ме­тео­ри­тов; са­мый круп­ный из них (ве­сом около 37 т) Пири про­дал Американскому му­зею ес­тественной ис­то­рии.

В 1898 году от­пра­вил­ся в четырёхлет­нюю экс­пе­ди­цию, во вре­мя ко­то­рой пы­тал­ся до­с­тичь Севеного по­лю­са, впер­вые про­сле­дил весь северный бе­рег Грен­лан­дии, в ча­ст­но­сти по­лу­ост­ров, позд­нее на­зван­ный Зем­ля Пи­ри, где от­крыл мыс Мор­рис-Дже­суп. В 1902 году до­шёл лишь до 84°17′ с.ш., по пу­ти ис­сле­дуя рай­оны, при­ле­гаю­щие к бух­там Ле­ди-Франк­лин и Прин­сесс-Ма­ри, и лед­ни­ко­вую шап­ку на острове Эл­смир. По воз­вра­ще­нии ра­бо­тал в Ва­шинг­то­не (в Бю­ро по до­кам и вер­фям ВМФ США), од­на­ко уже в 1903 году при под­держ­ке У. Мак-Кин­ли по­лу­чил трехлет­ний от­пуск.

Во вре­мя седьсммой экс­пе­ди­ции 1905-1906 годов на спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном ле­до­ко­ле «Тео­дор Руз­вельт» Пири на­пра­вил­ся на се­вер от мы­са Хек­ла на остров Эл­смир и дос­тиг 87°06′ с.ш. (322 км от Северного по­лю­са). Во вре­мя восьмой экс­пе­ди­ции 1908-1909 годов Пири ут­вер­ждал, что 6 апреля 1909 года он, его по­мощ­ник и 4 про­вод­ни­ка-эс­ки­мо­са, дви­га­ясь от мы­са Ко­лум­бия, дос­тиг­ли Северного по­лю­са (по рас­чё­там американских экс­пер­тов - 89°55' с.ш.). По воз­вра­ще­нии Пири ста­ло из­вест­но, что врач его экс­пе­ди­ции Ф. Кук ут­вер­ждал, что дос­тиг по­лю­са 21 апреля 1908 года.

В октябре 1910 года по­лу­чил зва­ние ка­пи­та­на, в мар­те 1911 года (по специальному ре­ше­нию Кон­грес­са США) - зва­ние контр-ад­ми­ра­ла, с ко­то­рым вы­шел в от­став­ку.

Пири по­хо­ро­нен на Ар­линг­тон­ском национальном клад­би­ще (штат Вир­ги­ния).

Ре­зуль­та­ты экс­пе­ди­ции Пири 1908-1909 годов - во­прос дис­кус­си­он­ный. Ана­лиз днев­ни­ка экс­пе­ди­ции, став­ше­го дос­туп­ным лишь в 1986 году, а так­же ис­сле­до­ва­ния, про­ве­дён­ные в конце 1980-х годов На­ви­гационным фон­дом США и Национальным гео­гра­фическим обществом, за­ста­ви­ли усом­нить­ся в том, что Пири дей­ст­ви­тель­но дос­тиг Северного по­лю­са (воз­мож­но, на­хо­дил­ся в 8 км от не­го); од­на­ко не­ко­то­рые учё­ные не уве­ре­ны в их пол­ной дос­то­вер­но­сти.

В честь Пири на­зван ряд ко­раб­лей ВМФ США и Арк­тический му­зей в кол­лед­же Бран­суи­ка.

Сочинения:

Northward over the «Great Ice». N.Y., 1898. Vol. 1-2;

Nearest the Pole. N.Y., 1907;

The North Pole. N.Y., 1910; Secrets of polar travel. N.Y., 1917;

Се­вер­ный по­люс. 2-е изд. М., 1981.

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