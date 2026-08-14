ПИРИ РОБЕРТ ЭДВИН
ПИРИ РОБЕРТ ЭДВИН - американский исследователь Арктики, контр-адмирал (1911 год).
По окончании колледжа в Брансуике в 1877 году получил диплом инженера. Работал чертёжником в Береговой и геодезической службе США. В 1881 году в звании лейтенанта принят в Корпус гражд. инженеров ВМФ США.
В 1884-1885 годах проводил топографические работы в Никарагуа в связи с проектом строительства канала между Атлантическим и Тихим океанами.
С 1885 года заинтересовался Арктикой, в частности ледяным покровом Гренландии. Организовал и провёл 8 арктических экспедиций. В экспедициях Пири сопровождал верный помощник, афроамериканец М. Хенсон. В 1886 году Пири отправился в Гренландию. Исследовал ледниковую шапку к востоку от залива Диско. В 1891-1892 годах пересёк на санях с собачьими упряжками северо-восточную часть Гренландии, проехав более 2000 км, открыл Землю Мелвилла и Землю Хейлприна; установил, что Гренландия представляет собой остров. Весной 1895 повторил этот маршрут, но экспедиция была неудачной - Пири от обморожения потерял 8 пальцев на ногах. Пири последовательно изучал опыт выживания и передвижения в Арктике, используемый эскимосами; отказался от палаток и спальных мешков, практикуя строительство стационарных иглу.
Летом 1896 и 1897 годов посещал мыс Йорк в поисках метеоритов; самый крупный из них (весом около 37 т) Пири продал Американскому музею естественной истории.
В 1898 году отправился в четырёхлетнюю экспедицию, во время которой пытался достичь Севеного полюса, впервые проследил весь северный берег Гренландии, в частности полуостров, позднее названный Земля Пири, где открыл мыс Моррис-Джесуп. В 1902 году дошёл лишь до 84°17′ с.ш., по пути исследуя районы, прилегающие к бухтам Леди-Франклин и Принсесс-Мари, и ледниковую шапку на острове Элсмир. По возвращении работал в Вашингтоне (в Бюро по докам и верфям ВМФ США), однако уже в 1903 году при поддержке У. Мак-Кинли получил трехлетний отпуск.
Во время седьсммой экспедиции 1905-1906 годов на специально построенном ледоколе «Теодор Рузвельт» Пири направился на север от мыса Хекла на остров Элсмир и достиг 87°06′ с.ш. (322 км от Северного полюса). Во время восьмой экспедиции 1908-1909 годов Пири утверждал, что 6 апреля 1909 года он, его помощник и 4 проводника-эскимоса, двигаясь от мыса Колумбия, достигли Северного полюса (по расчётам американских экспертов - 89°55' с.ш.). По возвращении Пири стало известно, что врач его экспедиции Ф. Кук утверждал, что достиг полюса 21 апреля 1908 года.
В октябре 1910 года получил звание капитана, в марте 1911 года (по специальному решению Конгресса США) - звание контр-адмирала, с которым вышел в отставку.
Пири похоронен на Арлингтонском национальном кладбище (штат Виргиния).
Результаты экспедиции Пири 1908-1909 годов - вопрос дискуссионный. Анализ дневника экспедиции, ставшего доступным лишь в 1986 году, а также исследования, проведённые в конце 1980-х годов Навигационным фондом США и Национальным географическим обществом, заставили усомниться в том, что Пири действительно достиг Северного полюса (возможно, находился в 8 км от него); однако некоторые учёные не уверены в их полной достоверности.
В честь Пири назван ряд кораблей ВМФ США и Арктический музей в колледже Брансуика.
Сочинения:
Northward over the «Great Ice». N.Y., 1898. Vol. 1-2;
Nearest the Pole. N.Y., 1907;
The North Pole. N.Y., 1910; Secrets of polar travel. N.Y., 1917;
Северный полюс. 2-е изд. М., 1981.