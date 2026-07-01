ПИРГИ
ПИРГИ - город этрусков на побережье Тирренского моря.
Локализуется на территории и близ современного селения Санта-Севера, в 50 км к северо-западу от Рима (Италия). Упоминается у Геродота, Диодора Сицилийского, Страбона. Основные раскопки под руководством М. Паллотино (с 1957 года, около 30 сезонов).
Древнейшие поселения относятся к позднему неолиту и бронзовому веку. С VII века до н.э. - этрусский город; вероятно, первоначально был гаванью этрусского государства с центром в городе Цере. В 384 году до н.э. опустошён Дионисием I Старшим. Ослабленный Пириги был подчинён Цере. Позднее здесь была основана римская колония (первое упоминание под 191 годом до н.э.); в эпоху Римской империи сохраняла значение гавань, близ побережья располагались летние виллы. В начале Средневековья здесь построено укрепление Санта-Севера (упоминается под 1068 годом, когда один из действовавших в Италии норманнских графов передал его монахам аббатства Фарфа). С 1130 года принадлежало бенедиктинскому монастырю Святого Павла, затем нескольким благородным семьям (Тиньоси, Бонавентура-Вентурини). В 1482 году папа Римский Сикст IV передал строения больнице Институции Святого Духа, пребывавшей здесь до 1980 года.
В ходе раскопок изучались этрусские оборонительные стены, застройка, храмы, священная дорога, соединявшая святилище в Пириги с Цере, и другие. Среди находок - терракотовый горельеф, 3 золотые пластинки с двумя этрусскими и одним финикийским текстами, близкими по содержанию (составлены от имени царя Цере - Тефария Велианы, содержат посвящение финикийской богине Астарте). Эти находки - важный источник для изучения этрусского языка, финикийского влияния в Западном Средиземноморье. Результаты раскопок открыты для осмотра, есть музей; кроме того, сохранились средневековые укрепления, две церкви XVI века (в одной - фрески, вероятно, школы А. Романо).