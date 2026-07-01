ПИРГИ

ПИРГИ - город этрусков на побережье Тирренского моря.

Ло­ка­ли­зу­ет­ся на тер­ри­то­рии и близ современного се­ле­ния Сан­та-Се­ве­ра, в 50 км к се­ве­ро-за­па­ду от Ри­ма (Ита­лия). Упо­ми­на­ет­ся у Ге­ро­до­та , Дио­до­ра Си­ци­лий­ско­го , Стра­бо­на. Основные рас­коп­ки под руководством М. Пал­ло­ти­но (с 1957 года, около 30 се­зо­нов).

Древ­нейшие по­се­ле­ния от­но­сят­ся к позд­не­му не­оли­ту и брон­зо­во­му ве­ку. С VII века до н.э. - эт­рус­ский го­род; ве­ро­ят­но, пер­во­на­чаль­но был га­ва­нью эт­рус­ско­го государства с цен­тром в городе Це­ре. В 384 году до н.э. опус­то­шён Дио­ни­си­ем I Стар­шим. Ос­лаб­лен­ный Пириги был под­чи­нён Це­ре. Позд­нее здесь бы­ла ос­но­ва­на римская ко­ло­ния (первое упо­ми­на­ние под 191 годом до н.э.); в эпо­ху Римской им­пе­рии со­хра­ня­ла зна­че­ние га­вань, близ по­бе­ре­жья рас­по­ла­га­лись лет­ние вил­лы. В на­ча­ле Сред­не­ве­ко­вья здесь по­строе­но ук­ре­п­ле­ние Сан­та-Се­ве­ра (упо­ми­на­ет­ся под 1068 годом, ко­гда один из дей­ст­во­вав­ших в Ита­лии нор­манн­ских гра­фов пе­ре­дал его мо­на­хам аб­бат­ст­ва Фар­фа). С 1130 года при­над­ле­жа­ло бе­не­дик­тин­ско­му монастырю Святого Пав­ла, за­тем не­сколь­ким бла­го­род­ным семь­ям (Тинь­оси, Бо­на­вен­ту­ра-Вен­ту­ри­ни). В 1482 году па­па Рим­ский Сикст IV пе­ре­дал строе­ния боль­ни­це Ин­сти­ту­ции Свя­то­го Ду­ха, пре­бы­вав­шей здесь до 1980 года.

В хо­де рас­ко­пок изу­ча­лись эт­рус­ские обо­ро­нительные сте­ны, за­строй­ка, хра­мы, свя­щен­ная до­ро­га, со­еди­няв­шая свя­ти­ли­ще в Пириги с Це­ре, и другие. Сре­ди на­хо­док - тер­ра­ко­то­вый го­рель­еф, 3 зо­ло­тые пла­стин­ки с дву­мя эт­рус­ски­ми и од­ним фи­ни­кий­ским тек­ста­ми, близ­ки­ми по со­дер­жа­нию (со­став­ле­ны от име­ни ца­ря Це­ре - Те­фа­рия Ве­лиа­ны, со­дер­жат по­свя­ще­ние фи­ни­кий­ской бо­ги­не Ас­тар­те). Эти на­ход­ки - важ­ный ис­точ­ник для изу­че­ния эт­рус­ско­го язы­ка, фи­ни­кий­ско­го влия­ния в Западном Сре­ди­зем­но­мо­рье. Ре­зуль­та­ты рас­ко­пок от­кры­ты для ос­мот­ра, есть му­зей; кро­ме то­го, со­хра­ни­лись средневековые ук­ре­п­ле­ния, две церк­ви XVI века (в од­ной - фре­ски, ве­ро­ят­но, шко­лы А. Ро­ма­но).

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