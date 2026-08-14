Пирами́ды

Пирамиды (от греч. πυραμίς , множ . - ίδος — «пшеничный хлеб конической формы»; древнеегип. mrw) — самые грандиозные творения человеческих рук в древности. Возводились на Западном берегу Нила, за горизонтом которого садилось Солнце и мыслился мир усопших. П. строились для усопших царей, их матерей, главных супруг и незамужних дочерей более 1000 лет — с III династии (2654–2635 до н. э.) до II Переходного периода (1550 до н. э.); всего известно их (в том числе лишь по названиям) более 130. В Древнем царстве материалом для П. служил в основном камень, в Среднем — по преимуществу кирпич-­сырец; в Новом их заменяли скальные гробницы. П. делятся на ступенчатые и четырехгранные; различаются высотой, углом наклона граней, внутренней структурой, строительными инновациями. Древнее царство именуют «эпохой П.», потому что П. были не просто выдающимися объектами ландшафта, но и гигантскими «государственными предприятиями» (T. Wilkinson). На их возведении трудилась армия строителей, надзирателей, чиновников, писцов, жрецов, рисовальщиков, художников и др. Вместе с П. основывались припирамидные города; их продукция стекалась в районы расположения П. и перераспределялись между «усопшими» (в виде жертвоприношений) и прочими участниками. Строительство совершенствовало организацию труда, контроля и управления этим механизмом; стимулировало развитие архитектуры, письменности и искусства: «строительство П. строило государство». Вокруг П. создавалось организованное культовое пространство для совершения государственных ритуалов, в том числе хеб-седа — юбилея правления царя, подтверждавшего его витальные силы, легитимность и территориальную целостность страны. Вершины строительного мастерства — пирамиды IV династии в Гизе, причисленные греками к Семи чудесам Света (и единственные до нас дошедшие). См. Хуфу, Хефрен, Менкаура.

Лит .: Edwards I. E. S. The Pyramids of Egypt. 5th ed. Harmondsworth, 1993; Lehner M. The Complete Pyramids. London, 1997; Wilkinson T . Early Dynasnik Egypt. London, 2001. В. А. Головина.