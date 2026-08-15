ПИПКОВ ЛЮБОМИР
ПИПКОВ ЛЮБОМИР - болгарский композитор, общественный деятель, музыкальный критик; один из наиболее значительных болгарских композиторов XX века, народный артист Нарородной Республики Болгария (1952 год).
Сын Панайота Пипкова (1871-1942 годы) - одного из первых профессиональных болгарский композиторов. В 1926 году окончил Государственную музыкальную академию в Софии по классу фортепиано Стажировался в Париже у И. Лефебюра (фортепиально), П. Дюка (композиция) и Н. Буланже (история музыки).
В 1932-1944 годах концертмейстер, хормейстер, дирижёр, в 1944-1948 годах директор Софийской национальной оперы. В 1947-1957 годах - первый секретарь Союза болгарских композиторов.
Творчество Пипкова отличается жанровым разнообразием - от оперы и симфонии до массовой песни и киномузыки. Автор первой болгарской оперы «Девять братьев Яны» (София, 1937 год), в которой органично претворил особенности болгарского музыкального фольклора.
Среди наиболее известных сочинений: опера «Момчил» (по роману «День последний» С. Загорчинова; София, 1948 год), посвящённая борьбе болгарского народа против турецких завоевателей; поэма для хора с симфоническим оркестром «Свадьба» (1935 год) - одно из первых национальных произведений кантатно-ораториального жанра; 4 симфонии (1940, 1955, 1965, 1970 годы).
О новых исканиях в области музыкального языка свидетельствуют сочинения последнего периода творчества: третий струнный квартет с литаврами (1966 год), «4 мадригала» на стихи болгарских поэтов для смешанного хора (1968 год), Соната для скрипки соло (1970 год), «Метроритмические картины и этюды» (2 тетради, 1966 и 1972 годы), хоровой цикл «Приглушённые песни» (1972 год).
С 1948 года - профессор Государственной музыкальной академии (София). Его статья «О болгарском музыкальном стиле» (1934 год) - своего рода манифест современной болгарской музыки.
Сочинения:
Избрани статии. София, 1977.