ПИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ

ПИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ - на­име­но­ва­ние фор­ми­ро­ва­ний советского ВМФ, пред­на­зна­чав­ших­ся для дей­ст­вий в бас­сей­нах рек Бе­ре­зи­на, При­пять и Днепр.

Соз­да­на в феврале 1916 года для не­се­ния сто­ро­же­вой и раз­ве­ды­вательной служ­бы, ми­ни­ро­ва­ния рек и ох­ра­ны железнодорожных мос­тов. Име­ла в сво­ём со­ста­ве 47 ка­те­ров, ро­ту греб­ных су­дов, 4 ору­дий­ных пон­то­на и бук­сир­ный па­ро­ход. В но­ябре 1916 года рас­фор­ми­ро­ва­на, ка­те­ра фло­ти­лии по же­лез­ной до­ро­ге от­прав­ле­ны на Ду­най.

Соз­да­на в ию­не 1940 года из ко­раб­лей и час­тей рас­фор­ми­ро­ван­ной Днеп­ров­ской во­ен­ной фло­ти­лии. Главная ба­за - Пинск, ты­ло­вая ба­за - Ки­ев.

В со­став фло­ти­лии вхо­дили: 27 ко­раб­лей, авиационная эс­кад­ри­лья, зе­нит­ный артиллерийский ди­ви­зи­он и ро­та морской пе­хо­ты.

В начале Великой Отечественной вой­ны фло­ти­лия по­пол­ни­лась 18 ко­раб­ля­ми и ка­те­ра­ми. Дей­ст­во­ва­ла на сты­ке За­пад­но­го и Юго-За­пад­но­го фрон­тов.

К 11 июля 1941 года основные си­лы фло­ти­лии бы­ли све­де­ны в 3 от­ря­да: Бе­ре­зин­ский, При­пят­ский (оба на­хо­ди­лись в опе­ра­тив­ном под­чи­не­нии ко­ман­до­ва­нию Зап. фрон­та); Днеп­ров­ский (под­чи­нял­ся ко­ман­до­ва­нию Юго-Западного фрон­та). Бе­ре­зин­ский от­ряд взаи­мо­дей­ст­во­вал с 21-й ар­ми­ей, При­пят­ский - с час­тя­ми 4-й и 5-й ар­мий, Днеп­ров­ский - с час­тя­ми 26-й и 38-й ар­мий. В августе 1941 года сфор­ми­ро­ва­ны Ки­ев­ский и Чер­ни­гов­ский от­ря­ды.

Бое­вые дей­ст­вия ко­раб­лей Пинской военной флотилии спо­соб­ст­во­ва­ли дли­тель­но­му удер­жа­нию пе­ре­прав че­рез Днепр и соз­да­нию обо­ро­ны советскими вой­ска­ми на его ле­вом бе­ре­гу. В августе - сентябре 1941 года Пинская военная флотилия уча­ст­во­ва­ла в обо­ро­не Кие­ва (смотрите «Ки­ев­ская опе­ра­ция 1941 года»). До кон­ца вы­пол­нив за­да­чу, мо­ря­ки взо­рва­ли свои ко­раб­ли и сра­жа­лись в со­ста­ве ок­ру­жён­ной груп­пи­ров­ки советских войск.

Рас­фор­ми­ро­ва­на 6 ноября 1941 года.

Ко­ман­дую­щий в 1940-1941 годов - контр-адмирал Д.Д. Ро­га­чёв.

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