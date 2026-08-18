ПИНЬОЛЬ АЛЬБЕРТ
ПИНЬОЛЬ АЛЬБЕРТ - каталанский писатель.
Окончил отделение антропологии Барселонского университета (1988 год); в 1990-е годы жил в Конго, собирал материалы для этнографического исследования; во второй половине 1990-х годов вернулся в Барселону.
Дебютировал книгой очерков «Щиты и чудовища» («Pallassos i monstres», 2000 год) об африканских диктаторах. Широкую известность П. принёс роман «Холодная кожа» («La pell freda», 2002 год; в русском переводе 2006 года - «В пьянящей тишине»; русский перевод 2010 года - «Холодная кожа»), выдержанный в духе фэнтези. Автор романа «Пандора в Конго» («Pandora en el Congo», 2005 год, русский перевод 2007 года), сборников рассказов «Золотые века» («Les edats d’or», 2001 год, русский перевод 2011 года), «Тринадцать грустных перепутий» («Tretze tristos tr8аngols», 2008 год) и других.
Произведения Пиньоля, отличающиеся занимательностью сюжета и отмеченные постмодернистской игрой с литиратурными канонами, - яркое воплощение массовой литературы начала XXI века.