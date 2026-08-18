ПИНЬОЛЬ АЛЬБЕРТ

ПИНЬОЛЬ АЛЬБЕРТ - ка­та­лан­ский пи­са­тель.

Окон­чил от­де­ле­ние ан­тро­по­ло­гии Бар­се­лон­ско­го университета (1988 год); в 1990-е годы жил в Кон­го, со­би­рал ма­те­риа­лы для эт­но­гра­фического ис­сле­до­ва­ния; во второй половине 1990-х годов вер­нул­ся в Бар­се­ло­ну.

Де­бю­ти­ро­вал кни­гой очер­ков «Щи­ты и чу­до­ви­ща» («Pallassos i monstres», 2000 год) об африканских дик­та­то­рах. Ши­ро­кую из­вест­ность П. при­нёс ро­ман «Хо­лод­ная ко­жа» («La pell freda», 2002 год; в русском переводе 2006 года - «В пья­ня­щей ти­ши­не»; русский перевод 2010 года - «Хо­лод­ная ко­жа»), вы­дер­жан­ный в ду­хе фэн­те­зи. Ав­тор ро­ма­на «Пан­до­ра в Кон­го» («Pandora en el Congo», 2005 год, русский перевод 2007 года), сборников рас­ска­зов «Зо­ло­тые ве­ка» («Les edats d’or», 2001 год, русский перевод 2011 года), «Три­на­дцать гру­ст­ных пе­ре­пу­тий» («Tretze tristos tr8аngols», 2008 год) и других.

Про­из­ве­де­ния Пиньоля, от­ли­чаю­щие­ся за­ни­ма­тель­но­стью сю­же­та и от­ме­чен­ные пост­мо­дер­ни­ст­ской иг­рой с литиратурными ка­но­на­ми, - яр­кое во­пло­ще­ние мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры начала XXI века.