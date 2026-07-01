ПИНДЕМОНТЕ ИППОЛИТО
ПИНДЕМОНТЕ ИППОЛИТО - итальянский поэт, член академии «Аркадия» (1779 год).
Из аристократического рода. Окончил коллегиум Сан-Карло в Модене (1771 год).
В 1779 году путешествовал по Италии, в 1788-1791 годах - по Европе; в 1789 году находился в Париже (где познакомился с В. Альфьери), испытал влияние революционных идей, однако под впечатлением якобинского террора разочаровался в них и бежал в Англию; по возвращении в Италию полностью утратил интерес к политической жизни.
Как поэт печатался с 1770 года. Поэзия Пиндемонте тяготеет к предромантизму (меланхолическая атмосфера, вкус к изображению руин и ночного пейзажа): во многом автобиографична поэма «Фата Моргана» («Fata Morgana», 1784 год), сборник «Сельские идиллии» («Poesie campestri», 1788 год) и другие. Поэма «Франция» («Francia», 1789 год) отразила краткое увлечение революционными идеалами. Впечатления от путешествия по Европе своеобразно преломились в сатирико-аллегорическом романе «Абаритте, правдивейшая история» («Abaritte, istoria verissima», 1790 год), где ощущается влияние Ш.Л. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо и Вольтера.
С молодых лет занимался переводческойдеятельностью; в 1774 году перевёл трагедию Ж. Расина «Береника» (опубликована в 1775 году); переводил произведения Горация, Вергилия, Сапфо, Лукиана; его перевод «Одиссеи» (1805-1815 годы, опубликован в 1822 году), орнаментированный в духе «Аркадии» и отмеченный влиянием классицизма, принадлежит к наиболее значительным переводам Гомера в Италии.
Среди других сочинений: поэмы «Гробницы» («Sepolcri», 1807 год), «Удар в колокол св. Марка в Венеции» («Il Colpo di Martello nel campanile i San Marco in Venezia», 1820 год); драматургия в духе классицизма, в том числе трагедия «Арминий» («Arminio», 1804 год), соединяющая традицию Альфьери с мотивами Дж. Макферсона и Ф.Г. Клопштока; «Речи о театре» («Discorsi teatrali», 1812 год); сборник «Сатиры» («Sermoni», 1819 год).
Стихотворение А.С. Пушкина «Из Пиндемонте» (1836 год) является мистификацией; свидетельств прямого знакомства Пушкина с поэзией Пиндемонте не обнаружено.
Сочинения:
Opere. Mil., 1832-1833. Vol. 1-4;
Prose e poesie campestri. Torino, 1990;
Lettere a Isabella. Firenze, 2000;
Epistole e sermoni. Padova, 2010.