ПИНДЕМОНТЕ ИППОЛИТО

ПИНДЕМОНТЕ ИППОЛИТО - итальянский по­эт, член ака­де­мии «Ар­ка­дия» (1779 год).

Из ари­сто­кра­тического ро­да. Окон­чил кол­легиум Сан-Кар­ло в Мо­де­не (1771 год).

В 1779 году пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии, в 1788-1791 годах - по Ев­ро­пе; в 1789 году на­хо­дил­ся в Па­ри­же (где по­зна­ко­мил­ся с В. Аль­фье­ри), ис­пы­тал влия­ние ре­во­люционных идей, од­на­ко под впе­чат­ле­ни­ем яко­бин­ско­го тер­ро­ра раз­оча­ро­вал­ся в них и бе­жал в Анг­лию; по воз­вра­ще­нии в Ита­лию пол­но­стью ут­ра­тил ин­те­рес к по­ли­тической жиз­ни.

Как по­эт пе­ча­тал­ся с 1770 года. По­эзия Пиндемонте тя­го­те­ет к пред­ро­ман­тиз­му (ме­лан­хо­лическая ат­мо­сфе­ра, вкус к изо­бра­же­нию ру­ин и ноч­но­го пей­за­жа): во мно­гом ав­то­био­гра­фична по­эма «Фа­та Мор­га­на» («Fata Morga­na», 1784 год), сборник «Сель­ские идил­лии» («Poe­sie campestri», 1788 год) и другие. По­эма «Фран­ция» («Francia», 1789 год) от­ра­зи­ла крат­кое ув­ле­че­ние ре­во­люционными идеа­ла­ми. Впе­чат­ле­ния от пу­те­ше­ст­вия по Ев­ро­пе свое­об­раз­но пре­ло­ми­лись в са­ти­ри­ко-ал­ле­го­рическом ро­ма­не «Аба­рит­те, прав­ди­вей­шая ис­то­рия» («Abaritte, istoria veris­sima», 1790 год), где ощу­ща­ет­ся влия­ние Ш.Л. Мон­тес­кь ё, Ж.Ж. Рус­со и Воль­те­ра.

С мо­ло­дых лет за­ни­мал­ся пе­ре­водческойдея­тель­но­стью; в 1774 году пе­ре­вёл тра­ге­дию Ж. Ра­си­на «Бе­ре­ни­ка» (опубликована в 1775 году); пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния Го­ра­ция, Вер­ги­лия, Сап­фо, Лу­киа­на; его пе­ре­вод «Одис­сеи» (1805-1815 годы, опубликован в 1822 году), ор­на­мен­ти­ро­ван­ный в ду­хе «Ар­ка­дии» и от­ме­чен­ный влия­ни­ем клас­си­циз­ма, при­над­ле­жит к наи­бо­лее зна­чительным пе­ре­во­дам Го­ме­ра в Ита­лии.

Сре­ди других со­чи­не­ний: по­эмы «Гроб­ни­цы» («Sepolcri», 1807 год), «Удар в ко­ло­кол св. Мар­ка в Ве­не­ции» («Il Col­po di Martello nel campanile i San Marco in Venezia», 1820 год); дра­ма­тур­гия в ду­хе клас­си­циз­ма, в том числе тра­ге­дия «Ар­ми­ний» («Arminio», 1804 год), со­еди­няю­щая тра­ди­цию Аль­фье­ри с мо­ти­ва­ми Дж. Мак­фер­со­на и Ф.Г. Клоп­што­ка; «Ре­чи о те­ат­ре» («Discorsi teatra­li», 1812 год); сборник «Са­ти­ры» («Sermoni», 1819 год).

Сти­хо­тво­ре­ние А.С. Пуш­ки­на «Из Пин­де­мон­те» (1836 год) яв­ля­ет­ся мис­ти­фи­ка­ци­ей; сви­де­тельств пря­мо­го зна­ком­ст­ва Пуш­ки­на с по­эзи­ей Пиндемонте не об­на­ру­же­но.

Сочинения:

Opere. Mil., 1832-1833. Vol. 1-4;

Prose e poesie campestri. Torino, 1990;

Lettere a Isa­bella. Firenze, 2000;

Epistole e sermoni. Pa­do­va, 2010.

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