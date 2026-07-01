ПИНДАР
ПИНДАР - древнегреческий поэт.
Из аристократического фиванского рода. Учился музыке в Афинах; жил на Сицилии при дворе тирана Гиерона.
Уроженец Беотии, Пиндар писал на дорийском диалекте; первое известное сочинение относится к 498 году до н.э. Разрабатывал почти все жанры греческой хоровой лирики (гимны, пеаны, дифирамбы и другие жанры), но из его 17 книг, составленных александрийскими филологами, целиком дошли только 4 книги эпиникиев - 45 песен (од), посвящённых победителям в спортивных играх. В соответствии с названиями игр эпиникии подразделяются на Олимпийские, Пифийские, Немейские и Истмийские.
В эпиникиях Пиндар выступил как завершитель жанра, сохранив его формальные особенности (диалект; триаду: строфа - антистрофа - эпод; обращение к адресату), но преобразовав содержание и стиль. Принцип мифологических аналогий, иллюстрирующих доблесть героя, его рода и города, заложенный основателем жанра Симонидом, у Пиндара превратился в череду неожиданных ассоциаций, прямых и скрытых сравнений, включающих спортивную победу в широкий контекст событий мифологического прошлого и подчёркивающих её сакральное значение.
Стиль Пиндара отличается высокопарностью, обилием метафор, гипербол, ярких эпитетов и перифраз, метрической изощрённостью, сложностью синтаксиса. Моральный аспект поэзии Пиндара - выражение аристократической идеологии и этики (основные мотивы - врождённая доблесть, знатность рода, богатство и слава, милость и покровительство богов); значительное место занимают сентенции и отступления-размышления о поэзии, о человеческой судьбе: «Однодневки, что мы?... Сон тени - человек» (Pyth. VIII, 95-96).
Слава Пиндара была велика; имя Пиндар стоит первым в каноне греческих поэтов, составленном в александрийскую эпоху; по легенде Александр Македонский, покорив Фивы и разрушив город до основания, приказал сохранить храмы богов и дом Пиндара.
Сохранившиеся рукописи Пиндара относятся к XIV-XIV векам; первое печатное издание вышло в Риме в 1515 году.
Эпиникии Пиндара, став одним из образцов для Горация, повлияли на развитие жанра оды в европейской литературе. Заимствование внешних признаков стиля Пиндара проявилось в так называемой пиндаризации европейской лирики XVI-XVII веков; самым знаменитым подражателем Пиндара в новоевропейской литературе был Пиндар Ронсар («Пиндарические оды», 1550 год).
На русский язык Пиндара переводили Г.Р. Державин, П.И. Голенищев-Кутузов, А.Ф. Мерзляков, В.И. Иванов, М.Е. Грабарь-Пассек; ему подражали в своих сочинениях А.П. Сумароков, В.К. Тредиаковский, В.П. Петров, М.В. Ломоносов.
Издания:
Оды. Фрагменты / Пер., ст. и коммент. М.Л. Гаспарова. М., 1980;
Pindari carmina cum fragmentis. 1. Epinicia / Hrsg. H. Maehler, B. Snell. 8. Aufl. Lpz., 1987;
Willcock M.M. Pindar: Victory odes. Camb., 1995.