ПИНДАР

ПИНДАР - древнегреческий по­эт.

Из ари­сто­кра­тического фи­ван­ско­го ро­да. Учил­ся му­зы­ке в Афи­нах; жил на Си­ци­лии при дво­ре ти­ра­на Гие­ро­на.

Уро­же­нец Бе­о­тии, Пиндар пи­сал на до­рий­ском диа­лек­те; пер­вое из­вест­ное со­чи­не­ние от­но­сит­ся к 498 году до н.э. Раз­ра­ба­ты­вал поч­ти все жан­ры греческой хо­ро­вой ли­ри­ки (гим­ны, пеа­ны, ди­фи­рам­бы и другие жанры), но из его 17 книг, со­став­лен­ных алек­сан­д­рий­ски­ми фи­ло­ло­га­ми, це­ли­ком до­ш­ли толь­ко 4 кни­ги эпи­ни­ки­ев - 45 пе­сен (од), по­свя­щён­ных по­бе­ди­те­лям в спор­тив­ных иг­рах. В со­от­вет­ст­вии с на­зва­ния­ми игр эпи­ни­кии под­раз­де­ля­ют­ся на Олим­пий­ские , Пи­фий­ские , Не­мей­ские и Ист­мий­ские .

В эпи­ни­ки­ях Пиндар вы­сту­пил как за­вер­ши­тель жан­ра, со­хра­нив его фор­маль­ные осо­бен­но­сти (диа­лект; триа­ду: стро­фа - ан­ти­стро­фа - эпод; об­ра­ще­ние к ад­ре­са­ту), но пре­об­ра­зо­вав со­дер­жа­ние и стиль. Прин­цип ми­фо­ло­гических ана­ло­гий, ил­лю­ст­ри­рую­щих доб­лесть ге­роя, его ро­да и го­ро­да, за­ло­жен­ный ос­но­ва­те­лем жан­ра Си­мо­ни­дом, у Пиндара пре­вра­тил­ся в че­ре­ду не­ожи­дан­ных ас­со­циа­ций, пря­мых и скры­тых срав­не­ний, вклю­чаю­щих спор­тив­ную по­бе­ду в ши­ро­кий кон­текст со­бы­тий ми­фо­ло­гического про­шло­го и под­чёр­ки­ваю­щих её са­краль­ное зна­че­ние.

Стиль Пиндара от­ли­ча­ет­ся вы­со­ко­пар­но­стью, оби­ли­ем ме­та­фор, ги­пер­бол, яр­ких эпи­те­тов и пе­ри­фраз, мет­рической изо­щрён­но­стью, слож­но­стью син­так­си­са. Мо­раль­ный ас­пект по­эзии Пиндара - вы­ра­же­ние ари­сто­кра­тической идео­ло­гии и эти­ки (основные мо­ти­вы - вро­ж­дён­ная доб­лесть, знат­ность ро­да, бо­гат­ст­во и сла­ва, ми­лость и по­кро­ви­тель­ст­во бо­гов); зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ют сен­тен­ции и от­сту­п­ле­ния-раз­мыш­ле­ния о по­эзии, о че­ло­ве­че­ской судь­бе: «Од­но­днев­ки, что мы?... Сон те­ни - че­ло­век» (Pyth. VIII, 95-96).

Сла­ва Пиндара бы­ла ве­ли­ка; имя Пиндар сто­ит пер­вым в ка­но­не греческих по­этов, со­став­лен­ном в алек­сан­д­рий­скую эпо­ху; по ле­ген­де Алек­сандр Ма­ке­дон­ский , по­ко­рив Фи­вы и раз­ру­шив го­род до ос­но­ва­ния, при­ка­зал со­хра­нить хра­мы бо­гов и дом Пин­да­ра.

Со­хра­нив­шие­ся ру­ко­пи­си Пиндара от­но­сят­ся к XIV-XIV векам; пер­вое пе­чат­ное из­да­ние вы­шло в Ри­ме в 1515 году.

Эпи­ни­кии Пиндара, став од­ним из об­раз­цов для Го­ра­ция, по­влия­ли на раз­ви­тие жан­ра оды в ев­ропейской ли­те­ра­ту­ре. За­им­ст­во­ва­ние внеш­них при­зна­ков сти­ля Пиндара про­яви­лось в так называемой пин­да­ри­за­ции ев­ропейской ли­ри­ки XVI-XVII веков; са­мым зна­ме­ни­тым под­ра­жа­те­лем Пиндара в но­во­ев­ро­пей­ской литературе был Пиндар Рон­сар («Пин­да­ри­че­ские оды», 1550 год).

На русский язык Пиндара пе­ре­во­ди­ли Г.Р. Дер­жа­вин , П.И. Го­ле­ни­щев-Ку­ту­зов, А.Ф. Мерз­ля­ков, В.И. Ива­нов, М.Е. Гра­барь-Пас­сек; ему под­ра­жа­ли в сво­их со­чи­не­ни­ях А.П. Су­ма­ро­ков, В.К. Тре­диа­ков­ский, В.П. Пет­ров, М.В. Ло­мо­но­сов.

Издания:

Оды. Фраг­мен­ты / Пер., ст. и ком­мент. М.Л. Гас­па­ро­ва. М., 1980;

Pindari car­mina cum fragmentis. 1. Epinicia / Hrsg. H. Maeh­ler, B. Snell. 8. Aufl. Lpz., 1987;

Willcock M.M. Pindar: Victory odes. Camb., 1995.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)