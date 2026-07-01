ПИНДАЛЬ
ПИНДАЛЬ - пещера на севере Испании, на побережье Бискайского залива, близ города Овьедо (провинция Астурия), с изображениями эпохи среднего и позднего Мадлена (около 14,5-12 тысяч лет назад).
Длина около 300 м. Изображения выявлены А. дель Рио в 1908 году. Их основном скопление - на протяжении около 20 м в 240 м от входа. Гравировкой, а также красным (главным образом) и чёрным пигментами выполнены реалистического изображения бизонов, лошадей, 2 мамонтов (в том числе с красным пятном, интерпретируемым как сердце), самки оленя, рыбы (в палеолитической живописи редки); есть и абстрактные знаки. Некоторые изображения образуют сцены.
Включена в список Всемирного наследия.