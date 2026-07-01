ПИНДАЛЬ

ПИНДАЛЬ - пе­ще­ра на се­ве­ре Ис­па­нии, на по­бе­ре­жье Бис­кай­ско­го залива, близ города Овь­е­до (провинция Ас­ту­рия), с изо­бра­же­ния­ми эпо­хи сред­не­го и позд­не­го Мад­ле­на (около 14,5-12 тысяч лет на­зад).

Дли­на около 300 м. Изо­бра­же­ния вы­яв­ле­ны А. дель Рио в 1908 году. Их основном ско­п­ле­ние - на про­тя­же­нии около 20 м в 240 м от вхо­да. Гра­ви­ров­кой , а так­же крас­ным (глав­ным об­ра­зом) и чёр­ным пиг­мен­та­ми вы­пол­не­ны реа­ли­стического изо­бра­же­ния би­зо­нов, ло­ша­дей, 2 ма­мон­тов (в том числе с крас­ным пят­ном, ин­тер­пре­ти­руе­мым как серд­це), сам­ки оле­ня, ры­бы (в па­лео­ли­тической жи­во­пи­си ред­ки); есть и аб­стракт­ные зна­ки. Не­ко­то­рые изо­бра­же­ния об­ра­зу­ют сце­ны.

Вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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