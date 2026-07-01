ПИНАР-ДЕЛЬ-РИО

ПИНАР-ДЕЛЬ-РИО - го­род на за­па­де Ку­бы, администативный центр провинции Пи­нар-дель-Рио.

Население 152,2 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на реке Гуа­ма, в 170 км к юго- за­па­ду от Га­ва­ны. В Пинар-дель-Рио на­чи­на­ет­ся главная ав­то­ма­ги­ст­раль Ку­бы - Цен­траль­ное шос­се (про­хо­дит че­рез всю стра­ну с за­па­да на вос­ток, со­еди­няя круп­ней­шие го­ро­да). Железнодорожное со­об­ще­ние с Га­ва­ной.

Ос­но­ван в конце XVII - начале XVIII веках. Пер­во­на­чаль­но ме­сто про­жи­ва­ния вы­ход­цев с Фи­лип­пин­ских островов, ра­бо­тав­ших на та­бач­ных план­та­ци­ях; из­вес­тен под названием Ну­эва-Фи­ли­пи­нас (Nueva Filipinas). В 1774 году пе­ре­име­но­ван в Пинар-дель-Рио (название да­но в честь ок­ру­жав­ших по­се­ле­ние со­сно­вых ле­сов и про­те­кав­шей че­рез них реку Гуа­ма), то­гда же стал административным цен­тром од­но­имённой про­вин­ции. Ста­тус го­ро­да с 1867 года.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: зда­ние пра­ви­тель­ст­ва про­вин­ции (XIX век; ны­не Му­зей провинции Пи­нар-дель-Рио), де­ревянное зда­ние те­ат­ра «Хо­се Ха­син­то Ми­ла­нес» (1845 год), со­бор Сан-Ро­сен­до (1883 год; все - в фор­мах клас­си­циз­ма), дво­рец Гуаск в рус­ле эк­лек­тиз­ма (начало XX века; ны­не Му­зей ес­тественной ис­то­рии имени Т. Сан­да­лио де Но­ды).

В го­ро­де - университеты: имени братьев Са­ис Мон­тес де Ока (1972 год), пе­да­го­ги­че­ский имени Р.М. де Мен­ди­ве (1976 год), медицинский фа­куль­тет имени Э. (Че) Ге­ва­ры де ла Сер­ны. Му­зей изо­бра­зительного искусства и другие музеи. Те­атр «Хо­се Ха­си­но Ми­ла­нес» (1837 год; опе­ра). Бо­та­нический сад.

Пинар-дель-Рио - ве­ду­щий эко­но­мический центр западной час­ти Ку­бы. Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (в основном тор­гов­ля, транс­порт, здра­во­охра­не­ние). С конца 1990-х годов ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм.

Ве­ду­щая от­расль промышленности - пи­ще­вку­со­вая. Про­изводство та­бач­ных из­де­лий (Пинар-дель-Рио - центр круп­ней­ше­го на Ку­бе рай­она та­ба­ко­вод­ст­ва, так назыаемая та­бач­ная сто­ли­ца стра­ны; в го­ро­де несколько та­бач­ных фаб­рик), кон­сер­ви­рованных фрук­тов и ово­щей, му­ки, мяс­ных по­лу­фаб­ри­ка­тов и других. Пред­при­ятия хи­мической промышленности (про­изводство ми­неральных удоб­ре­ний и др.), ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (ком­п­лек­тую­щие и зап­ча­сти для сельскохоозяйственной тех­ни­ки, по­лу­про­вод­ни­ки и др.), промышленности стро­ительных ма­те­риа­лов. ТЭЦ.

К се­ве­ру от го­ро­да - национальный парк Ва­лье-де-Винь­я­лес (вхо­дит в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия).

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