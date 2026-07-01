ПИНАР-ДЕЛЬ-РИО
ПИНАР-ДЕЛЬ-РИО - город на западе Кубы, администативный центр провинции Пинар-дель-Рио.
Население 152,2 тысяч человек (2012 год). Расположен на реке Гуама, в 170 км к юго- западу от Гаваны. В Пинар-дель-Рио начинается главная автомагистраль Кубы - Центральное шоссе (проходит через всю страну с запада на восток, соединяя крупнейшие города). Железнодорожное сообщение с Гаваной.
Основан в конце XVII - начале XVIII веках. Первоначально место проживания выходцев с Филиппинских островов, работавших на табачных плантациях; известен под названием Нуэва-Филипинас (Nueva Filipinas). В 1774 году переименован в Пинар-дель-Рио (название дано в честь окружавших поселение сосновых лесов и протекавшей через них реку Гуама), тогда же стал административным центром одноимённой провинции. Статус города с 1867 года.
Среди достопримечательностей: здание правительства провинции (XIX век; ныне Музей провинции Пинар-дель-Рио), деревянное здание театра «Хосе Хасинто Миланес» (1845 год), собор Сан-Росендо (1883 год; все - в формах классицизма), дворец Гуаск в русле эклектизма (начало XX века; ныне Музей естественной истории имени Т. Сандалио де Ноды).
В городе - университеты: имени братьев Саис Монтес де Ока (1972 год), педагогический имени Р.М. де Мендиве (1976 год), медицинский факультет имени Э. (Че) Гевары де ла Серны. Музей изобразительного искусства и другие музеи. Театр «Хосе Хасино Миланес» (1837 год; опера). Ботанический сад.
Пинар-дель-Рио - ведущий экономический центр западной части Кубы. Большая часть работающих занята в сфере услуг (в основном торговля, транспорт, здравоохранение). С конца 1990-х годов активно развивается туризм.
Ведущая отрасль промышленности - пищевкусовая. Производство табачных изделий (Пинар-дель-Рио - центр крупнейшего на Кубе района табаководства, так назыаемая табачная столица страны; в городе несколько табачных фабрик), консервированных фруктов и овощей, муки, мясных полуфабрикатов и других. Предприятия химической промышленности (производство минеральных удобрений и др.), машиностроения и металлообработки (комплектующие и запчасти для сельскохоозяйственной техники, полупроводники и др.), промышленности строительных материалов. ТЭЦ.
К северу от города - национальный парк Валье-де-Виньялес (входит в список Всемирного наследия).